Política

Los gobernadores dicen que todavía no fueron convocados y dudan de la intención de la Casa Rosada

Carlos Sadir y Gustavo Sáez denunciaron “destrato” durante la gestión de Javier Milei. Desde Provincias Unidas se mostraron abiernos al diálogo pero siguen sin una notificación oficial

Los gobernadores cuando firmaron el
Los gobernadores cuando firmaron el Pacto de Mayo

Un día después de la derrota oficialista en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei reunió a su Gabinete y definió la creación de dos mesas de trabajo: una política, integrada por funcionarios nacionales, y otra de diálogo con gobernadores. Sorprendidos por el anuncio, un grupo de mandatarios provinciales aclaró esta mañana que nunca fueron convocados de manera oficial y, además, lanzaron duras críticas al manejo de los funcionarios nacionales. Esta mañana se espera otra reunión en la Casa Rosada.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, planteó que “pensar en un diálogo, la verdad es que estaría muy teñido con lo que viene, con la elección de octubre, que faltan tan pocos días”. Además, agregó: “Nosotros el diálogo lo propusimos todo el tiempo, pero no hubo. Cada vez que nos sentamos de una manera terminamos o no acordando o no cumpliéndose lo acordado”. Según explicó en diálogo con Radio Mitre, “eso creo que pasó con todos los gobernadores, fue una constante en todo el tiempo”.

El mandatario jujeño sostuvo además que “hasta acá, lo único que hay son la información de los medios”. “En algún punto hay siempre un destrato”, resaltó en referencia a la relación con la Casa Rosada en estos dos años de gestión libertaria.

Gustavo Sáenz - Raúl Jalil
Gustavo Sáenz - Raúl Jalil - Carlos Sadir

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, coincidió en que no existió comunicación formal: “Por lo pronto, lo único que sé es lo que he leído, el comunicado que ha sacado el vocero presidencial, pero no hemos tenido ningún tipo de comunicación oficial y personal con ninguno de ellos”.

“Lo que sí yo creo es que el momento en el que se plantea el diálogo es medio complejo, porque estamos todos de elecciones y con las complicaciones diarias del día a día”, señaló. Sáenz recordó que “el presidente, en uno de sus spots publicitarios, claramente decía que no se podía construir una Argentina distinta con los mismos de siempre. Y dialogar en una mesa política nacional con los mismos de siempre, no sé qué se puede construir desde ahí”.

El gobernador salteño también mencionó la falta de cumplimiento de acuerdos previos: “Hemos firmado un acuerdo en junio del año pasado con el Gobierno nacional, para priorizar obras en la provincia. La provincia cumplió con su palabra, está haciendo las obras como puede. Lamentablemente Nación, salvo una o dos, ninguna avanzó”.

Al ser consultado por el trato recibido, respondió: “Yo siempre digo que a los funcionarios les hacía falta un bañito de humildad. No sé si soberbia o subestimaron a muchos de nosotros”.

Las declaraciones de Maximiliano Pullaro
Las declaraciones de Maximiliano Pullaro en X

En Santa Fe, Maximiliano Pullaro se expresó a través de su cuenta en la red X: “La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia”.

“Desde Provincias Unidas sabemos cómo. Con producción, con trabajo, con sentido común, con coraje, con gobernabilidad. Con paz, seguridad, orden y desarrollo para los 47 millones de compatriotas”, escribió el mandatario.

Cerca de ese espacio Provincias Unidas señalaron que, en caso de ser convocados, asistirán, aunque todavía no está definido para qué sería la reunión ni quiénes participarían.

Según informaron desde la Casa Rosada, la mesa política de la provincia de Buenos Aires “se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial“. En este sentido, quienes podrían sumarse son los dirigentes referenciados en ”Las Fuerzas del Cielo", la agrupación que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Ayer, Milei negó cambios de Gabinete como le reclamaban algunos sectores, pero su vocero anunció que, desde hoy, el Gobierno tendrá “una mesa política nacional” presidida por el presidente,Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menemy el propioManuel Adorni, y que el jefe de Gabinete convocará a una “mesa de diálogo federal con los gobernadores”.

