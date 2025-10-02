Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Santa Fe

Santa Fe deberá elegir nuevos diputados nacionales el próximo 26 de octubre (AP Photo/Gustavo Garello).

En 2025, el calendario político de Argentina incluye como evento central las elecciones legislativas nacionales, durante las cuales se realizará una renovación parcial de ambas cámaras del Congreso. Cada dos años, la ciudadanía vota para seleccionar la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados y un tercio de los senadores.

Estos comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, fecha en la que se definirán 127 escaños de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.

Qué se vota el 26 de octubre en Santa Fe

A mediados de octubre, la provincia renovará 9 bancas a diputados nacionales por las que competirán 16 listas.

La vicegobernadora Gisela Scaglia, perteneciente al PRO, lidera la lista de candidatos a diputada nacional por el frente Provincias Unidas, espacio que integra el gobernador Maximiliano Pullaro. Este frente busca consolidarse como alternativa frente a La Libertad Avanza y al peronismo en Santa Fe, y proyectarse a nivel nacional a partir de un grupo de gobernadores. Pullaro consiguió la adhesión de la UCR y el socialismo, que también presentan candidatos en la boleta.

La Libertad Avanza postula en el primer lugar a Agustín Pellegrini, de 25 años, figura cercana a Romina Diez, diputada nacional y referente del espacio en la provincia.

La lista del peronismo, conformada tras un proceso de negociación interna, lleva como principal candidata a Caren Tepp, seguida por el exjefe de Gabinete, Agustín Rossi.

En Santa Fe, la Coalición Cívica participa en solitario y propone a Eugenio Malaponte como primer candidato.

Cómo será la Boleta Única de Papel de Santa Fe

La boleta única de papel de Santa Fe difundida por la Cámara Nacional Electoral incluye 16 listas. Se destacan Provincias Unidas, ubicada en el cuarto lugar; La Libertad Avanza, en el noveno; y Fuerza Patria (PJ), en la sexta posición.

Santa Fe

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

El procedimiento de votación con Boleta Única de Papel sigue una serie de pasos establecidos. El presidente de mesa entrega al votante la boleta y un bolígrafo. En el cuarto oscuro, el elector debe marcar en el recuadro correspondiente su opción por cada categoría, utilizando únicamente la lapicera provista. Solo se permite una marca por categoría.

La boleta se pliega de acuerdo a las indicaciones para preservar el secreto del voto y luego se deposita en la urna. En casos donde se eligen diputados y senadores, como ocurre en Entre Ríos, el votante debe marcar una opción en el casillero de cada categoría.

El diseño de la boleta distribuye las opciones partidarias y las candidaturas en columnas, mientras que cada categoría a elegir se ubica en una fila. Este formato permite visualizar todas las alternativas y elimina la necesidad de múltiples boletas. Además, el sistema no permite seleccionar una lista completa con una sola marca; el votante debe escoger una opción por categoría.

La Boleta Única de Papel fue incorporada a través de la Ley 27.781 y reglamentada por el Decreto 1049/2024 para los comicios nacionales. Su implementación busca que cada elector reciba una hoja con todas las listas y candidaturas habilitadas.

Quiénes son los candidatos en Santa Fe, frente por frente

De las 16 listas participantes. Estos son los candidatos.

Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (ARI)

Eugenio Daniel Malaponte

María Inés Masino

Carlos Enrique Javier Pujol

Andrea Martínez

Lautaro Candioti

María Julieta Molina

Lucas Demián Arzamendia

Patricia Susana Mansur

Leonel Esteban Vighetto

Compromiso Federal

Gabriel Felipe Chumpitaz

Alejandra Latosinski

Federico Eduardo Cutruneo

Claudia Beatriz Giménez

Daniel Hansen

Micaela Soledad Ortiz

Jorge Alberto Maya

Carina Mariel Rambaudi

Leandro David Fontanetto

Defendamos Santa Fe

José Gaspar Lattuca

María Noel Montenegro

Manuel Alejandro Lafarga

Floriana Belén Marconi

Néstor Enrique Maggi

Pamela Alejandra Cocco

Alberto Marcelo Mozzatti

Francisca Beatriz Paz

Gustavo Oscar Asensio

Frente Amplio por la Soberanía

Carlos Alfredo del Frade

Gabriela Adelina Sosa

Luciano Martín Vigoni

Vanesa Gabriela Oddi

Pablo Francisco Osvaldo Bosch

Mercedes Meier

Benigno Rubén Sala

Mariana Andrea Meza

Camilo Sebastián Di Croce

Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad

Franco Emanuel Casasola

Carla Deiana

Adolfo Jaime Columbich

María Fernanda Gutiérrez

Nicolás Andrés Rapanelli

Selena Denise Grimalt

Alejandro Mariano Parlante

Verónica Daniela Bravo

Facundo Martín Fernández

Fuerza Patria

Caren Estefanía Trepp

Agustín Oscar Rossi

Alejandrina Belén Borgatta

Oscar Ariel Martínez

María Fernanda Gigliani

Pablo Darío Corsalini

Silvana María de los Ángeles Teisa

Roque Javier Ojeda

Evelyn Cecilia Roa

Igualdad y Participación

Agustina Donnet

Damián Verzeñassi

Ana Narvaiz

Agustín González

Romina Sotelo

Marcelo Chavazza

Alejandra Carrizo

Horacio Ayala

Carina Ortega

La Libertad Avanza

Agustín Andrés Pellegrini

Yamile Vanesa Tomassoni

Juan Pablo Montenegro

Valentina Loana Ravera

Germán Cristian Pugnaloni

Ludmila Liset Radolovich

Matías Nicolás Tomasi

Silvia Rosana Nardín

Fabricio Dellasanta

Movimiento al Socialismo

César Rojas Esquivel

Ayelén Velizan

Iván Pilcic

Marianela Ponce

Luis Nine

Constanza Bosio

Gabriel Lorenzo Ripoll

María Verónica Servin

Mauro Beas

Movimiento Independiente Renovador

Juan Carlos Bianco

Silvia Cristina Attorresi

Roberto Edgardo Forchetti

Claudia Mariel Ramírez

Víctor Hugo Gauna

Liliana Palmira Sánchez

Marcelo Hernán Folch

María Alicia Alcocer

Armando Alberto Mujica

Nuevas Ideas

Eze Torres

Cristina Luciani

Luciano Exequiel Corti

Andrea Elisabet Mansilla

Daniel Alejandro Caramutti

Jesica María del Luján Navarro

Martín Aurelio Kemmerer

Sandra Moreno

Nicolás Saúl Spina

Partido Autonomista

Raimar Ataide Da Costa

Noelia Samanta Vanina Mirabella

Chavo Ventura

Jesica Romina Reyes

Pedro Héctor Mariani

Patricia Viviana Mattioli

Walter Darío Enriquez

Rosana Beatriz Tasca

José Andrés de Cesaris

Partido Fe

Pamela Ivana Perino

Juan Atilio Flaherty

Aldana Mariela Peirotti

Héctor Reynaldo Cardozo

Silvia María de Lourdes Elías

Norberto Ariel Paulón

Milagros Belén Gómez

Nicolás Armando Paiva

Mabel Oviedo

Política Obrera

Marilin Gómez

Germán Lavini

Alicia Escudero

Gustavo Fenoy

Stella Maris Giudice

Christian Miguez

Natalia Jaime

Brian Murphy

Silvia Díaz

Provincias Unidas

Gisela Scaglia

Pablo Gustavo Farías

Melina Caren Giorgi

Rogelio Biazzi

Natalia María Verónica Corona

Fabián Francisco Peralta

Nadia Guadalupe Doria

Jorge Daniel Paladini

Betina Inés Florito

Republicanos Unidos

Luciano Marcos Rossi

Georgina Montalbano Bogey

Rubén Oscar Voisard Rezola

Romina Soledad Giménez

Gastón Iván Méndez

Celia Antonia Segovia

Ovidio Roque Alberto Martínez

Gisela Fabiana Gutiérrez

Mario Juan Chamorro

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Para consultar el lugar de votación, es necesario ingresar al sitio web oficial de la Justicia Nacional Electoral. Una vez allí, se debe ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) sin puntos ni letras, seleccionar el género y el distrito correspondiente.

Después de completar el verificador, al hacer clic en “Consultar” se informan el número de orden, la mesa y el establecimiento asignado para votar.