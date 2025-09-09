Política

La CGT se endurecerá para apuntalar el triunfo del PJ en octubre, pero descarta hacer más paros generales

Pese que hay matices en la reacción sindical ante la derrota electoral de Javier Milei, todo indica que habrá una mayor confrontación con el Gobierno, con presiones por las paritarias y más movilizaciones

Ricardo Carpena

Por Ricardo Carpena

Guardar
Axel Kicillof, con los dirigentes
Axel Kicillof, con los dirigentes de la CGT Héctor Daer, Cristian Jerónimo y Maia Volcovinsky, entre otros

¿La CGT se pintará la cara para embestir contra el Gobierno luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses? Hay algo seguro: el triunfo del peronismo en el principal distrito del país tendrá una fuerte incidencia en la estrategia del sindicalismo.

Para algunos dirigentes, la CGT deberá subirse a lo que decida el fortalecido Axel Kicillof para desgastar a la Casa Rosada en las semanas que faltan para las decisivas elecciones del 26 de octubre. Por eso se prevé que los gremialistas tendrán una actitud más confrontativa para hostigar a Javier Milei y tratar de que también pierda la votación que definirá la futura composición del Congreso y dejará instalado el escenario político para 2027.

En el ala dialoguista de la CGT, de todas formas, aseguraron a Infobae que “nadie quiere que se caiga el Gobierno”, por lo que apuestan a redoblar las presiones para que el Presidente rectifique algunas políticas y abra una instancia de diálogo con distintos sectores.

La mesa chica de la
La mesa chica de la CGT se reunirá para analizar el nuevo escenario político

Si bien la CGT participa a través de Gerardo Martínez (UOCRA) del Consejo de Mayo, en ese espacio se buscan consensos multisectoriales más a largo plazo, pero ahora la intención sindical es que Milei “genere un ámbito de acuerdos” para replantear medidas coyunturales.

En las próximas horas, la CGT reunirá a su mesa chica para analizar el nuevo tablero político que instaló la elección bonaerense y definir si cambia o no su estrategia de mantener prudencia ante el Gobierno, mientras, en forma simultánea, avanza con el congreso del 5 de noviembre para elegir sus nuevas autoridades.

Algunos dirigentes moderados no están eufóricos: creen que la votación provincial no fue tanto un respaldo a Kicillof sino una muestra de descontento hacia Milei. Por eso apuestan a mostrar una actitud más enérgica, pero sin sobreactuar la intransigencia para tratar de que la administración libertaria acceda a una negociación.

Axel Kicillof y Héctor Daer,
Axel Kicillof y Héctor Daer, tras una reunión de la CGT

Aun así, admiten que no saben cómo reaccionará Milei ante el revés electoral. “No va a echar a su hermana y aunque aparte a los Menem es difícil que modifique muchas medidas que afectan a los trabajadores y a los jubilados”, dijo el titular de un gremio importante.

Sin embargo, sindicalistas más comprometidos con el armado político de Kicillof tienen una visión algo distinta que preanuncia un horizonte de mayor conflictividad: “La CGT tiene que trabajar para que el peronismo gane en octubre”, afirmó un líder sindical a Infobae.

Eso implicará, en la práctica, más reclamos de los gremios para reabrir las paritarias y negociar aumentos sin los topes impuestos por el Ministerio de Economía, además de un mayor número de movilizaciones callejeras para darle temperatura al clima electoral.

Javier Milei reconoció al derrota
Javier Milei reconoció al derrota electoral rodeado por su gabinete (Foto Reuters/Tomás Cuesta)

En la dirigencia sindical que rodea a Kicillof están convencidos de que Milei no corregirá el rumbo ni modificará sus políticas y que la CGT debe estrechar filas con el peronismo para un solo objetivo: generar mayorías parlamentarias a partir del 10 de diciembre.

“Esa es la única forma de sacarle herramientas al Gobierno para que haga lo que quiera”, señaló el referente sindical kicillofista, con la mente puesta, por ejemplo, en frustrar la posible intención de Milei de avanzar con una reforma laboral sin consenso en caso de que sume muchos legisladores tras las elecciones.

En ese sentido, en la CGT imaginan que puede haber espacio para que se abran canales de diálogo si Milei ahora le da más poder al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, o si recupera influencia en el “triángulo de hierro” el asesor Santiago Caputo, uno de los mejores interlocutores libertarios con los dirigentes sindicales.

Santiago Caputo y Karina Milei,
Santiago Caputo y Karina Milei, en el escenario donde habló Javier Milei en la noche del domingo (Foto Reuters/Tomás Cuesta)

Pero, aun si esos cambios no se produjeran, los líderes de la CGT no prevén hacer más paros generales para debilitar al Gobierno. “Eso no modifica nada”, reconoció un jefe cegetista, que insistió: “El tema es político y por eso hay que apuntar a ganar las próximas elecciones”.

En la interpretación de muchos sindicalistas, el resultado de las elecciones bonaerenses no estuvo relacionado con el caso de las presuntas coimas en el área de Discapacidad sino con la necesidad de “desahogo” de la gente ante señales negativas de la economía. Y a esa explicación la relacionan con el hecho de que La Libertad Avanza perdió en los sectores rurales de la provincia.

En la interna sindical, el fortalecimiento de Kicillof en su pelea con Cristina Kirchner por la victoria de Fuerza Patria también subió las acciones de dirigentes como Héctor Daer (Sanidad), el cotitular de la CGT que apostó desde el principio al proyecto propio del gobernador, así como las de Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros.

El Consejo de Mayo, una
El Consejo de Mayo, una apuesta de la CGT para consensuar una nueva reforma laboral (Foto: NA)

El escenario montado este domingo por la noche en La Plata para celebrar el triunfo peronista fue una postal que reflejó cómo están las posiciones en el sindicalismo. Además de Daer, acompañaron a Kicillof dos de los dirigentes cegetistas que suenan para el próximo triunvirato, Cristian Jerónimo (vidrio) y Maia Volcovinsky (judiciales), además de representantes de la CTA como Hugo Yasky y Roberto Baradel, e incluso sindicalistas alineados con CFK como Sergio Palazzo (bancarios) y Vanesa Siley (SITRAJU), a quienes sumó la ex vicepresidenta a la lista para renovar su banca.

Llamó la atención, en cambio, la ausencia del titular de la UOM, Abel Furlán, uno de los cristinistas más fieles, aunque el faltazo más significativo en términos políticos fue el de Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, un tenaz opositor a Kicillof en la interna peronista.

El veredicto de las urnas en la Provincia también tendrá consecuencias en los tironeos sindicales para ubicarse en posiciones privilegiadas del armado político para 2027.

Temas Relacionados

CGTPeronismoPJFuerza PatriaElecciones Provincia de Buenos Aires 2025Elecciones 2025ParitariasSindicalismoAxel KicillofJavier MileiÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Congreso analiza los gastos de la gestión de Alberto Fernández durante 2020, el año de la pandemia

Se trata de la “Cuenta de Inversión” de ese momento. Será empezada a debatirse en una comisión bicameral que comanda el diputado del peronismo disidente Miguel Ángel Pichetto. Qué dijo la Oficina de Presupuesto en un informe de agosto de 2021

El Congreso analiza los gastos

Los cuadernos de las coimas a juicio: Roberto Baratta, el enigma del cajero perfecto

El hombre que fue la mano derecha de Julio De Viudo se convirtió en la estrella inusitada del mayor caso de corrupción de la historia de la Argentina contemporánea. No solo llevaba la plata sucia de las coimas en el auto de Oscar Centeno: también la negociaba

Los cuadernos de las coimas

El triunfo de Kicillof abre otra etapa de discusión sobre la conducción en el PJ y la necesidad de la unidad

El Gobernador quedó fortalecido después de la elección provincial y ahora afronta el desafío de jugar un rol trascendente en la reorganización del espacio político

El triunfo de Kicillof abre

Milei interviene la estrategia política: reuniones en Casa Rosada, llamado a los gobernadores y dudas sobre PBA

El Presidente le dará inicio a una nueva etapa de diálogo con diferentes sectores, tras la derrota que sufrió La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses. El rol del PRO y de “Las Fuerzas del Cielo”

Milei interviene la estrategia política:

Urgido por la derrota, Milei prueba a su mesa política pero el Gobierno sigue repleto de interrogantes

El Presidente negó cambios de Gabinete, su hermana mantiene a sus colaboradores y armó un nuevo ámbito de discusión sin un replanteo mayor. Es la misma receta que aplicó Macri en el 2018 para contener a sus aliados. Los próximos pasos. Dudas en los gobernadores. Recrudecen disputas

Urgido por la derrota, Milei
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Congreso analiza los gastos

El Congreso analiza los gastos de la gestión de Alberto Fernández durante 2020, el año de la pandemia

Los cuadernos de las coimas a juicio: Roberto Baratta, el enigma del cajero perfecto

El triunfo de Kicillof abre otra etapa de discusión sobre la conducción en el PJ y la necesidad de la unidad

Milei interviene la estrategia política: reuniones en Casa Rosada, llamado a los gobernadores y dudas sobre PBA

Científicos validan el uso del cannabidiol para un tipo de epilepsia difícil de tratar

INFOBAE AMÉRICA
En medio de la presión

En medio de la presión militar de EEUU, el dictador Nicolás Maduro decretó el inicio anticipado de la Navidad en Venezuela

El Tribunal Supremo de Tailandia condenó a un año de prisión al ex primer ministro Thaksin Shinawatra

Ex mandatarios iberoamericanos alertaron sobre los riesgos para María Corina Machado y exigieron garantías a su integridad

Nepal restableció el acceso a redes sociales tras las violentas protestas que dejaron al menos 19 muertos

La “maldición” de la Provincia de Buenos Aires, detrás de la novela de Claudia Piñeiro que ahora va a Netflix

TELESHOW
La avant premiere de Verano

La avant premiere de Verano Trippin, la película Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”

La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca, a 13 años de su muerte

Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”