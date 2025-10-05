Milei intensifica la campaña a tres semanas de las elecciones y visitará cinco provincias antes de irse a Estados Unidos

Javier Milei durante su visita de campaña a Paraná, Entre Ríos

Restan tres domingos para que se lleven a cabo las elecciones generales. Menos aún para que rija la veda electoral. Por eso, el presidente Javier Milei acelerará esta semana con las apariciones de campaña para levantar el armado de La Libertad Avanza en diferentes distritos del país, que buscan un revulsivo después del escándalo que tiene en el centro a José Luis Espert. “Planeamos que Javier trate de ir a todos los lugares que pueda en esta ventana corta de tiempo”, afirmó una fuente inobjetable del comando de la campaña nacional.

El comienzo de esta semana estará cooptado por el show de presentación del libro de Milei, “La Construcción del Milagro”. Esta se hará en el Movistar Arena, tendrá la presencia de prácticamente todo el Gabinete y, además de un discurso del jefe de Estado, habrá un show musical protagonizado por el libertario y “La Banda Presidencial”, grupo en donde canta y es acompañado por el diputado nacional Bertie Benegas Lynch (batería), el candidato a senador por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch (guitarra) y el biógrafo libertario Marcelo Duclos (bajo).

Luego de ese evento, Milei tiene planificado viajar a cinco distritos diferentes del país, en donde se mostrará con diferentes candidatos nacionales. Por lo que pudo averiguar Infobae de altísimas fuentes oficiales, el cronograma de actividades libertarias está dispuesta de la siguiente manera.

Milei busca ser la cara de la campaña de La Libertad Avanza de cara al 26 de octubre

El martes a las 12 horas viajará a Mar del Plata a la inauguración de una planta. Allí se mostrará con el intendente Guillermo Montenegro, quien fue electo como senador provincial en las últimas elecciones bonaerenses y suena como un futuro ministro del Gabinete, el cual tendrá una reestructuración de magnitudes después de los comicios nacionales. No está confirmado que vaya a estar José Luis Espert.

Hasta el momento, no hay ninguna actividad prevista para el miércoles, pero sí para el jueves. Ese día, Milei irá a la provincia de Mendoza, a un almuerzo de la Cámara de Comercio de San Rafael, una actividad que fue propuesta por el gobernador Alfredo Cornejo, con quien La Libertad Avanza hizo una alianza electoral para estos comicios. El libertario se mostrará con el primer candidato a diputado nacional por ese distrito, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri. Finalizada la actividad en territorio cuyano, Milei tendría previsto viajar con el avión presidencial rumbo a Santa Cruz, donde tiene agendada una actividad con el primer postulante a diputado nacional, Jairo Guzmán.

El viernes por la mañana Milei se limitará a tener una actividad por YPF, y el sábado volverá a protagonizar una nutrida agenda proselitista. Ese día está previsto que viaje a Chaco y Corrientes.

El presidente Javier Milei junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo

La primera es una provincia de vital importancia para la campaña nacional. Esto sucede porque además de elegir diputados, también están en disputa las bancas al Senado. A partir de los reveses de agenda que sufrió el oficialismo, hay diferentes dirigentes libertarios que comienzan a relativizar si la alianza libertaria tiene asegurada la victoria en esa provincia, ya que la principal fuerza opositora (Fuerza Patria, liderada por el exgobernador Jorge Capitanich en la categoría a senadores) tiene importantes niveles de competitividad. La boleta violeta está compuesta por Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider para la cámara alta, y por Mercedes del Rosario Goitía, Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori para la cámara baja.

Corrientes tiene como principal candidata a diputada nacional a la modelo Virginia Gallardo. El oficialismo busca recomponerse en ese distrito después de la dura derrota que sufrieron en las elecciones a gobernador en agosto, en donde el candidato libertario, Lisandro Almirón, sacó menos de 10 puntos y quedó tercero, muy lejos del candidato del radicalismo Juan Pablo Valdés, hermano de Gustavo, el actual jefe provincial. Milei y Valdés habían construido una buena relación durante el primer año y medio de gestión. Incluso estuvieron muy cerca de poder conformar una alianza para esa elección y la de octubre, pero los armadores partidarios no se pusieron de acuerdo en la asignación de cargos y candidaturas.

La primera candidata a diputada nacional por Corrientes, Virginia Gallardo, durante un reportaje con Infobae. (Maximiliano Luna)

Si se cuentan estas cinco actividades, desde que comenzó la campaña nacional Milei habrá aparecido en nueve distritos diferentes. El puntapié fue en la ciudad de Córdoba, en un acto para integrar su imagen a la del candidato libertario Gonzalo Roca. Una semana más tarde fue hacia Tierra del Fuego, donde se mostró con los candidatos Agustín Coto y Miguel Rodríguez. Ayer mantuvo apariciones en la ciudad de Santa Fe y en Paraná, mostrándose con los postulantes Agustín Pellegrini y Joaquín Benegas Lynch, respectivamente.

La agenda proselitista de Milei se producirá en la previa de su viaje a Estados Unidos, donde tendrá una recepción oficial de parte de la Casa Blanca. La reunión se produce en un momento en el que ambos países buscan consolidar la imagen de una alianza estratégica. Mientras que el mandatario argentino enfrenta dificultades políticas y económicas en la previa de las elecciones y a dos meses de cumplirse dos años de mandato; los estadounidenses buscan sostener la imagen de la gestión libertaria con fines geopolíticos, ya que Milei es el principal jefe de Estado aliado a la administración de Donald Trump en toda la región.

El Presidente llegará a Estados Unidos el lunes 13 de octubre. La comitiva argentina se alojará esa noche en Blair House, la residencia oficial para invitados de Estados Unidos, ubicada frente a la Casa Blanca. Este edificio cuenta con 120 habitaciones, tres comedores, dos salas de trabajo y un equipo de 18 personas de servicio permanente. En el pasado, presidentes argentinos como Fernando de la Rúa y Mauricio Macri también se hospedaron allí durante visitas oficiales a Washington.

El ingreso de Milei al Salón Oval se producirá el martes, doce días antes de los comicios de medio término en Argentina. Trump está al tanto de la coyuntura política y económica argentina, así como de la relevancia de las próximas elecciones para la estabilidad del gobierno. En este contexto, el líder republicano buscará maximizar su influencia política para fortalecer la posición de Milei de cara a los comicios del 26 de octubre.