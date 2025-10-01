Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de la provincia de Buenos Aires

Imagen de los recientes comicios legislativos en PBA (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La adopción de la Boleta Única de Papel (BUP) transformará el proceso electoral argentino en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, cuando millones de ciudadanos participarán en la renovación parcial del Congreso.

Se elegirán 127 diputados nacionales en todos los distritos y 24 senadores nacionales en siete provincias (Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La BUP es la gran protagonista de las próximas elecciones del 26 de octubre

La votación también incluye la renovación parcial de cuerpos legislativos en otras provincias, la elección de intendentes y concejales en distritos que no desdoblaron su calendario electoral y, en casos específicos, la elección de cargos ejecutivos como el de gobernador en Santiago del Estero.

Qué se vota el 26 de octubre en PBA

En dicha jornada, la provincia de Buenos Aires tendrá un papel destacado, ya que sus habitantes regresarán a las urnas para definir 35 bancas de diputados nacionales, en el marco de una jornada que se desarrollará en simultáneo en todo el país. Los cargos se disputan entre 15 listas.

Cómo será la Boleta Única de Papel de PBA

La implementación de la Boleta Única de Papel se estableció mediante la Ley 27.781, que regula los comicios nacionales y fue reglamentada por el Decreto 1049/2024.

Por primera vez, la BUP se implementará en todo el país, con el objetivo de incrementar la transparencia y estandarizar la experiencia de votación en cada distrito.

Boleta única de papel (BUP) de la Provincia Buenos Aires

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

El procedimiento de votación es sencillo y presenta pasos bien definidos:

El presidente de mesa entregará la Boleta Única de Papel y un bolígrafo al votante. En el cuarto oscuro, se debe marcar de forma clara la opción de preferencia en el recuadro de cada categoría usando la lapicera provista. Solo es válido realizar una marca por categoría. La boleta debe plegarse siguiendo las instrucciones para asegurar el secreto del sufragio y colocarse en la urna.



En este sistema, todas las opciones partidarias y candidaturas se presentan en columnas, y cada categoría a elegirse figura en una fila, lo que facilita la visualización integral y evita el faltante de boletas específicas.

Ya no es posible elegir una lista completa con una sola marca: el elector debe seleccionar una candidatura por cada categoría.

Quiénes son los candidatos en PBA, frente por frente

Alianza La Libertad Avanza (Lista 503): José Luis Espert, Karen Reichardt, Diego César Santilli, Gladys Noemi Humenuk y Sebastian Miguel Pareja.

Partido Nuevo Buenos Aires (Lista 221): Santiago “Dogo” Cúneo, Mara Yanina Ordoñez, Larry de Clay, Ximena Rijel y Ramon Garces.

Liber.Ar (Lista 318): María Fernanda Tokumoto Eyler, Leonardo Fabián Mollard, Mónica Graciela Paz, Fernando Esteban Bovero y Mariana Elizabeth Ledesma.

Frente de Izquierda -Unidad- (Lista 506): Nicolás Del Caño, Romina Del Plá, Juan Carlos Giordano, Mónica Schlotthauer y Alejandro Bodart.

Frente Patriota Federal (Lista 95): Alberto Samid, María Cristina Dip, Alejandro Carlos Biondini, Marisa Cecilia Scarafia y Martín Adán Iodko.

Union Liberal (Lista 153): Roberto Horacio Cachanosky, Griselda Mirian Romariz, Hugo Eduardo Bontempo, Patricia Marcela Heltner y Alejandro Raul Mansilla.

Alianza Fuerza Patria (Lista 507): Jorge Enrique Taiana, María Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Raquel Siley y Sergio Omar Palazzo.

Coalicion Cívica A.R.I. (Lista 47): Juan Manuel López, Elsa Esther Llenderrozas, Lisandro Fabián Hourcade, Ramaricel Etchecoin Moro y Matías Yofe.

Mov. Pol. Soc. y Cultural Proyecto Sur (Lista 305): Ricardo Luis Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo Fernando López, María Celina Sburlatti y Hugo Adolfo Maltempo.

Propuesta Federal para el Cambio (Lista 299): Fernando Andrés Burlando, Fabiana Gabriela Martín, Fabián Raúl Amendola, Silvia Fabiana Petroff y Javier Ignacio Baños.

Alianza Provincias Unidas (Lista 508): Florencio Randazzo, Margarita Rosa Stolbizer, Emilio Monzó, Danya Veronica Tavela y Alfredo Remo Lazzeretti.

Alianza Potencia (Lista 504): María Eugenia Talerico, Ricardo Inti Alpert, María Sofía De Hagen, Fernando Pablo Mascetti y Flavia Noelia Acuña.

Alianza Union Federal (Lista 501): Fernando Gray, María Laura Guazzaroni, Federico Martelli, Analia Elisabet Pérez y Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire.

Alianza Nuevos Aires (Lista 502): Sixto Cristiani, Catalina Achilli, Leandro Damián Nievas Offidani, Milagros Ayelén Alfonso y Cristian Alejandro Ruiz.

Movimiento Avanzada Socialista (Lista 276): Manuela Castañeira, Juan Cruz Ramat, María Paz Álvarez, Lucas Matías Correa y Soledad Victoria Yapura.

Diputados

Entre las listas presentadas para diputados nacionales por Buenos Aires figuran:

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Ingresar a la Web oficial de la Cámara Nacional Electoral, en https://www.padron.gob.ar/. Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar). Seleccionar un distrito. Completar el verificador de seguridad.

También puede consultar el padrón electoral definitivo acá:

Según la Cámara Nacional Electoral (CNA) los centros de votación funcionarán entre las 8:00 y las 18:00, y el lugar de votación podrá consultarse previamente en el sitio web oficial www.electoral.gob.ar.

También a través del asistente virtual Vot-A de la CNA en el cual basta con añadir el número +54 911 2455-4444 a la lista de contactos o acceder al enlace http://wa.me/5491124554444 e iniciar la conversación escribiendo “hola”. También existe la opción de escanear un código QR para comenzar.