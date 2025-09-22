Política

Santiago Cúneo hará un homenaje a José Ignacio Rucci, con críticas a Montoneros y un mensaje al peronismo

El candidato a diputado nacional por el partido Nuevo Buenos Aires encabezará un acto político en clave el electoral. Será la mañana del jueves, en el cementerio de Chacarita


Santiago Cúneo homenaje a José Ignacio Rucci en clave electoral

El candidato a diputado nacional por el partido Nuevo Buenos Aires, Santiago Cúneo, encabezará el próximo jueves un homenaje a José Ignacio Rucci, al cumplirse un nuevo aniversario de su asesinato. Será un acto político en clave electoral, con un mensaje al peronismo y críticas a Fuerza Patria, la lista que agrupa a distintos sectores del PJ.

“Asesinado el 25 de septiembre de 1973 en Buenos Aires por Montoneros. Este jueves 25, a las 10:30, nos reunimos en el Cementerio de la Chacarita para rendir homenaje y mantener viva la memoria de un hombre que entregó su vida por el movimiento obrero. Te esperamos para acompañar este acto de recuerdo y unidad”, convocó Cúneo, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El acto de lanzamiento de
El acto de lanzamiento de la candidatura de Cúneo para las elecciones del 26 de octubre

En diálogo con Infobae, el dirigente del Movimiento Confederal Argentino explicó que el acto convocará a militantes y referentes de extracción justicialista y que buscará dar un mensaje de que “nosotros somos el verdadero peronismo”.

El recuerdo de Rucci está dirigido, también, a diferenciarse de la lista de Fuerza Patria, que está encabezada por Jorge Taiana, exfuncionario de Néstor y de Cristina Kirchner y que integró en los años 70 la agrupación Montoneros.

En el posteo de Cúneo, también se recordó la figura del líder sindical y los hechos que acontecieron, según su mirada, en torno a ese episodio trágico: “Rucci era secretario General de la CGT. El crimen ocurrió un par de días después de que Perón ganara las elecciones. Época muy polarizada: Montoneros, organización ‘peronista’ de izquierda, estaba enfrentada con el verdadero peronismo La Tercera Posición.

“Rucci era un obstáculo al expansionismo de Montoneros dentro del Peronismo, una figura con arraigo sindical, autoridad, capacidad de infuencia, que podría frenarles sus propios intereses. Fue un mensaje de venganza a Perón a aquel día de los hechos de la Plaza de Mayo”, destacó el mensaje.

Y cerró con una remembranza y una frase del fundador del Partido Justicialista: “Compañero Rucci siempre presente en el pueblo trabajador 1924-1973. ‘Me mataron un hijo’, Juan Domingo Perón”.

Con el paraguas. El día
Con el paraguas. El día que Perón regresó a la Argentina, Rucci estuvo más cerca del general

El lanzamiento de Cúneo

Santiago Cúneo, a fines de agosto pasado, encabezó en Pilar el acto de lanzamiento de su candidatura a diputado nacional, por la lista Partido Nuevo Buenos Aires. La presentación convocó a militantes y simpatizantes del sector en el salón del sindicato para escuchar las propuestas y definiciones políticas del candidato bonaerense.

En ese contexto, Cúneo no solo expuso su plataforma, sino que interpuso un fuerte componente de confrontación discursiva, sobre todo en respuesta a sectores adversos y a la coyuntura económica nacional. Además de cuestionar al gobierno de Javier Milei, el dirigente marcó una fuerte diferenciación de la lista de Fuerza Patria.

Al tomar la palabra, el referente del Movimiento Confederal Argentino respondió además en duros términos al legislador libertario José Luis Espert, a quien acusó de eludir el debate político: “Va a tener que confrontar conmigo, ahora se escapa en moto-uber”, lanzó, obteniendo una ovación inmediata de los presentes.

“Quieren retroceder a tiempos preperonistas, borrar derechos laborales y devolvernos a la esclavitud. Buscan que el salario vuelva a ser jornal, que el patrón decida quién come y quién no”, aseguró y agregó: “Estamos aquí en representación de todos los trabajadores argentinos, con una propuesta nacional y peronista que llevaremos al Congreso”.

