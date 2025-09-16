Política

Lo que no se vio del discurso de Javier Milei en cadena nacional y los tres mensajes que ponderan en el Gobierno

El Presidente grabó su discurso ayer por la tarde, escoltado por funcionarios de confianza, pero hubo uno que fue central en la preparación del texto

Guardar
Javier Milei y Santiago Caputo, ayer después de la jura de Catalán.

Ayer, luego de la jura del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, hubo una imagen que generó cierta repercusión en redes sociales: el Presidente se acercó a su asesor Santiago Caputo y ambos se fundieron en un cálido abrazo.

La imagen, registrada por los periodistas que cubrían la asunción del nuevo funcionario, se viralizó en redes como muestra de que la relación entre Javier Milei y uno de los integrantes del Triángulo de Hierro está intacta.

Pero hubo otro hecho privado que confirma que la relación de confianza entre el consultor y el jefe de Estado está más fuerte que nunca. El estratega estuvo detrás de la planificación del discurso que pronunció el mandatario en cadena nacional, ayer a las 21.

El mensaje, que duró menos de 20 minutos y fue leído como una muestra de apertura para negociar el Presupuesto 2026 con los gobernadores, tuvo un origen cuidadosamente diagramado en Casa Rosada.

Según pudo saber Infobae, el texto fue escrito a solas entre el Presidente y su asesor de mayor confianza. Lo hicieron literalmente juntos, con la idea de transmitir un mensaje directo a la ciudadanía, afín al tono utilizado en noviembre del 2023 en la campaña rumbo al balotaje.

La idea de Caputo es mostrar a partir de ahora un Milei más cercano y popular, con la idea de reforzar su conexión con el electorado, quizás el principal valor que le permitió ganar las elecciones nacionales hace ya casi dos años.

Fuentes cercanas al oficialismo remarcaron que el trabajo se hizo en línea con los ejes de la campaña, apuntando a consolidar la narrativa presidencial en un momento clave para la gestión.

Adorni, Espert, y "Toto" Caputo
Adorni, Espert, y "Toto" Caputo también estuvieron junto al Presidente en el momento de la grabación de la cadena nacional

Internamente, circuló anoche un resumen de las ideas centrales del discurso, que estuvo dividido en tres ejes, cuyas frases centrales fueron las siguientes:

1 - Mensaje para la gente

- Los años más duros de afrontar fueron los primeros. Lo peor ya pasó. Queremos agradecerles a los argentinos por el enorme apoyo que demostraron a lo largo de este primer período.

- Los argentinos son los protagonistas de este proceso, son quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad. El temple de los argentinos es heroico, y por eso les damos las gracias.

- El orden fiscal y el equilibrio son la diferencia entre trabajar para un futuro mejor, o vivir encerrados en un tormentoso y decadente presente.

- Nos ha costado mucho llegar aquí. Todos hemos hecho enormes esfuerzos para salir del pozo en el que estábamos cuando asumimos. Y si bien el camino es arduo, el rumbo es el correcto. Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho.

- El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno. Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de impuestos, y la salida del cepo como grandes logros. Pero también es cierto que durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo, y les ha ido cada vez peor.

- Quiero decirles a todos los argentinos: más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material.

2 - Mensaje a la política

- El futuro de la argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal.

- Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa en el país.

- Este presupuesto es el primer presupuesto de la historia argentina en incluir el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, para seguir recomponiendo la relación entre el Estado nacional y las provincias.

- Trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una argentina distinta, vamos a lograr las reformas de fondo.

3 - Mensaje al sector privado

- Por primera vez en décadas, este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras que hacen a la infraestructura y logística del país.

- Es hora de asumir que si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos.

- Y eso es lo que sucede cuando se les suben sistemáticamente los impuestos, se torpedea el equilibrio fiscal haciendo subir el riesgo país, se vulnera el derecho de propiedad, y se les cambian las reglas del juego sobre la marcha como hemos hecho durante tantas décadas.

- Además, insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal. Para eso mismo buscamos crear un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias. Se acabó esa absurda idea de que el Estado considere a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva.

Temas Relacionados

Javier MileiSantiago CaputoÚltimas NoticiasPresupuesto 2026

Últimas Noticias

Tomaron el colegio Nacional Buenos Aires y se esperan más protestas antes de la marcha universitaria

os centros de estudiantes de Sociales y Filosofía y Letras buscarán replicar la misma medida, en la previa a la movilización frente al Congreso en rechazo al veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Tomaron el colegio Nacional Buenos

Javier Milei llegó a Paraguay para participar de la CPAC y se reunirá con Santiago Peña

El Presidente viajó luego de grabar la cadena nacional que se emitió anoche, donde presentó el Presupuesto 2026

Javier Milei llegó a Paraguay

Marcha Federal Universitaria: piqueteros y movimientos sociales se suman a las protestas contra el Gobierno

Este miércoles se llevará a cabo la tercera manifestación en reclamo por el financiamiento universitario, mientras en el Congreso se discutirá el rechazo al veto que firmó el Poder Ejecutivo

Marcha Federal Universitaria: piqueteros y

Senado: se define el temario de la sesión y los bloques esperan la orden de los gobernadores por ATN

Habrá Labor Parlamentaria a las 18.30. Los mandatarios provinciales serán, en medio de contactos y gestos diversos desde la Casa Rosada, quienes darán la orden de incluir la desactivación del veto presidencial a la ley que empujaron las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires

Senado: se define el temario

Milei acusó recibo de la derrota y enfocó el Presupuesto en salud, jubilaciones, educación y discapacidad

El Presidente presentó en cadena nacional los lineamientos para el año que viene, con eje en los principales puntos que la oposición le recriminaba. La estrategia para defender el proyecto en el Congreso

Milei acusó recibo de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un análisis de la NASA

Un análisis de la NASA reveló que la actividad solar está en aumento

Presupuesto 2026: el Gobierno espera un superávit primario menor al previsto en el acuerdo con el FMI

Javier Milei llegó a Paraguay para participar de la CPAC y se reunirá con Santiago Peña

Días nublados y aumento de temperatura: el tiempo para el AMBA y el resto del país

Murió un hombre en Córdoba tras pelear con sus vecinos y agonizar durante un día

INFOBAE AMÉRICA
Al menos dos muertos y

Al menos dos muertos y varios heridos en un ataque ruso contra Zaporizhzhia en el este de Ucrania

Lo que parecía una simple pelea entre perros y gatos terminó en un asesinato en Uruguay

Uruguay: zonas francas critican el impuesto mínimo global propuesto por Orsi por “inoportuno”

La economía uruguaya lleva ocho trimestres de crecimiento pero muestra señales de enfriamiento

Una comisión de la ONU dijo que se cometió un genocidio contra la población en Gaza e Israel rechazó sus conclusiones

TELESHOW
La inesperada confesión de Pampita

La inesperada confesión de Pampita sobre las fotos que sube a sus redes: “Yo lo uso mucho”

Santiago del Moro habló de su futuro en Telefe y enfrentó los rumores de una posible salida: “Me pareció extraño”

Nicki Nicole debutó como coach en La Voz Argentina: “Voy a estar reemplazando a Lali que confió en mí”

Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Juli Poggio y Santiago Korovsky en la avant premiere de Papá x Dos: las fotos

El desconsolado llanto de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Tengo el alma destrozada porque es como mi hijo”