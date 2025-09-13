Facundo Manes estuvo con vecinos de Villa del Parque y apuntó contra el plan económico de Milei: “Está cada vez más alejado de la realidad”

Manes destacó el rol de los pequeños y medianos empresarios como motores de la economía y rechazó la evasión de capitales

En medio de la campaña hacia el Senado, Facundo Manes desplegó este sábado una intensa agenda en Villa del Parque. La recorrida incluyó un desayuno junto a vecinos, visitas a comercios de la calle Cuenca y un almuerzo en la tradicional cantina del Club Pacífico.

En el transcurso de la jornada, sus declaraciones giraron en torno al plan económico actual del país y las críticas apuntaron hacia la administración nacional de Javier Milei.

Durante uno de sus encuentros, Manes expresó en diálogo con los presentes: “El gobierno de Milei y sus funcionarios están cada vez más alejados de la realidad. Dicen que todo marcha según el plan, pero todos sabemos que no es así”.

“Una macroeconomía ordenada con una microeconomía muerta es la paz de los cementerios. Cambiamos el ahogo de la inflación por la asfixia de la recesión. Ustedes lo viven todos los días”, amplió Manes con su crítica al modelo económico y sostuvo que quienes lo sufren son los vecinos con los que habló.

El candidato de Para Adelante puso el foco en el impacto sobre la vida cotidiana que, asegura, genera la política económica del oficialismo, e hizo hincapié en el protagonismo de quienes constituyen el motor de la sociedad.

“Los verdaderos héroes de la economía son los pequeños y medianos empresarios, los que levantan la persiana sin saber si van a cubrir los costos, los que generan trabajo y pagan impuestos”, sentenció. Además, criticó duramente que se reivindique a quienes evaden o fugan capitales hacia el exterior, dejando claro su desacuerdo con el mensaje que considera transmitido desde el actual gobierno.

En Club Pacífico, rodeado de los vecinos, Manes amplió su perspectiva sobre el tejido social afectado. Habló de una “sociedad impresionada, rota por dentro” y subrayó el papel de los clubes de barrio.

“Los clubes de barrio son refugios fundamentales, lugares de encuentro, de solidaridad y de vida sana. No sólo tenemos que reconstruir la economía y regenerar la política, también necesitamos volver a tejer los lazos sociales”, aseveró.

En el cierre de las actividades, Manes hizo alusión a la necesidad de avanzar en una propuesta superadora. Rechazó “tanto el populismo mágico como los experimentos de laboratorio” y planteó su apuesta electoral con una consigna clara: “Queremos un país de clase media que nos dé paz, estabilidad y la posibilidad de progresar. Esa es la Argentina que merecemos”.

En las últimas horas, Manes había lanzado de manera oficial su candidatura. Esta actividad con vecinos de Villa del Parque fue el primer acercamiento como parte de su campaña.

El médico y neurocientífico apuesta a tener una banca en el Senado de la Ciudad de Buenos Aires encabezando su espacio “Para Adelante”. En el acto donde confirmó su candidatura, su principal mensaje fue: “Ni los de antes ni los de ahora”.

“Vino a terminar con la casta, pero está terminando con el país”, afirmó Manes al referirse a Milei. El dirigente radical busca consolidarse como una alternativa diferenciada, desmarcándose tanto del oficialismo libertario como del peronismo.

“La gente no aguanta más. No hay un mango. Mientras los laburantes y la clase media hacen sacrificios, Milei habla de un país ficticio, agrede a todo el mundo y protege a la casta corrupta que tiene alrededor. Gobierna para un 3%, no para todos los argentinos”, apuntó en el mismo acto.

Por el partido, el primer candidato a diputado nacional será Sergio Abrevaya, exlegislador porteño y presidente del partido GEN. Para la lista de senadores, Manes contará con el respaldo de la abogada Carla Pitiot, directora del Observatorio del Control Público, vicepresidenta de la Fundación Éforo, exvicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y diputada nacional (mandato cumplido).