Política

Javier Milei convocó a reunión de Gabinete tras el duro traspié electoral bonaerense

El Presidente reconoció la derrota en el búnker de LLA y se comprometió con “corregir todo aquello en lo que se haya equivocado”

Guardar
Javier Milei se reunirá hoy
Javier Milei se reunirá hoy con su Gabinete tras la derrota en las elecciones bonaerenses (REUTERS)

El presidente Javier Milei mantendrá una reunión de Gabinete este lunes por la mañana junto a todos sus ministros y sus secretarios presidenciales. Esta cumbre se celebrará en la Casa Rosada tras la derrota en las elecciones bonaerenses. El objetivo estará puesto en repensar la estrategia de cara a los comicios de octubre, que son clave para que el Ejecutivo alcance la representación necesaria en el Congreso para poder impulsar sin tantos impedimentos las reformas que propone.

Las elecciones de este domingo arrojaron un contundente triunfo a favor del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Con más del 47% de los votos, Fuerza Patria mantuvo todas las bancas que puso en juego en la Cámara de Diputados y en el Senado, y además sumó más escaños. Este fue un resultado adverso para La Libertad Avanza, que perdió por más de 13 puntos, lo que significó un duro golpe para el oficialismo nacional, puesto que esperaban que los comicios funcionen a modo de termómetro social, tal como sucedió con las elecciones en CABA.

Luego de que se confirmara el resultado, Milei habló en el búnker de LLA, en La Plata, y ensayó una autocrítica en la que admitió errores políticos.

“Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”, dijo en un tono autocrítico el jefe de Estado.

Javier Milei habló en el
Javier Milei habló en el búnker de LLA, en La Plata, y ensayó una autocrítica en la que admitió errores políticos (REUTERS)

El Presidente estuvo acompañado por algunos de los integrantes de su Gabinete, con quienes se abrazó arriba del escenario y con los cuales mantendrá una reunión este lunes en la Casa Rosada. Fuentes oficiales le confirmaron a Infobae que tendrá lugar alrededor de las 09.30. Se cree que el objetivo será repensar la estrategia a un mes de las elecciones nacionales.

Junto a él subieron el vocero Manuel Adorni, y los ministros Patricia Bullrich, Mario Lugones, Luis Petri, Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona. Además, estuvieron en el escenario el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador político, Sebastián Pareja.

“Vamos a corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado”, aseguró Milei, que tras las semanas turbulentas que afrontó el Gobierno y que podrían haber marcado el rumbo de las elecciones.

Para Milei queda abierto el desafío de cara a la última gran contienda electoral de este año, las legislativas nacionales. “Es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre que vienen las nacionales”, afirmó.

El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (Gustavo Gavotti)

“También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cuál fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar”, dijo el Presidente y aseguró: “Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, vamos a seguir luchando contra la inseguridad, haciendo reformas en el plano del andamiaje legal, el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones”.

“Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, estando del lado del bien. No se retrocede ni un milímetro, el rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar”, insistió. De esta manera, reiteró: “No estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación a 200% y la llevó a 20%. No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza”.

“Si hemos cometido errores desde lo político, los vamos a corregir y vamos a trabajar para ser mejores”, concluyó.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones Argentina 2025Elecciones Buenos Aires 2025Javier MileiLa Libertad AvanzaGobiernoÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Kicillof capitalizó la victoria bonaerense, se mostró como el líder del peronismo y dio un mensaje nacional

La expectativa del peronismo fue creciendo a medida que pasaban las horas. En la previa esperaban una victoria, pero por menos diferencia. El peso de los intendentes, el pedido del audio a CFK y un festejo con los propios que centraliza su figura

Kicillof capitalizó la victoria bonaerense,

Cuántos votos obtuvo La Libertad Avanza de Javier Milei en las elecciones Buenos Aires 2025

Con un total del 33,71%, el oficialismo nacional se quedó con el segundo lugar, por debajo de Fuerza Patria del gobernador Axel Kicillof

Cuántos votos obtuvo La Libertad

Uno por uno, quiénes serán los nuevos diputados de LLA y Fuerza Patria en la Legislatura bonaerense

El peronismo se impuso en los comicios de la provincia de Buenos Aires. En la Cámara baja, el oficialismo provincial revalidó los 19 escaños que puso en juego y sumó dos más

Uno por uno, quiénes serán

Ganadores y perdedores de la elección bonaerense: la victoria de Kicillof y los intendentes, y el fracaso del armado de los Menem y Pareja

La derrota de La Libertad Avanza por más de 13 puntos fortaleció al gobernador de cara al 2027 y revalidó el poder de los barones del Conurbano. El análisis de los comicios de seis expertos consultados por Infobae

Ganadores y perdedores de la

Cómo vivió Milei la primera gran derrota electoral que abre un escenario de incertidumbre de cara a octubre

El Presidente, que no tenía decidido ir al búnker de LLA, finalmente fue el orador principal de la jornada. El Gobierno reconoció “errores políticos” y hay temor por los efectos en el mercado. Santiago Caputo se mostró por primera vez en primera línea

Cómo vivió Milei la primera
ÚLTIMAS NOTICIAS
Kicillof capitalizó la victoria bonaerense,

Kicillof capitalizó la victoria bonaerense, se mostró como el líder del peronismo y dio un mensaje nacional

Cuántos votos obtuvo La Libertad Avanza de Javier Milei en las elecciones Buenos Aires 2025

Uno por uno, quiénes serán los nuevos diputados de LLA y Fuerza Patria en la Legislatura bonaerense

Ganadores y perdedores de la elección bonaerense: la victoria de Kicillof y los intendentes, y el fracaso del armado de los Menem y Pareja

Cómo vivió Milei la primera gran derrota electoral que abre un escenario de incertidumbre de cara a octubre

INFOBAE AMÉRICA
Se agrava la crisis eléctrica

Se agrava la crisis eléctrica en Cuba: un apagón masivo dejó sin luz a cinco provincias en el este de la isla

La verdad detrás de Muriel Spark: migraciones, espionaje y encuentros literarios

“Rashomon” cumple 75 años: la obra maestra de Kurosawa que cambió para siempre la visión sobre la realidad

Memorias de espionaje y vida estudiantil en la URSS de la guerra fría

La belleza de la semana: “Amor de madre”, de Antonio Muñoz Degrain

TELESHOW
De la sensualidad en la

De la sensualidad en la playa a la elegancia nocturna: Nicole Neumann lució sus looks en Miami

El relato de Lissa Vera sobre el duro momento que vivió en pleno auge de Bandana: “Me intentaron secuestrar”

Wanda Nara recordó su cita con un súper famoso y por qué lo rechazó: “El hombre más lindo de Argentina”

Cómo Wanda Nara descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez revisándole su teléfono: “El que busca, encuentra”

Lamine Yamal presentó la prueba de que su romance con Nicki Nicole sigue firme: “Enamorado”