La CGT se endurecerá para apuntalar el triunfo del PJ en octubre, pero descarta hacer más paros generales

Axel Kicillof, con los dirigentes de la CGT Héctor Daer, Cristian Jerónimo y Maia Volcovinsky, entre otros

¿La CGT se pintará la cara para embestir contra el Gobierno luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses? Hay algo seguro: el triunfo del peronismo en el principal distrito del país tendrá una fuerte incidencia en la estrategia del sindicalismo.

Para algunos dirigentes, la CGT deberá subirse a lo que decida el fortalecido Axel Kicillof para desgastar a la Casa Rosada en las semanas que faltan para las decisivas elecciones del 26 de octubre. Por eso se prevé que los gremialistas tendrán una actitud más confrontativa para hostigar a Javier Milei y tratar de que también pierda la votación que definirá la futura composición del Congreso y dejará instalado el escenario político para 2027.

En el ala dialoguista de la CGT, de todas formas, aseguraron a Infobae que “nadie quiere que se caiga el Gobierno”, por lo que apuestan a redoblar las presiones para que el Presidente rectifique algunas políticas y abra una instancia de diálogo con distintos sectores.

La mesa chica de la CGT se reunirá para analizar el nuevo escenario político

Si bien la CGT participa a través de Gerardo Martínez (UOCRA) del Consejo de Mayo, en ese espacio se buscan consensos multisectoriales más a largo plazo, pero ahora la intención sindical es que Milei “genere un ámbito de acuerdos” para replantear medidas coyunturales.

En las próximas horas, la CGT reunirá a su mesa chica para analizar el nuevo tablero político que instaló la elección bonaerense y definir si cambia o no su estrategia de mantener prudencia ante el Gobierno, mientras, en forma simultánea, avanza con el congreso del 5 de noviembre para elegir sus nuevas autoridades.

Algunos dirigentes moderados no están eufóricos: creen que la votación provincial no fue tanto un respaldo a Kicillof sino una muestra de descontento hacia Milei. Por eso apuestan a mostrar una actitud más enérgica, pero sin sobreactuar la intransigencia para tratar de que la administración libertaria acceda a una negociación.

Axel Kicillof y Héctor Daer, tras una reunión de la CGT

Aun así, admiten que no saben cómo reaccionará Milei ante el revés electoral. “No va a echar a su hermana y aunque aparte a los Menem es difícil que modifique muchas medidas que afectan a los trabajadores y a los jubilados”, dijo el titular de un gremio importante.

Sin embargo, sindicalistas más comprometidos con el armado político de Kicillof tienen una visión algo distinta que preanuncia un horizonte de mayor conflictividad: “La CGT tiene que trabajar para que el peronismo gane en octubre”, afirmó un líder sindical a Infobae.

Eso implicará, en la práctica, más reclamos de los gremios para reabrir las paritarias y negociar aumentos sin los topes impuestos por el Ministerio de Economía, además de un mayor número de movilizaciones callejeras para darle temperatura al clima electoral.

Javier Milei reconoció al derrota electoral rodeado por su gabinete (Foto Reuters/Tomás Cuesta)

En la dirigencia sindical que rodea a Kicillof están convencidos de que Milei no corregirá el rumbo ni modificará sus políticas y que la CGT debe estrechar filas con el peronismo para un solo objetivo: generar mayorías parlamentarias a partir del 10 de diciembre.

“Esa es la única forma de sacarle herramientas al Gobierno para que haga lo que quiera”, señaló el referente sindical kicillofista, con la mente puesta, por ejemplo, en frustrar la posible intención de Milei de avanzar con una reforma laboral sin consenso en caso de que sume muchos legisladores tras las elecciones.

En ese sentido, en la CGT imaginan que puede haber espacio para que se abran canales de diálogo si Milei ahora le da más poder al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, o si recupera influencia en el “triángulo de hierro” el asesor Santiago Caputo, uno de los mejores interlocutores libertarios con los dirigentes sindicales.

Santiago Caputo y Karina Milei, en el escenario donde habló Javier Milei en la noche del domingo (Foto Reuters/Tomás Cuesta)

Pero, aun si esos cambios no se produjeran, los líderes de la CGT no prevén hacer más paros generales para debilitar al Gobierno. “Eso no modifica nada”, reconoció un jefe cegetista, que insistió: “El tema es político y por eso hay que apuntar a ganar las próximas elecciones”.

En la interpretación de muchos sindicalistas, el resultado de las elecciones bonaerenses no estuvo relacionado con el caso de las presuntas coimas en el área de Discapacidad sino con la necesidad de “desahogo” de la gente ante señales negativas de la economía. Y a esa explicación la relacionan con el hecho de que La Libertad Avanza perdió en los sectores rurales de la provincia.

En la interna sindical, el fortalecimiento de Kicillof en su pelea con Cristina Kirchner por la victoria de Fuerza Patria también subió las acciones de dirigentes como Héctor Daer (Sanidad), el cotitular de la CGT que apostó desde el principio al proyecto propio del gobernador, así como las de Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros.

El Consejo de Mayo, una apuesta de la CGT para consensuar una nueva reforma laboral (Foto: NA)

El escenario montado este domingo por la noche en La Plata para celebrar el triunfo peronista fue una postal que reflejó cómo están las posiciones en el sindicalismo. Además de Daer, acompañaron a Kicillof dos de los dirigentes cegetistas que suenan para el próximo triunvirato, Cristian Jerónimo (vidrio) y Maia Volcovinsky (judiciales), además de representantes de la CTA como Hugo Yasky y Roberto Baradel, e incluso sindicalistas alineados con CFK como Sergio Palazzo (bancarios) y Vanesa Siley (SITRAJU), a quienes sumó la ex vicepresidenta a la lista para renovar su banca.

Llamó la atención, en cambio, la ausencia del titular de la UOM, Abel Furlán, uno de los cristinistas más fieles, aunque el faltazo más significativo en términos políticos fue el de Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, un tenaz opositor a Kicillof en la interna peronista.

El veredicto de las urnas en la Provincia también tendrá consecuencias en los tironeos sindicales para ubicarse en posiciones privilegiadas del armado político para 2027.