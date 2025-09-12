Política

Facundo Manes lanzó su candidatura a senador con críticas a Milei y La Cámpora

El médico arrancó su campaña con el lanzamiento del espacio “Para Adelante”. “Somos una opción para los que están cansados del terraplanismo económico y la crueldad”, señaló

Facundo Manes oficializó su candidatura

El médico y neurocientífico Facundo Manes oficializó su lanzamiento como candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y presentó su espacio “Para Adelante”. El acto, que reunió a múltiples referentes de sectores políticos y sociales, giró en torno al mensaje “Ni los de antes ni los de ahora”.

“La gente no aguanta más. No hay un mango. Mientras los laburantes y la clase media hacen sacrificios, Milei habla de un país ficticio, agrede a todo el mundo y protege a la casta corrupta que tiene alrededor. Gobierna para un 3%, no para todos los argentinos”, señaló.

El objetivo de la campaña del dirigente radical es posicionarse como una oferta diferente, tanto frente al oficialismo libertario como ante el peronismo. En esta línea, no ahorró críticas hacia Milei: “Vino a terminar con la casta, pero está terminando con el país”, indicó Manes.

Y agregó: “Los argentinos no queremos volver al pasado ni resignarnos a este presente de furia y desilusión. La salida es hacia adelante, con una nueva oposición y con una nueva esperanza”.

Para Manes, las elecciones en la provincia de Buenos Aires expresaron el hartazgo de la sociedad. Ese desencanto ciudadano - consideró- es el principal signo de esta etapa: “Después de toda decepción, viene la apatía. El desencanto y la resignación que hay en el aire no es un accidente. Si no participamos, ganan ellos. Con cada voto hay un sueño de futuro, y ese sueño es el comienzo de la sanación”.

El médico Facundo Manes
El médico Facundo Manes

Según informó, su campaña apunta a movilizar a los que no fueron a votar en las elecciones porteñas en abril. “No somos furgón de cola de experimentos crueles ni refugio de dirigentes que se reciclan. Somos una fuerza nueva que quiere sanar, curar, unir y reconstruir la Argentina”, enfatizó Manes

En su cierre, el líder de Para Adelante remarcó que la propuesta es volver a poner en el centro a la clase media y la movilidad social ascendente. “Queremos expresar la voz de los médicos del Garrahan, los docentes y científicos, los jubilados, los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, todos los heridos por este modelo que expulsa y humilla a la mayoría. Queremos una Argentina donde estudiar, trabajar y progresar vuelva a ser posible. Ese sueño está roto, y nuestra tarea es volver a construirlo”, remarcó.

En la Ciudad la opción para castigar a Milei es La Cámpora o Manes”, concluyó.

En la lista de senadores, estará acompañado por la abogada Carla Pitiot, directora del Observatorio del Control Público y vicepresidenta de la Fundación Éforo, exvicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y diputada nacional (mandato cumplido). El primer candidato a diputado nacional es el exlegislador porteño Sergio Abrevaya, presidente del partido GEN.

Esta semana, además, Manes también cuestionó al gobierno nacional y señaló que “el presidente no escuchó el mensaje del domingo y vetó el financiamiento a las universidades públicas”. “Esto es un ataque directo a la clase media argentina, el capricho de un insensato para castigar a una sociedad que empieza a darle la espalda”, completó.

