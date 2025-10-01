Política

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de la provincia de Buenos Aires

Luego de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, los bonaerenses vuelven a las urnas para las legislativas nacionales del 26 de octubre. Qué candidatos se presentan y cómo votar con la BUP

Guardar
Imagen de los recientes comicios
Imagen de los recientes comicios legislativos en PBA (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La adopción de la Boleta Única de Papel (BUP) transformará el proceso electoral argentino en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, cuando millones de ciudadanos participarán en la renovación parcial del Congreso.

Se elegirán 127 diputados nacionales en todos los distritos y 24 senadores nacionales en siete provincias (Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La BUP es la gran
La BUP es la gran protagonista de las próximas elecciones del 26 de octubre

La votación también incluye la renovación parcial de cuerpos legislativos en otras provincias, la elección de intendentes y concejales en distritos que no desdoblaron su calendario electoral y, en casos específicos, la elección de cargos ejecutivos como el de gobernador en Santiago del Estero.

Qué se vota el 26 de octubre en PBA

En dicha jornada, la provincia de Buenos Aires tendrá un papel destacado, ya que sus habitantes regresarán a las urnas para definir 35 bancas de diputados nacionales, en el marco de una jornada que se desarrollará en simultáneo en todo el país. Los cargos se disputan entre 15 listas.

Cómo será la Boleta Única de Papel de PBA

La implementación de la Boleta Única de Papel se estableció mediante la Ley 27.781, que regula los comicios nacionales y fue reglamentada por el Decreto 1049/2024.

Por primera vez, la BUP se implementará en todo el país, con el objetivo de incrementar la transparencia y estandarizar la experiencia de votación en cada distrito.

Boleta única de papel (BUP)
Boleta única de papel (BUP) de la Provincia Buenos Aires

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

El procedimiento de votación es sencillo y presenta pasos bien definidos:

  1. El presidente de mesa entregará la Boleta Única de Papel y un bolígrafo al votante.
  2. En el cuarto oscuro, se debe marcar de forma clara la opción de preferencia en el recuadro de cada categoría usando la lapicera provista. Solo es válido realizar una marca por categoría.
  3. La boleta debe plegarse siguiendo las instrucciones para asegurar el secreto del sufragio y colocarse en la urna.
Cómo se vota con la Boleta Única de Papel (Infobae en vivo)

En este sistema, todas las opciones partidarias y candidaturas se presentan en columnas, y cada categoría a elegirse figura en una fila, lo que facilita la visualización integral y evita el faltante de boletas específicas.

Ya no es posible elegir una lista completa con una sola marca: el elector debe seleccionar una candidatura por cada categoría.

Quiénes son los candidatos en PBA, frente por frente

  • Alianza La Libertad Avanza (Lista 503): José Luis Espert, Karen Reichardt, Diego César Santilli, Gladys Noemi Humenuk y Sebastian Miguel Pareja.
  • Partido Nuevo Buenos Aires (Lista 221): Santiago “Dogo” Cúneo, Mara Yanina Ordoñez, Larry de Clay, Ximena Rijel y Ramon Garces.
  • Liber.Ar (Lista 318): María Fernanda Tokumoto Eyler, Leonardo Fabián Mollard, Mónica Graciela Paz, Fernando Esteban Bovero y Mariana Elizabeth Ledesma.
  • Frente de Izquierda -Unidad- (Lista 506): Nicolás Del Caño, Romina Del Plá, Juan Carlos Giordano, Mónica Schlotthauer y Alejandro Bodart.
  • Frente Patriota Federal (Lista 95): Alberto Samid, María Cristina Dip, Alejandro Carlos Biondini, Marisa Cecilia Scarafia y Martín Adán Iodko.
  • Union Liberal (Lista 153): Roberto Horacio Cachanosky, Griselda Mirian Romariz, Hugo Eduardo Bontempo, Patricia Marcela Heltner y Alejandro Raul Mansilla.
  • Alianza Fuerza Patria (Lista 507): Jorge Enrique Taiana, María Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Raquel Siley y Sergio Omar Palazzo.
  • Coalicion Cívica A.R.I. (Lista 47): Juan Manuel López, Elsa Esther Llenderrozas, Lisandro Fabián Hourcade, Ramaricel Etchecoin Moro y Matías Yofe.
  • Mov. Pol. Soc. y Cultural Proyecto Sur (Lista 305): Ricardo Luis Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo Fernando López, María Celina Sburlatti y Hugo Adolfo Maltempo.
  • Propuesta Federal para el Cambio (Lista 299): Fernando Andrés Burlando, Fabiana Gabriela Martín, Fabián Raúl Amendola, Silvia Fabiana Petroff y Javier Ignacio Baños.
  • Alianza Provincias Unidas (Lista 508): Florencio Randazzo, Margarita Rosa Stolbizer, Emilio Monzó, Danya Veronica Tavela y Alfredo Remo Lazzeretti.
  • Alianza Potencia (Lista 504): María Eugenia Talerico, Ricardo Inti Alpert, María Sofía De Hagen, Fernando Pablo Mascetti y Flavia Noelia Acuña.
  • Alianza Union Federal (Lista 501): Fernando Gray, María Laura Guazzaroni, Federico Martelli, Analia Elisabet Pérez y Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire.
  • Alianza Nuevos Aires (Lista 502): Sixto Cristiani, Catalina Achilli, Leandro Damián Nievas Offidani, Milagros Ayelén Alfonso y Cristian Alejandro Ruiz.
  • Movimiento Avanzada Socialista (Lista 276): Manuela Castañeira, Juan Cruz Ramat, María Paz Álvarez, Lucas Matías Correa y Soledad Victoria Yapura.

Diputados

Entre las listas presentadas para diputados nacionales por Buenos Aires figuran:

Avanzar con la flecha de la derecha para visualizar todos los candidatos

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

  1. Ingresar a la Web oficial de la Cámara Nacional Electoral, en https://www.padron.gob.ar/.
  2. Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
  3. Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar).
  4. Seleccionar un distrito.
  5. Completar el verificador de seguridad.

También puede consultar el padrón electoral definitivo acá:

Según la Cámara Nacional Electoral (CNA) los centros de votación funcionarán entre las 8:00 y las 18:00, y el lugar de votación podrá consultarse previamente en el sitio web oficial www.electoral.gob.ar.

También a través del asistente virtual Vot-A de la CNA en el cual basta con añadir el número +54 911 2455-4444 a la lista de contactos o acceder al enlace http://wa.me/5491124554444 e iniciar la conversación escribiendo “hola”. También existe la opción de escanear un código QR para comenzar.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaElecciones Buenos Aires 2025Boleta Única de Papelúltimas noticias

Últimas Noticias

Milei convocó a todo su Gabinete en Casa Rosada para definir los próximos pasos antes de ingresar de lleno en la campaña electoral

El Presidente convocó a su cúpula de Gobierno. Habrá conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni al mediodía

Milei convocó a todo su

“En Córdoba, soy Milei”, dijo Gonzalo Roca, el principal candidato libertario en la provincia

El empresario del sector de combustibles encabeza la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia. Aseguró que se metió en la política por la “indignación” y “bronca” por el manejo de la pandemia de covid en el país

“En Córdoba, soy Milei”, dijo

El Club Político Argentino le pidió al Gobierno firmeza en la lucha contra las bandas narco que “operan casi libremente en el país”

La entidad civil reclamó acciones urgentes y coordinadas por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela

El Club Político Argentino le

Patricia Bullrich: “Macri tiene mucho para aportar, para nosotros es importante”

La ministra de Seguridad, que se encuentra enfrentada con el líder del PRO, valoró su acercamiento al presidente Javier Milei. Además, habló de la detención de Pequeño J y de la situación de José Luis Espert

Patricia Bullrich: “Macri tiene mucho

El Gobierno presentará hoy el programa “Familia Militar”, que incluye descuentos y beneficios para todo el personal de Defensa

El plan incluye tanto a los uniformados como a veteranos, retirados e incluso empleados civiles del sistema

El Gobierno presentará hoy el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: la Policía de Perú confirmó la inminente expulsión del país del principal ladero de “Pequeño J”

“En Córdoba, soy Milei”, dijo Gonzalo Roca, el principal candidato libertario en la provincia

El Club Político Argentino le pidió al Gobierno firmeza en la lucha contra las bandas narco que “operan casi libremente en el país”

Receta de soufflé de zanahorias, rápida y fácil

Triple femicidio de Florencio Varela: la extradición de “Pequeño J” a Argentina podría tardar entre 30 y 60 días

INFOBAE AMÉRICA
Cómo “Abaporu” fue esencial para

Cómo “Abaporu” fue esencial para construir la identidad nacional de Brasil

Cierran una mega muestra de Dalí en Italia: eran obras falsas

Microplásticos: un nuevo estudio los asocia con menor densidad ósea y mayor riesgo de fracturas

La historia de Carlos Linneo: el hombre que revolucionó la biología y cambió su propio nombre

El daño del tabaco se transmite a la siguiente generación: los hijos de padres fumadores envejecen más rápido

TELESHOW
Contestó una pregunta sobre Emilia

Contestó una pregunta sobre Emilia Mernes y descolocó a Pampita en Los 8 Escalones: “¿Pero sabés quién es?

La reflexión de Camila Deniz ante la mejoría de su hermano Thiago Medina: “Gracias por estar”

Marcelo Tinelli sorprendió al revelar cuántos Martín Fierro obtuvo en su carrera: “El primero lo gané a los 31″

La emoción de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana: “Estoy llorando sola en el baño de un hotel”

El mensaje de Cris Morena para sus nietos Franco y Valentín: mucho orgullo y el guiño a Susana Giménez