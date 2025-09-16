Política

Senado: se define el temario de la sesión y los bloques esperan la orden de los gobernadores por ATN

Habrá Labor Parlamentaria a las 18.30. Los mandatarios provinciales serán, en medio de contactos y gestos diversos desde la Casa Rosada, quienes darán la orden de incluir la desactivación del veto presidencial a la ley que empujaron las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires

Mariano Casal

Por Mariano Casal

Guardar
El senador libertario y presidente
El senador libertario y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, comandará esta tarde la reunión de Labor Parlamentario (Fotos: RS Fotos)

Debido a que Victoria Villarruel estará a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Paraguay, el senador libertario y titular provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, comandará esta tarde -18.30- la reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque para definir el temario de la sesión prevista para pasado mañana. La cuestión principal pasará por si, como se estima, los gobernadores darán la orden de incluir, en la bandeja de iniciativas, la insistencia de la ley que acelera la entrega automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), luego del veto de la Casa Rosada y la reciente presentación del Presupuesto 2026.

El proyecto en cuestión fue aprobado por el Senado el 10 de julio pasado. Después, fue sancionado por Diputados. Como la Cámara alta es la de origen, es allí donde debe iniciarse la insistencia de la norma. Sin dictamen, el texto precisará dos tercios en dos ocasiones: para su habilitación sobre tablas y la posterior votación para rechazar el veto. Semanas atrás, 56 legisladores lo hicieron a favor y uno solo en contra, el del oscilante violáceo Luis Juez (Córdoba).

Para tener dimensión de lo que sucedió con esta ley, el articulado original fue empujado por todos los gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, y el mismo fue firmado por los jefes del kirchnerismo, José Mayans (Formosa); del radicalismo, el exaliado del Gobierno Eduardo Vischi (Corrientes); del macrismo, Alfredo De Ángeli, e incluso desde la bancada -otrora amiga de los libertarios- Provincias Unidas, como el caso del correntino Carlos Espínola, entre otros.

La iniciativa incorpora a la norma 11.672 -es la ley permanente de Presupuesto- un artículo para que los “recursos que correspondieren distribuir al régimen al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” en “forma diaria y automática”, y todo lo que involucre a este ítem será “considerado a cualquier efecto” como integrante “de la masa de fondos coparticipable”.

El jefe del macrismo senatorial,
El jefe del macrismo senatorial, Alfredo De Ángeli. Pasó de ayudar al Gobierno libertario a limitar el uso de la palabra en el recinto. Es uno de los firmantes de la ley de reparto automático de ATN a todos los gobernadores, cuya mayoría son kirchneristas

Son recursos con asignación específica que administra el Gobierno nacional, pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”, argumentaron todos los senadores firmantes en aquel momento. Es decir, la Casa Rosada no podrá acusarlos aquí de intentos de quiebre del déficit fiscal, ya que hablamos de masas de dinero vigentes y disponibles en la actualidad.

Los legisladores agregaron en los fundamentos: “La propuesta de automaticidad de su distribución busca garantizar el abordaje inmediato de esta situación de la evidente estrechez financiera. La norma a sancionar establece la modalidad de distribución del Fondo ATN que en la actualidad prácticamente no se ejecuta”.

Para la tarde de hoy, además aguarda una vieja solicitud para sesionar de la radical -pero que tributa en Provincias Unidas- Edith Terenzi (Chubut) y del peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta). El enojo principal contra la legisladora es que “se cortó sola” e incorporó despachos que, según las gafas con las que se mire, tienen objeciones. Un texto que implosionaría el recinto es el que aumenta penas para las falsas denuncias, que estuvo en el foco mediático tras el caso de un médico que padeció una situación de este tipo. “Puede convertirse en un desastre”, advierte un experimentado senador desde junio.

En las últimas semanas habría quedado fuera de este lote de iniciativas la denominada “ley Nicolás”. El objetivo es evitar diagnósticos errados y mala praxis, tras la muerte de Nicolás Deanna -a los 24 años- por una meningitis bacteriana no detectada a tiempo. El kirchnerismo tuvo la posibilidad de sancionar este proyecto en 2023 y lo demoró tanto que sólo pudo aprobarlo, a inicios de aquel diciembre, en Diputados. Ahora, le reclaman al Senado.

Temas Relacionados

SenadoATNCoparticipaciónGobernadoresBartolomé AbdalaJosé MayansEduardo VischiUCRKirchnerismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Milei acusó recibo de la derrota y enfocó el Presupuesto en salud, jubilaciones, educación y discapacidad

El Presidente presentó en cadena nacional los lineamientos para el año que viene, con eje en los principales puntos que la oposición le recriminaba. La estrategia para defender el proyecto en el Congreso

Milei acusó recibo de la

Kicillof opinó sobre el Presupuesto 2026 y dijo que hablar de una candidatura suya en 2027 “es de ultra ciencia ficción”

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires hizo varias apreciaciones sobre el discurso que dio Javier Milei por cadena nacional. A su vez, aseguró que la expropiación de YPF estuvo bien hecha y que lo volvería a hacer

Kicillof opinó sobre el Presupuesto

Kicillof mantiene su campaña para la elección nacional y cree que el Gobierno no podrá revertir el resultado

El gobernador mantendrá su presencia territorial con actos de gestión y la confrontación pública con Milei. Está convencido de que la elección bonaerense es la base de un triunfo el 26 de octubre

Kicillof mantiene su campaña para

Las razones del cambio de discurso de Javier Milei y un intento de seducir al electorado y a los gobernadores

El Presidente presentó el Presupuesto 2026 en otro tono, sin descalificaciones y con promesas de fondos en temas sensibles. Reuniones con provincias aliadas. Preocupación en el círculo rojo

Las razones del cambio de

Así reaccionó el arco político a la presentación de Javier Milei del Presupuesto 2026

Tras el mensaje del presidente en cadena nacional, diferentes figuras de los principales espacios políticos se manifestaron en las redes sociales

Así reaccionó el arco político
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei acusó recibo de la

Milei acusó recibo de la derrota y enfocó el Presupuesto en salud, jubilaciones, educación y discapacidad

Kicillof opinó sobre el Presupuesto 2026 y dijo que hablar de una candidatura suya en 2027 “es de ultra ciencia ficción”

ADN antiguo revela las sorprendentes rutas migratorias de los mastodontes en América del Norte

Día de Preservación de la Capa de Ozono: por qué la cooperación científica es clave para revertir el daño

Premios FLOR 2025: cómo será la ceremonia que celebra una década de impulso a la diversidad y a la inclusión

INFOBAE AMÉRICA
Masacre en Haití: más de

Masacre en Haití: más de 50 personas fueron asesinadas por pandilleros y sus cuerpos fueron devorados por perros

Marco Rubio advirtió que Hamas tiene una ventana “muy breve” de tiempo para aceptar un alto el fuego en Gaza

El ministro de Defensa de Israel afirmó que “Gaza está en llamas” tras los intensos bombardeos del Ejército contra Hamas

María, una madre judía a la que le mataron a su hijo Jesús

“Encontrémonos en Buenos Aires”: la inquietante propuesta de Eric Hobsbawm a su esposa Marlene

TELESHOW
Nicki Nicole debutó como coach

Nicki Nicole debutó como coach en La Voz Argentina: “Voy a estar reemplazando a Lali que confió en mí”

Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Juli Poggio y Santiago Korovsky en la avant premiere de Papá x Dos: las fotos

El desconsolado llanto de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Tengo el alma destrozada porque es como mi hijo”

María Becerra y Tini Stoessel anunciaron su nueva colaboración musical: “Qué hermoso volver a compartir juntas”

Nacha Guevara: “Muchas veces he pensado si volver a la Argentina fue la decisión correcta”