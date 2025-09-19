Un sindicato clave de la industria rechazó los topes salariales y hará paros que afectarán la producción

El Sindicato de la Alimentación marchó en reclamo de un aumento salarial equivalente a la inflación

El Sindicato de la Alimentación (STIA) Buenos Aires, uno de los gremios clave de la industria, salió a la calle para reclamar una mejora salarial y comenzará este lunes con paros de 2 horas por turno en rechazo de una oferta empresarial del 3% de aumento desde octubre.

“No podemos aceptar la pauta del Gobierno porque lo que está haciendo la cámara (empresarial) es simplemente ser obediente a lo que le pide el Ministerio de Economía”, advirtió a Infobae el secretario adjunto del STIA, Sergio Escalante.

El dirigente precisó que la propuesta de aumento consiste en un 3% desde octubre, pero que es “inaceptable”, tal como lo decidió un plenario virtual con secretarios generales de todas las filiales de la Alimentación.

Sergio Escalante, del Sindicato de Alimentación, acompañado por Rodolfo Daer

El sindicato, conducido por Rodolfo Daer, se movilizó este miércoles ante la sede de la cámara del sector, en la avenida Córdoba al 1300, y luego de sumó a la marcha ante el Congreso contra los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

En el plenario, Daer señaló: “Los empresarios no quieren dar aumentos en el mes de agosto y de septiembre y recién quieren pagar un 3% en octubre, pero vamos a pelear para que el aumento refleje el 1,9% de la inflación de agosto y de septiembre".

En caso de que no haya una respuesta positiva a su reclamo, Escalante anticipó que “se profundizarán las protestas porque este conflicto tiene una connotación política muy grande y de obediencia de parte de la cámara al gobierno nacional, que nosotros rechazamos”.

Los dirigentes del Sindicato de la Alimentación, en la marcha ante la cámara empresarial

“Nuestra responsabilidad es velar, discutir y pelear por los derechos colectivos, individuales y salariales de los trabajadores, y tenemos mandato para no aceptar eso”, dijo Escalante, quien alertó que las fábricas “están en estado deliberativo” por este conflicto salarial.

La tensión en aumento del sindicato coincide con las elecciones que se harán el viernes 26 en STIA, donde, como anticipó Infobae, Daer dará un paso al costado luego de 40 años y Escalante será el candidato a secretario general por la Lista Verde del oficialismo.

Se trata de un dirigente de 58 años que integra el sindicato desde 2004 y que, además, forma parte de la conducción de la Delegación San Martín de la CGT. De todas formas, Daer seguirá en la conducción a cargo de la estratégica Secretaría Tesorería del gremio.

Jorge Penayo, candidato opositor del Sindicato de Alimentación

Ambos se enfrentarán a la Lista Unidad, que unificó a distintas agrupaciones opositores de izquierda del STIA, cuyo candidato a secretario general es Jorge Penayo, quien es secundado por Javier “Poke” Hermosilla.

La nómina, que reúne a las agrupaciones Celeste y Blanca, Blanca y Negra, Transparente y Bordó, está integrada por las comisiones internas de fábricas como Mondelez Pacheco, Molinos Río de la Plata, Georgalos y Felfort, además de otras empresas como Alijor.

Mientras el STIA se endurece contra la política salarial del Gobierno, hay otras organizaciones que se terminan alineando a los parámetros del Ministerio de Economía. El ejemplo más reciente fue el del Sindicato de Camioneros, que firmó un acuerdo que será un modelo del Gobierno para todas las paritarias: consiste en un aumento del 3,3% en tres tramos que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

Hugo Moyano firmó una paritaria alineada a la pauta del Gobierno

Es tanta la importancia que le da la administración de Javier Milei a este aumento salarial que fue anunciado a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.

El convenio contempla un incremento salarial del 1,2% para septiembre, del 1,1% para octubre y del 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, “reflejando el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”, se afirmó en la declaración de Capital Humano.

Además, se otorgará una suma no remunerativa de $25.000 por única vez que se abonará en el mes de septiembre, y que se incorporará a los salarios básicos por un valor de $22.000 a partir de octubre.

