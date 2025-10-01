Elecciones 2025 en Santa Fe: quiénes serán los candidatos a diputados nacionales

Por primera vez, la provincia votará sin PASO y con un solo documento para todas las listas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 26 de octubre, la provincia de Santa Fe elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputados de la Nación. En estos comicios, se renovarán nueve bancas nacionales correspondientes al distrito santafesino. Por primera vez, los ciudadanos emitirán su voto mediante la Boleta Única de Papel (BUP) en elecciones nacionales, ya que no habrá Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Los candidatos de Santa Fe en las elecciones 2025, frente por frente

La competencia por las nueve bancas nacionales se presenta con una amplia oferta electoral:

La Libertad Avanza tiene a Agustín Pellegrini al frente de la lista, acompañado por Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Germán Pugnaloni, Ludmila Radolovich, Matías Tomassi, Silvia Nardin y Fabricio Dellasanta.

Fuerza Patria presenta como principal candidata a Caren Tepp , junto a Agustín Rossi, Alejandrina Borgatta, Oscar Martínez, María Gigliani, Pablo Corsalini, Silvana Teisa, Roque Ojeda y Evelyn Roa.

Provincias Unidas postula a Gisela Scaglia en primer lugar, junto con Pablo Farías, Melina Giorgi, Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito.

Compromiso Federal posiciona a Gabriel Chumpitaz en el tope de la nómina, acompañado por María Latosinski, Federico Cutruneo, Claudia Giménez, Daniel Hansen, Micaela Ortíz, Jorge Maya, Carina Rambaudi y Leandro Fontanetto.

Frente Amplio por la Soberanía ubica a Carlos Del Frade como primero en la lista, seguido por Gabriela Sosa, Luciano Vigoni, Vanesa Oddi, Pablo Bosch, Mercedes Meier, Rubén Sala, Mariana Meza y Camilo Di Croche.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad destaca a Franco Casasola como primer candidato y completa la nómina con Carla Deiana, Adolfo Columbich, María Fernanda Gutiérrez, Nicolás Rapanelli, Selena Grimalt, Alejandro Parlante, Verónica Bravo y Facundo Fernández.

La Libertad Avanza, Fuerza Patria y Provincias Unidas encabezan la oferta electoral santafesina

La boleta se completa con otras listas: Partido Autonomista (Raimar Ataide Da Costa, Noelia Mirabella, Marcelo Ventura, Jésica Reyes, Pedro Mariani, Patricia Mattioli, Walter Enriquez, Rosana Tasca, José De Cesaris), Defendamos Santa Fe (José Lattuca, María Montenegro, Manuel Lafarga, Floriana Marconi, Néstor Maggi, Pamela Cocco, Alberto Mozzatti, Francisca Paz, Gustavo Asensio), Nuevas Ideas (Ezequiel Torres, Cristina Luciani, Luciano Corti, Andrea Mansilla, Daniel Caramutti, Jésica Navarro, Martín Kemmerer, Sandra Juárez, Nicolás Spina), Movimiento Independiente Renovador (Juan Carlos Blanco, Silvia Attorresi, Roberto Forchetti, Claudia Ramírez, Victor Hugo Gauna, Liliana Sánchez, Marcelo Folch, María Alicia Alcocer, Armando Mujica), Igualdad y Participación (Agustina Donnet, Damián Verzeñassi, Ana Narvaiz, Agustín González, Romina Sotelo, Marcelo Chavazza, Alejandra Carrizo, Horacio Ayala, Carina Ortega), Partido Fe (Pamela Perino, Juan Flaherty, Aldana Peirotti, Héctor Cardozo, Silvia Elías, Norberto Paulón, Milagros Gómez, Nicolás Paiva, Mabel Oviedo), Política Obrera (Marilin Gómez, Germán Lavini, Alicia Escudero, Gustavo Fenoy, Stella Maris Giudice, Christian Miguez, Natalia Jaime, Brian Murphy, Silvia Leonor), Movimiento al Socialismo (César Rojas, Ayelén Velizán, Iván Pilcic, Marianela Ponce, Esteban Luis Nine, Constanza Bosio, Gabriel Lorenzo Ripoll, María Verónica Servín, Mauro Nicolás Beas) y la Coalición Cívica, que lleva como primer candidato a Eugenio Malaponte.

El votante debe marcar solo un casillero para elegir lista; cualquier otra marca anula el voto

Cómo será la Boleta Única de Papel de Santa Fe

La Boleta Única de Papel (BUP), inédita en comicios nacionales para Santa Fe, tendrá un diseño que agrupa a todos los candidatos y agrupaciones en un único documento. Cada votante recibirá una sola hoja, donde observará las listas de cada frente y los nombres de quienes aspiran a ocupar una banca, de acuerdo con la Cámara Nacional Electoral.

La papeleta contará con casilleros junto a los nombres de los partidos y de los candidatos. El formato permite que el votante elija un solo frente electoral marcando el casillero correspondiente. Este sistema procura reducir la posibilidad de fraude y facilita la fiscalización, ya que elimina boletas múltiples y minimiza el arrastre de votos por candidaturas ajenas.

El sistema de Boleta Única de Papel busca reducir el fraude y facilitar la fiscalización (AP Photo/Gustavo Garello)

Cómo se vota con la BUP

Al momento de votar, el elector recibirá la Boleta Única de Papel y al ingresar al box, marcará con lapicera el casillero de la lista elegida. Posteriormente, deberá doblar la boleta para mantener la confidencialidad de su decisión e introducirla en la urna ante las autoridades de mesa.

No es posible seleccionar candidatos de diferentes listas, ya que cualquier marca en más de un casillero anula el voto. Es importante revisar que la elección esté correctamente marcada y que la boleta no contenga señales externas para preservar el secreto del sufragio.

Cómo consultar el padrón electoral

Quienes deban verificar dónde votan podrán consultar el padrón electoral nacional a través de los medios dispuestos por la Cámara Nacional Electoral.

Para hacerlo, deben ingresar al sitio oficial, ingresar número de documento y género, y accederán a los datos del establecimiento, mesa y número de orden asignados.