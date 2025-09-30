Elecciones 2025 en Entre Ríos: quiénes serán los candidatos a diputados y senadores nacionales

Entre Ríos elegirá nuevos representantes para el Parlamento Nacional (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni).

Para el 2025, el calendario político argentino tiene como evento principal las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso. Como ocurre cada dos años, los ciudadanos elegirán representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

La fecha designada para estos comicios es el domingo 26 de octubre, día en el que estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.

Que se vota el 26 de octubre en Entre Ríos

En la provincia de Entre Ríos, hay en disputa 5 bancas para diputados y 3 para senadores, por las que compiten un total de 7 listas.

En la Cámara de Diputados, quienes terminan su mandato a fin de año son Marcela Antola (Democracia para Siempre), Nancy Ballejos (PRO), Atilio Benedetti (UCR), Ana Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (Unión por la Patria).

Por el Senado de la Nación, Stefania Cora (Frente de Todos), Alfredo Luis de Angeli y Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio) dejarán su banca.

Los candidatos a senadores nacionales de Entre Ríos en las elecciones 2025, frente por frente

Para ocupar las tres bancas en el Senado que le corresponden a la provincia entrerriana, un total de siete listas se presentarán al cuarto oscuro, integradas por dos candidatos cada una.

Ahora 503

Ana Carolina Gaillard

Gerardo Javier Schnitman

Alianza La Libertad Avanza

Joaquín Alberto Benegas Lynch

Romina María Almeida

Fuerza Entre Ríos

Adan Humberto Bahl

Adriana Elizabet Meza Torres

Movimiento al Socialismo

Juan Cruz Ross

Cynthia Lilian Acevedo

Nueva Izquierda

Sofía Cáceres Sforza

Pablo Damián Amarillo

Partido Socialista

Héctor María Maya

María Fernanda Sanzberro

Unión Popular Federal

Emilio Martínez Garbino

María Isabel Sola

El Congreso de la Nación renovará gran parte de sus cámaras (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado).

Los candidatos a diputados nacionales de Entre Ríos en las elecciones 2025, frente por frente

Si bien también compiten las mismas siete listas, en este caso cada una estará integrada por siete candidatos a diputados.

Ahora 503

Verónica Paola Rubattino

Federico Olano

Erica María Evelina Kloster

Ignacio Monna

Ludmila Fernández

Alianza La Libertad Avanza

Andrés Ariel Laumann

Alicia María Fregonese

Abel Rubén Darío Schneider

Eliana Camila Lagraña

Wenceslao Martín Gadea

Fuerza Entre Ríos

Guillermo Michel

Laura Marianela Concepción Marclay

Andrés Ernesto Sabella

María Fabiana Leiva

Rodrigo Minguillon Jacob

Movimiento al Socialismo

Nahuel Pablo Leis Pou

Michelle Geraldine Bergamaschi Altamirano

Nicolás Micael Albornoz

Eva Delfina Esquivel

Luis Antonio Rojas

Nueva Izquierda

Nadia Gisel Burgos

Facundo Scattone Moulins

Ivana Grisel Almada

Víctor Dionisio Romero

Keili Regina González

Partido Socialista

Gustavo Raúl Guzmán

Sofía Ariana Gan

Santiago Haddad

Graciela Beatriz Trinidad

Ariel Christian Fernando Villanueva

Unión Popular Federal

Silvio Farach

Gladys “Beba Tribulatti”

Sebastián Schaumann

Patricia Heinrich

Oscar “Tato” Barzola

La Boleta Única de Papel de Entre Ríos para las elecciones 2025

La Boleta Única oficial de Entre Ríos.

La provincia votará para renovar 5 bancas para diputados y 3 para senadores. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluye siete listas. Se destacan La Libertad Avanza, en el séptimo lugar; y Fuerza Entre Ríos (PJ), en el sexto.

Cómo se vota con la BUP

El procedimiento de votación es sencillo y presenta pasos bien definidos:

El presidente de mesa entregará la Boleta Única de Papel y un bolígrafo al votante. En el cuarto oscuro, se debe marcar de forma clara la opción de preferencia en el recuadro de cada categoría usando la lapicera provista. Solo es válido realizar una marca por categoría. La boleta debe plegarse siguiendo las instrucciones para asegurar el secreto del sufragio y colocarse en la urna.

En caso de votar diputados y senadores, como ocurre en Entre Ríos, se deberá ingresar una cruz en el casillero correspondiente: una para elegir diputados y otra para senadores. En la BUP se marcará una opción por categoría.

En este sistema, todas las opciones partidarias y candidaturas se presentan en columnas, y cada categoría a elegirse figura en una fila, lo que facilita la visualización integral y evita el faltante de boletas específicas. Ya no es posible elegir una lista completa con una sola marca: el elector debe seleccionar una candidatura por cada categoría.

La implementación de la Boleta Única de Papel se estableció mediante la Ley 27.781, que regula los comicios nacionales y fue reglamentada por el Decreto 1049/2024.

El instrumento fue impulsado para garantizar mayor transparencia y equidad, permitiendo que todos los electores reciban una única hoja con la totalidad de listas y candidaturas disponibles.

Cómo consultar el padrón electoral

Para saber dónde votar, se debe ingresar a la página oficial de la Justicia Nacional Electoral.

Allí se debe escribir el Documento Nacional de Identidad (DNI) sin puntos ni letras. Luego hay que seleccionar el género del votante y el distrito donde vota.

Finalmente, hay que resolver el verificador y, al hacer click en “Consultar”, se nos mostrará el número de orden, mesa y centro de votación correspondientes.