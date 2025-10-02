Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Santa Fe

En 2025, el calendario político de Argentina incluye como evento central las elecciones legislativas nacionales, durante las cuales se realizará una renovación parcial de ambas cámaras del Congreso. Cada dos años, la ciudadanía vota para seleccionar la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados y un tercio de los senadores.
Estos comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, fecha en la que se definirán 127 escaños de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.
Qué se vota el 26 de octubre en Santa Fe
A mediados de octubre, la provincia renovará 9 bancas a diputados nacionales por las que competirán 16 listas.
La vicegobernadora Gisela Scaglia, perteneciente al PRO, lidera la lista de candidatos a diputada nacional por el frente Provincias Unidas, espacio que integra el gobernador Maximiliano Pullaro. Este frente busca consolidarse como alternativa frente a La Libertad Avanza y al peronismo en Santa Fe, y proyectarse a nivel nacional a partir de un grupo de gobernadores. Pullaro consiguió la adhesión de la UCR y el socialismo, que también presentan candidatos en la boleta.
La Libertad Avanza postula en el primer lugar a Agustín Pellegrini, de 25 años, figura cercana a Romina Diez, diputada nacional y referente del espacio en la provincia.
La lista del peronismo, conformada tras un proceso de negociación interna, lleva como principal candidata a Caren Tepp, seguida por el exjefe de Gabinete, Agustín Rossi.
En Santa Fe, la Coalición Cívica participa en solitario y propone a Eugenio Malaponte como primer candidato.
Cómo será la Boleta Única de Papel de Santa Fe
La boleta única de papel de Santa Fe difundida por la Cámara Nacional Electoral incluye 16 listas. Se destacan Provincias Unidas, ubicada en el cuarto lugar; La Libertad Avanza, en el noveno; y Fuerza Patria (PJ), en la sexta posición.
Cómo se vota con la BUP, paso a paso
El procedimiento de votación con Boleta Única de Papel sigue una serie de pasos establecidos. El presidente de mesa entrega al votante la boleta y un bolígrafo. En el cuarto oscuro, el elector debe marcar en el recuadro correspondiente su opción por cada categoría, utilizando únicamente la lapicera provista. Solo se permite una marca por categoría.
La boleta se pliega de acuerdo a las indicaciones para preservar el secreto del voto y luego se deposita en la urna. En casos donde se eligen diputados y senadores, como ocurre en Entre Ríos, el votante debe marcar una opción en el casillero de cada categoría.
El diseño de la boleta distribuye las opciones partidarias y las candidaturas en columnas, mientras que cada categoría a elegir se ubica en una fila. Este formato permite visualizar todas las alternativas y elimina la necesidad de múltiples boletas. Además, el sistema no permite seleccionar una lista completa con una sola marca; el votante debe escoger una opción por categoría.
La Boleta Única de Papel fue incorporada a través de la Ley 27.781 y reglamentada por el Decreto 1049/2024 para los comicios nacionales. Su implementación busca que cada elector reciba una hoja con todas las listas y candidaturas habilitadas.
Quiénes son los candidatos en Santa Fe, frente por frente
De las 16 listas participantes. Estos son los candidatos.
Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (ARI)
- Eugenio Daniel Malaponte
- María Inés Masino
- Carlos Enrique Javier Pujol
- Andrea Martínez
- Lautaro Candioti
- María Julieta Molina
- Lucas Demián Arzamendia
- Patricia Susana Mansur
- Leonel Esteban Vighetto
Compromiso Federal
- Gabriel Felipe Chumpitaz
- Alejandra Latosinski
- Federico Eduardo Cutruneo
- Claudia Beatriz Giménez
- Daniel Hansen
- Micaela Soledad Ortiz
- Jorge Alberto Maya
- Carina Mariel Rambaudi
- Leandro David Fontanetto
Defendamos Santa Fe
- José Gaspar Lattuca
- María Noel Montenegro
- Manuel Alejandro Lafarga
- Floriana Belén Marconi
- Néstor Enrique Maggi
- Pamela Alejandra Cocco
- Alberto Marcelo Mozzatti
- Francisca Beatriz Paz
- Gustavo Oscar Asensio
Frente Amplio por la Soberanía
- Carlos Alfredo del Frade
- Gabriela Adelina Sosa
- Luciano Martín Vigoni
- Vanesa Gabriela Oddi
- Pablo Francisco Osvaldo Bosch
- Mercedes Meier
- Benigno Rubén Sala
- Mariana Andrea Meza
- Camilo Sebastián Di Croce
Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad
- Franco Emanuel Casasola
- Carla Deiana
- Adolfo Jaime Columbich
- María Fernanda Gutiérrez
- Nicolás Andrés Rapanelli
- Selena Denise Grimalt
- Alejandro Mariano Parlante
- Verónica Daniela Bravo
- Facundo Martín Fernández
Fuerza Patria
- Caren Estefanía Trepp
- Agustín Oscar Rossi
- Alejandrina Belén Borgatta
- Oscar Ariel Martínez
- María Fernanda Gigliani
- Pablo Darío Corsalini
- Silvana María de los Ángeles Teisa
- Roque Javier Ojeda
- Evelyn Cecilia Roa
Igualdad y Participación
- Agustina Donnet
- Damián Verzeñassi
- Ana Narvaiz
- Agustín González
- Romina Sotelo
- Marcelo Chavazza
- Alejandra Carrizo
- Horacio Ayala
- Carina Ortega
La Libertad Avanza
- Agustín Andrés Pellegrini
- Yamile Vanesa Tomassoni
- Juan Pablo Montenegro
- Valentina Loana Ravera
- Germán Cristian Pugnaloni
- Ludmila Liset Radolovich
- Matías Nicolás Tomasi
- Silvia Rosana Nardín
- Fabricio Dellasanta
Movimiento al Socialismo
- César Rojas Esquivel
- Ayelén Velizan
- Iván Pilcic
- Marianela Ponce
- Luis Nine
- Constanza Bosio
- Gabriel Lorenzo Ripoll
- María Verónica Servin
- Mauro Beas
Movimiento Independiente Renovador
- Juan Carlos Bianco
- Silvia Cristina Attorresi
- Roberto Edgardo Forchetti
- Claudia Mariel Ramírez
- Víctor Hugo Gauna
- Liliana Palmira Sánchez
- Marcelo Hernán Folch
- María Alicia Alcocer
- Armando Alberto Mujica
Nuevas Ideas
- Eze Torres
- Cristina Luciani
- Luciano Exequiel Corti
- Andrea Elisabet Mansilla
- Daniel Alejandro Caramutti
- Jesica María del Luján Navarro
- Martín Aurelio Kemmerer
- Sandra Moreno
- Nicolás Saúl Spina
Partido Autonomista
- Raimar Ataide Da Costa
- Noelia Samanta Vanina Mirabella
- Chavo Ventura
- Jesica Romina Reyes
- Pedro Héctor Mariani
- Patricia Viviana Mattioli
- Walter Darío Enriquez
- Rosana Beatriz Tasca
- José Andrés de Cesaris
Partido Fe
- Pamela Ivana Perino
- Juan Atilio Flaherty
- Aldana Mariela Peirotti
- Héctor Reynaldo Cardozo
- Silvia María de Lourdes Elías
- Norberto Ariel Paulón
- Milagros Belén Gómez
- Nicolás Armando Paiva
- Mabel Oviedo
Política Obrera
- Marilin Gómez
- Germán Lavini
- Alicia Escudero
- Gustavo Fenoy
- Stella Maris Giudice
- Christian Miguez
- Natalia Jaime
- Brian Murphy
- Silvia Díaz
Provincias Unidas
- Gisela Scaglia
- Pablo Gustavo Farías
- Melina Caren Giorgi
- Rogelio Biazzi
- Natalia María Verónica Corona
- Fabián Francisco Peralta
- Nadia Guadalupe Doria
- Jorge Daniel Paladini
- Betina Inés Florito
Republicanos Unidos
- Luciano Marcos Rossi
- Georgina Montalbano Bogey
- Rubén Oscar Voisard Rezola
- Romina Soledad Giménez
- Gastón Iván Méndez
- Celia Antonia Segovia
- Ovidio Roque Alberto Martínez
- Gisela Fabiana Gutiérrez
- Mario Juan Chamorro
Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso
Para consultar el lugar de votación, es necesario ingresar al sitio web oficial de la Justicia Nacional Electoral. Una vez allí, se debe ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) sin puntos ni letras, seleccionar el género y el distrito correspondiente.
Después de completar el verificador, al hacer clic en “Consultar” se informan el número de orden, la mesa y el establecimiento asignado para votar.