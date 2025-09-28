Política

El desafío político de Milei: reactivar la campaña mientras busca los consensos que le pidió EEUU

El Gobierno intentará equilibrar las arremetidas contra el kirchnerismo y la “tercera vía” de Provincias Unidas, con las conversaciones para evitar nuevos reveses en el Congreso. En la Casa Rosada ven difícil la tarea, pero apostarán a mostrar diálogo

Brenda Struminger

La mesa política que organizó Javier Milei

A menos de un mes de las elecciones legislativas nacionales Javier Milei reactiva desde mañana con un desafío extra la campaña electoral que suspendió por su viaje en busca de apoyo político y financiero a Nueva York. No sólo deberá convencer a los votantes de que renueven su apoyo al Gobierno a pesar del ajuste; al mismo tiempo, deberá buscar los consensos en pos de la gobernabilidad que le pidió Estados Unidos. Esto, a pesar de que el estilo del Presidente se basa en el cariz confrontativo y de que la presente campaña, en la línea de 2023, se diseñó en torno al choque.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló anteayer en TN que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, le pidió a cambio del fuerte apoyo financiero y político que el Gobierno “trabaje en la gobernabilidad”. Pero la carrera hacia los comicios de octubre se libra en un escenario político beligerante, tanto con el kirchnerismo como con los adversarios de la “tercera vía”, como llamó Milei desde Paraguay hace 15 días a los gobernadores, ex mandatarios y dirigentes de peso del interior que están cada vez más distanciados del Gobierno o se pusieron prácticamente en pie de guerra mientras procuran asegurarse su propio botín electoral de cara a 2027.

Ese día, frente a la familiaridad del audiotorio de la CPAC, Milei ubicó a todos los espacios no libertarios en la misma bolsa que categorizó como “socialistas”. Poco antes, los provinciales le habían dado la espalda en el Congreso una vez más, con un nuevo rechazo a vetos presidenciales.

Provincias Unidas, aunque está atravesado, también, por incipientes internas, crece en las encuestas, y sus candidatos aparecen como favoritos en los principales distritos del interior, especialmente Córdoba y Santa Fe. Es decir, aquellos bastiones en donde Karina Milei, titular de La Libertad Avanza, apostaba a equilibrar la fuerte merma de adhesiones constatada en los comicios locales de la Provincia de Buenos Aires.

“Se refieren al futuro, a después de octubre”, dijeron en el Gobierno, convencidos de que la ayuda norteamericana -Bessent prometió al oficialismo un desembolso de USD 20 millones-, no está en riesgo por un insulto más o menos del Presidente. Ni, especialmente, por una nueva derrota en el Congreso.

Según admiten, uno o más reveses en lo sucesivo serán inevitables. “Nos van a hacer la vida imposible todo lo que puedan hasta las elecciones”, masticó bronca un funcionario nacional. No creen poder hacer demasiado al respecto, reconocieron altas fuentes en la previa de una semana repleta de escollos legislativos. Entre ellos, como adelantó Infobae, la restricción del uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), nuevos rechazos de vetos por el Garrahan y la educación superior, reparto de fondos con las provincias, mociones de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y pedidos de interpelaciones contra Karina Milei.

Javier Milei y Scott Bessent

Los Simuladores

Si bien hubo una cuota importante de mala praxis en la búsqueda de consensos (de la que el caputismo le echa la culpa a los Menem), en Balcarce 50 dicen que a esta altura del operativo de seducción de la opinión pública es demasiado tarde para procurar un re-acercamiento con dirigentes otrora aliados que se volvieron férreos opositores.

Como mínimo, seguirán dando muestras de que lo intentan, aunque del otro lado vean puro maquillaje en esos contactos. El ascendido ministro del Interior, Lisandro Catalán, profundizará su rally de visitas al interior. Continuarán los guiños a Mauricio Macri. Y Milei bajaría el tono de los insultos a todos aquellos que no formen parte estrictamente de la izquierda o centro izquierda.

Gobernadores de Provincias Unidas

La rivalidad con el kirchnerismo no es negociable para los violetas, y en la Casa Rosada dicen que no enturbia el respaldo de EEUU. El comando de campaña libertario guardó en un cajón el slogan “Kirchnerismo Nunca Más”, que no le sirvió para imponerse en las elecciones bonaerenses. Pero a pesar de la derrota, decidió sostener en alto la bandera del miedo al pasado, con otra frase similar pero más sutil y abarcativa: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

Así, en las oficinas de los fieles a Milei apreciaban la posibilidad que les dio el triple crimen de Florencio Varela de medirse con Axel Kicillof. Diego Santilli y Francos arremetieron contra el gobernador bonaerense por el mediático caso del asesinato de las jóvenes Brenda, Morena y Lara a manos de narcotraficantes. La pionera en la tarea de darle un uso político o proselitista al tema había sido la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fortalecida en la quebrada mesa de decisiones libertaria.

Javier MileiCasa RosadaGobiernoÚltimas noticiasKarina MileiScott BessentEstados UnidosElecciones 2025 Argentina

