Política

Elecciones 2025 en Santa Fe: quiénes serán los candidatos a diputados nacionales

Uno de los distritos más importantes del país en cantidad de votantes, elegirá nueve representantes para la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones de octubre

Por Nicolás Sturtz

Guardar
Por primera vez, la provincia
Por primera vez, la provincia votará sin PASO y con un solo documento para todas las listas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 26 de octubre, la provincia de Santa Fe elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputados de la Nación. En estos comicios, se renovarán nueve bancas nacionales correspondientes al distrito santafesino. Por primera vez, los ciudadanos emitirán su voto mediante la Boleta Única de Papel (BUP) en elecciones nacionales, ya que no habrá Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Los candidatos de Santa Fe en las elecciones 2025, frente por frente

La competencia por las nueve bancas nacionales se presenta con una amplia oferta electoral:

  • La Libertad Avanza tiene a Agustín Pellegrini al frente de la lista, acompañado por Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Germán Pugnaloni, Ludmila Radolovich, Matías Tomassi, Silvia Nardin y Fabricio Dellasanta.
  • Fuerza Patria presenta como principal candidata a Caren Tepp, junto a Agustín Rossi, Alejandrina Borgatta, Oscar Martínez, María Gigliani, Pablo Corsalini, Silvana Teisa, Roque Ojeda y Evelyn Roa.
  • Provincias Unidas postula a Gisela Scaglia en primer lugar, junto con Pablo Farías, Melina Giorgi, Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito.
  • Compromiso Federal posiciona a Gabriel Chumpitaz en el tope de la nómina, acompañado por María Latosinski, Federico Cutruneo, Claudia Giménez, Daniel Hansen, Micaela Ortíz, Jorge Maya, Carina Rambaudi y Leandro Fontanetto.
  • Frente Amplio por la Soberanía ubica a Carlos Del Frade como primero en la lista, seguido por Gabriela Sosa, Luciano Vigoni, Vanesa Oddi, Pablo Bosch, Mercedes Meier, Rubén Sala, Mariana Meza y Camilo Di Croche.
  • Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad destaca a Franco Casasola como primer candidato y completa la nómina con Carla Deiana, Adolfo Columbich, María Fernanda Gutiérrez, Nicolás Rapanelli, Selena Grimalt, Alejandro Parlante, Verónica Bravo y Facundo Fernández.
La Libertad Avanza, Fuerza Patria
La Libertad Avanza, Fuerza Patria y Provincias Unidas encabezan la oferta electoral santafesina

La boleta se completa con otras listas: Partido Autonomista (Raimar Ataide Da Costa, Noelia Mirabella, Marcelo Ventura, Jésica Reyes, Pedro Mariani, Patricia Mattioli, Walter Enriquez, Rosana Tasca, José De Cesaris), Defendamos Santa Fe (José Lattuca, María Montenegro, Manuel Lafarga, Floriana Marconi, Néstor Maggi, Pamela Cocco, Alberto Mozzatti, Francisca Paz, Gustavo Asensio), Nuevas Ideas (Ezequiel Torres, Cristina Luciani, Luciano Corti, Andrea Mansilla, Daniel Caramutti, Jésica Navarro, Martín Kemmerer, Sandra Juárez, Nicolás Spina), Movimiento Independiente Renovador (Juan Carlos Blanco, Silvia Attorresi, Roberto Forchetti, Claudia Ramírez, Victor Hugo Gauna, Liliana Sánchez, Marcelo Folch, María Alicia Alcocer, Armando Mujica), Igualdad y Participación (Agustina Donnet, Damián Verzeñassi, Ana Narvaiz, Agustín González, Romina Sotelo, Marcelo Chavazza, Alejandra Carrizo, Horacio Ayala, Carina Ortega), Partido Fe (Pamela Perino, Juan Flaherty, Aldana Peirotti, Héctor Cardozo, Silvia Elías, Norberto Paulón, Milagros Gómez, Nicolás Paiva, Mabel Oviedo), Política Obrera (Marilin Gómez, Germán Lavini, Alicia Escudero, Gustavo Fenoy, Stella Maris Giudice, Christian Miguez, Natalia Jaime, Brian Murphy, Silvia Leonor), Movimiento al Socialismo (César Rojas, Ayelén Velizán, Iván Pilcic, Marianela Ponce, Esteban Luis Nine, Constanza Bosio, Gabriel Lorenzo Ripoll, María Verónica Servín, Mauro Nicolás Beas) y la Coalición Cívica, que lleva como primer candidato a Eugenio Malaponte.

El votante debe marcar solo
El votante debe marcar solo un casillero para elegir lista; cualquier otra marca anula el voto

Cómo será la Boleta Única de Papel de Santa Fe

La Boleta Única de Papel (BUP), inédita en comicios nacionales para Santa Fe, tendrá un diseño que agrupa a todos los candidatos y agrupaciones en un único documento. Cada votante recibirá una sola hoja, donde observará las listas de cada frente y los nombres de quienes aspiran a ocupar una banca, de acuerdo con la Cámara Nacional Electoral.

La papeleta contará con casilleros junto a los nombres de los partidos y de los candidatos. El formato permite que el votante elija un solo frente electoral marcando el casillero correspondiente. Este sistema procura reducir la posibilidad de fraude y facilita la fiscalización, ya que elimina boletas múltiples y minimiza el arrastre de votos por candidaturas ajenas.

El sistema de Boleta Única
El sistema de Boleta Única de Papel busca reducir el fraude y facilitar la fiscalización (AP Photo/Gustavo Garello)

Cómo se vota con la BUP

Al momento de votar, el elector recibirá la Boleta Única de Papel y al ingresar al box, marcará con lapicera el casillero de la lista elegida. Posteriormente, deberá doblar la boleta para mantener la confidencialidad de su decisión e introducirla en la urna ante las autoridades de mesa.

No es posible seleccionar candidatos de diferentes listas, ya que cualquier marca en más de un casillero anula el voto. Es importante revisar que la elección esté correctamente marcada y que la boleta no contenga señales externas para preservar el secreto del sufragio.

Cómo consultar el padrón electoral

Quienes deban verificar dónde votan podrán consultar el padrón electoral nacional a través de los medios dispuestos por la Cámara Nacional Electoral.

Para hacerlo, deben ingresar al sitio oficial, ingresar número de documento y género, y accederán a los datos del establecimiento, mesa y número de orden asignados.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaElecciones Santa Fe 2025Últimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Fentanilo mortal: la justicia amplía la investigación por desvío y “relajamiento generalizado de los controles y medidas vigentes”

El juez Ernesto Krepak profundiza su pesquisa sobre fallas en laboratorios, irregularidades en la trazabilidad y la posible “comisión de delitos contra la administración pública”

Fentanilo mortal: la justicia amplía

Poder Ciudadano criticó al Gobierno por restringir el acceso a la información pública: “Ahora detectar prácticas corruptas es más difícil que antes”

Martín D’Alessandro, presidente de la Fundación, planteó que la administración de Javier Milei “asfixia un canal vital de la democracia”. Lo dijo en el marco de la cena anual que se realizó en el Hotel Sheraton y reunió a representes de la política, la justicia y la sociedad civil

Poder Ciudadano criticó al Gobierno

Javier Milei visitará Entre Ríos y Santa Fe este viernes para apuntalar la campaña electoral

El Presidente arribará por la tarde, según las previsiones iniciales. Será recibido por el gobernador Rogelio Frigerio

Javier Milei visitará Entre Ríos

El PJ federal y el cristinismo convergieron en la presentación de un nuevo espacio que reivindica el liderazgo de CFK

Se trata de la presentación de “Primero la Patria”, una agrupación que contiene a legisladores y ex gobernadores del peronismo. La ex presidenta envió un mensaje y estuvo presente Máximo Kirchner

El PJ federal y el

Preocupación en Washington por la apropiación de activos de una empresa de EEUU en Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, decidió de manera arbitraria avanzar sobre la compañía pesquera Red Chamber, que ya planteó el caso ante la justicia federal

Preocupación en Washington por la
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Traerlos cuanto antes”: se inició

“Traerlos cuanto antes”: se inició el proceso para trasladar a Argentina a “Pequeño J” y a Ozorio por el triple femicidio narco de Florencio Varela

Triple femicidio narco, en vivo: habló el abuelo de Brenda y Morena tras la detención de “Pequeño J” y su principal ladero

El agro liquidó USD 7.107 millones en septiembre por las retenciones cero: es casi 300% más que en el mes previo

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA: nubosidad, neblinas y un sábado con tormentas

77 fotos de “Una noche en el Antiguo Egipto”, la cena a beneficio del Museo Nacional de Bellas Artes

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay: la Iglesia se expresó

Uruguay: la Iglesia se expresó tras detención del cura denunciado en Bolivia que llevaba 17 años escondido

Tras la alerta de Zelensky, la OIEA negó una fuga nuclear en Zaporizhzhia, pero advirtió: “No es una situación sostenible”

Investigan atentado narco contra fiscal general de Uruguay: imputan a hombre que dio apoyo para atacar la casa

La apuesta estratégica de Suiza y Noruega por el acuerdo EFTA-Mercosur: “Lo más importante son las inversiones, no solo los aranceles”

Axl Rose se reinventa: la novela gráfica que promete revolucionar el mundo del cómic

TELESHOW
Conmovió con su talento en

Conmovió con su talento en lo de Guido Kaczka y quiere superar una enfermedad para poder volver a la escuela

Valentina Otero, de La Voz Argentina: “Sentía que mi forma de ser estaba mal”

Franco Masini: “Debí crecer de golpe y hoy me propongo vivir ‘ahora’ y sin tantos planes”

Muscari presentó Doradas, su obra creada con inteligencia artificial por sus 30 años de carrera: “Una aventura”

La China Suárez y su hija alentaron a Mauro Icardi en el triunfo del Galatasaray por Champions League