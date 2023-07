La ingeniosa estrategia de marketing del Mago sin Dientes para estar en los Martín Fierro

El Mago Sin Dientes contó cómo obtuvo su invitación a los Martín Fierro (Video: LAM, América)

“¿Qué hace el Mago sin Dientes en los Premios Martín Fierro?”. La pregunta se repite una y otra vez desde hace años. Y muchas figuras, incluso, se muestran disgustadas al ver que él logra ser invitado a la gran fiesta de APTRA mientras tantos otros famosos se quedan afuera de la misma. Sin embargo, Pablo Cabaleiro -tal el verdadero nombre del ilusionista- es un experto en marketing. E, invitado al living de LAM, le contó a Ángel de Brito cuál fue su estrategia para estar en la ceremonia y cómo logrará que una fanática de Mirtha Legrand se haga cargo de los gastos de su habitación en el Hotel Hilton.

“Yo quería estar en la fiesta. Y lo único que hice fue hacer un auspicio. En el programa de mano que se entrega a los asistentes, tuve la posibilidad de que estuviera mi publicidad. Obviamente, pagué. Pero te explico: muchos hablan de los 250 mil pesos, que son reales. Y yo no tengo problema en decirlo. Porque 250 mil pesos, hoy, son 500 dólares. Y eso es lo que cobro yo por un show”, comenzó diciendo el mago.

Y luego siguió: “¿Sabés cuántos shows me salieron por haber ido al Martín Fierro? El teléfono, entre ayer y hoy, me estalló. No te miento: ya hay diez reservas. Y una fue la inversión. O sea, yo invertí un show y gané nueve”. Cabe recordar que, además de sus presentaciones teatrales, Cabaleiro suele ser convocado para todo tipo de eventos privados.

El Mago sin Dientes llegando a los Martín Fierro (Prensa Telefe)

Por otra parte, el mago pasó la noche en una habitación del Hotel Hilton que él mismo pagó y mostró la factura por un total de 87.745 pesos. También dejó en claro que Walter Alfa Santiago, el ex Gran Hermano, pasó a cambiarse allí pero no pernoctó ni colaboró con la cuenta, ya que después de la fiesta se fue a seguir la noche en otro lado junto a su novia, Delfina Wagner. Y dijo que ya había conseguido a una persona que se haría cargo de este gasto.

“Dos semanas antes, llame por teléfono al hotel para hacer una reserva a través de la tarjeta de crédito. Y me la tomaron. Así, yo me aseguré estar en el lugar. Y eso, para mí, fue una inversión”, indicó Pablo. Pero luego sorprendió a todos con una confesión: “Te digo algo: ayer, en la fiesta, estaba haciendo un vivo con mi celular. Y, automáticamente, me pagué la habitación”.

Frente al asombro de todos y mientras sacaba de su bolsillo el indicador de ubicación con su nombre que había tomado como souvenir de la fiesta, el mago detalló: “Yo estaba invitado y este cartelito es el que estaba en la mesa. Fijate que dice: ‘Pablo Cabaleiro’. Una persona me dijo: ‘Pablo, si me conseguís el cartelito de Mirtha Legrand, yo te pago la habitación’”. Así las cosas, el mago mostró que también tenía en su poder el cartel correspondiente a la diva y contó que se lo iba a dar a una fanática de la Chiqui que estaba dispuesta a pagarle por el recuerdo el mismo montó que él había abonado por su noche de hotel. ¿En otras palabras? Su paso por los Martín Fierro terminó siendo un negocio redondo.

