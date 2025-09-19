Milei viaja a Córdoba para apoyar su lista “outsider”, la apuesta para hacer la diferencia ante el peronismo

Javier Milei viaja a Córdoba para apoyar su lista para octubre. También hablará en la Bolsa de Comercio

Con la derrota electoral bonaerense, La Libertad Avanza apuesta a la provincia de Córdoba para hacer pie en la próxima elección legislativa del 26 de octubre. Por eso, el presidente Javier Milei aprovechará su visita a la Bolsa de Comercio local para mostrarse con Gonzalo Roca, el candidato outsider impulsado por Gabriel Bornoroni. Su llegada se producirá luego del acto que encabezó Juan Schiaretti con los gobernadores de Provincias Unidas, quienes lanzaron fuertes críticas a la gestión nacional tras un confuso llamado al diálogo por parte de la Casa Rosada.

A las 12, Milei hablará en el auditorio Juan Bautista Alberdi de la Bolsa de Comercio de Córdoba, con motivo del acto por el 125° aniversario, una actividad que en otras ocasiones encabezó Mauricio Macri. Justamente, La Libertad Avanza tiene presente la hazaña de Cambiemos en 2015, cuando el frente opositor venció al kirchnerismo gracias al apoyo de la provincia mediterránea.

“Córdoba puede volver a salvar al país del kirchnerismo. Ya lo hizo en 2015 con Cambiemos: acá empezó el cambio”, resaltó Roca en una entrevista con Infobae. El candidato a diputado contará esta tarde, a las 18, con la presencia de Milei en el acto que se realizará en avenida Poeta Lugones y Armando Roldán, en las denominadas Escalinatas de Coniferal, dentro del Parque Sarmiento, en el barrio estudiantil de Nueva Córdoba.

Se espera que el Presidente llegue acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la ministra Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Nos vemos en Córdoba. No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”, publicó Milei en un flyer donde se lo ve abrazando a una persona con la camiseta de la Selección.

La promoción de la visita de Javier Milei con Gonzalo Roca

Según pudo saber Infobae, los libertarios cordobeses creen que el triunfo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires puede jugarles a favor en octubre. “El miedo a que el kirchnerismo vuelva sigue latente”, reflexionan. También comparten la mirada de gran parte del arco político: lo del 7 de septiembre fue una elección provincial en la que los verdaderos ganadores fueron los intendentes peronistas.

Bornoroni, responsable del armado cordobés, apostó por una lista pura, en sintonía con la estrategia que Karina Milei impuso en Santa Fe, Corrientes y la provincia de Buenos Aires. Además de Roca, la nómina está integrada por la influencer de Río Cuarto Laura Soldano, ex modelo fitness y comunicadora espiritual, como ella misma se define. La siguen Marcos Patiño Brizuela, también del círculo íntimo de Bornoroni, y Laura Rodríguez Machado, dirigente cercana a Patricia Bullrich.

En el frente libertario solo participa un sector del PRO vinculado con Bullrich; el resto está disperso o integrado al gabinete de Martín Llaryora. También hay dirigentes del Frente Cívico, el espacio de Luis Juez, quien viene de protagonizar un cruce con el “Gordo Dan” por los fondos destinados a discapacidad.

Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, los referentes de La Libertad Avanza en Córdoba

“Es una apuesta”, reconocen con cautela los armadores de La Libertad Avanza. Saben que enfrente tienen adversarios fuertes, entre ellos Schiaretti, Natalia de la Sota y Ramón Mestre. Todos apellidos con trayectoria de gestión y alto nivel de conocimiento en la provincia.

La visita de Milei a Córdoba se dará luego de las derrotas de los vetos en el Congreso y en medio de la tensión con los gobernadores. La semana pasada, referentes de Provincias Unidas —entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y el propio Llaryora— participaron de la exposición rural de Río Cuarto con fuertes críticas a la gestión nacional. Los mandatarios provinciales expresaron sus sospechas sobre la convocatoria al diálogo desde la Casa Rosada tras la derrota bonaerense y la designación de Lisandro Catalán como interlocutor.

Si bien el frente de los gobernadores nació con un perfil moderado, con el paso de los días y la tensión con el Gobierno se convirtió en un espacio opositor y crítico de Milei. Cuando el Presidente advirtió que “cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente”, los referentes de Provincias Unidas se dieron por aludidos. “El presidente Milei no dice la verdad cuando plantea que es socialismo o capitalismo salvaje. Él expresa al capital financiero y dejó de lado al interior del país, al federalismo”, respondió Schiaretti.

El más controversial fue Valdés, quien le exigió al ministro del Interior que “levante el culito” de su despacho en la Casa Rosada y escuche al interior del país. En esa misma línea, Pullaro fue uno de los primeros en reclamar que fuera el propio Presidente quien los convocara, pero también envió un mensaje con miras a la próxima elección: “No tenemos que volver atrás para que no se envalentone el kirchnerismo”.