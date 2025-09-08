Cómo vivió Milei la primera gran derrota electoral que abre un escenario de incertidumbre de cara a octubre

El Presidente terminó siendo el orador principal de la jornada

El presidente Javier Milei se puso al frente de la dura derrota que sufrió La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y reconoció “errores en lo político” que prometió solucionar de cara a octubre, con su asesor Santiago Caputo por primera vez en el escenario y mostrándose públicamente.

El mandatario nacional, que en un principio no tenía previsto ir al búnker que el partido montó en la localidad de Gonnet, en las afueras de La Plata, no solamente apareció, sino que fue el orador principal de la jornada.

“No sé qué va a decir, porque no le preparamos nada, pensamos que no iba a hablar”, explicó uno de los funcionarios de su círculo íntimo, sorprendido cuando el armador bonaerense, Sebastián Pareja, anunció que el jefe de Estado iba a dar unas palabras.

El dirigente fue el primero en subir a la tarima a reconocer los malos resultados obtenidos por el equipo que él lidera a nivel local y que Martín y Eduardo “Lule” Menem comandan en el plano nacional.

Martín Menem

La secretaria general, Karina Milei, dejó en ellos la tarea de pensar la estrategia de campaña del oficialismo, que solamente consiguió un triunfo en la ciudad de Buenos y en Chaco, aunque en este último caso de la mano de una alianza con el gobernado Leandro Zdero.

Cuando los boca de urna ya vaticinaban números complicados para los libertarios en casi todo el territorio bonaerense, el Presidente tomó la decisión de acompañar a su hermana a la sede que el espacio eligió para esperar las primeras cifras.

El mandatario llegó al Salón Vonharv poco antes de las 20 y se encontró con varios de los ministros que ya estaban allí, pero inmediatamente se dirigió a una habitación privada en la que permaneció todo el tiempo, hasta el momento de salir al escenario.

A ese apartado solamente ingresaron la secretaria general y la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, quien fue la encargada unas horas después de reunir al Gabinete para acompañar a Milei en su discurso.

“Nos vamos a juntar todos para estar con Javier en este momento”, les dijo la funcionaria a sus pares, que originalmente se habían ubicado entre el público para escuchar al líder de la Casa Rosada.

Milei junto a su Gabinete

Unos minutos después, los principales referentes del Poder Ejecutivo se colocaron en fila un paso detrás del estrado: allí estaban Bullrich, Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud), y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

“Sin dudas, en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir, lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”, expresó Milei.

También aparecieron las segundas líneas, como María Ibarzábal Murphy (secretaria Legal y Técnica), el vocero Manuel Adorni y el propio Pareja, además de Martín Menem, el único de los primos que asistió al búnker.

El presidente de la Cámara de Diputados es, además, el vice del partido La Libertad Avanza y una de las personas que más escucha actualmente la Secretaria General a la hora de planificar las listas.

Sorprendió, sin embargo, la aparición de Santiago Caputo, el consultor político que por ahora se ocupa solamente de la estrategia comunicacional y en las redes, y que muy pocas veces se deja ver en público.

En el último tiempo creció la interna entre los sectores que responden a la hermana del jefe de Estado y los que siguen al asesor -los cuales se vieron marginados en las listas bonaerenses-.

“DT, ordene ya el equipo. Acá seguiremos bancando hasta el final, pero ordene ya el equipo. Ordene el equipo y venceremos”, escribió el influencer Daniel “El gordo Dan” Parisini, uno de los caputistas de primera hora.

A Gonnet fueron candidatos nacionales también

El militante protagonizó en la previa de las elecciones un duro cruce con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que lo llamó personalmente para pedirle que borrara un mensaje en las redes sociales en el que criticaba al senador Luis Juez, con términos soeces, por votar a favor de la ley de emergencia en discapacidad.

“Las Fuerzas del Cielo”, como se denomina la agrupación fiel al consultor político, estuvo en Gonnet. Entre ellos, estuvieron el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo (candidato a legislador en estos comicios), y dos de los dirigentes que suelen estar al lado de Caputo, Macarena Alifraco y Lucas “Sagaz” Luna.

“Lo de subirse al escenario terminó decidiendo él junto al Presidente y a Karina, pero no hubo nada planificado”, aseguró a Infobae una fuente que conoce al asesor.

En el lugar estaban muy pocos de los candidatos que el partido llevó a estas elecciones, ya que muchos prefirieron esperar los resultados en sus respectivas secciones electorales.

Para septiembre, el oficialismo optó por empoderar a varios dirigentes ignotos y con poca trayectoria, varios de ellos cercanos a Pareja. Las dos excepciones fueron los intendentes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (que perdió en la primera) y de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro (que ganó en la quinta).

El primero de ellos optó por quedarse en su municipio, mientras que el segundo fue a La Plata, aunque no se mostró en la tarima.

De hecho, en el salón había incluso referentes libertarios de la ciudad de Buenos Aires, como Pilar Ramírez, y varios de los integrantes de la boleta nacional, incluidos todos los del PRO.

“Para nosotros ahora va a ser muy difícil, ¿sabés lo que es remontar 14 puntos en octubre? Además, ahora el kirchnerismo va a atacar con todo, va a ir más fuerte”, se lamentó uno de ellos ante este medio.

Antes de bajar del escenario, Milei saludó uno por uno a sus funcionarios, y también a Pareja, pero no volvió a abrazar a Martín Menem, como había hecho al entrar.

De cara al futuro, en el Gobierno reconocen que “mañana (por este lunes) la vamos a pasar mal, y pasado también”, porque “los mercados van a reaccionar”.

No obstante, las autoridades nacional buscaron llevar tranquilidad al remarcar que ”no va a cambiar el rumbo económico”. El sector de Santiago Caputo reclama más ajuste en el Estado y en los planes para bajar impuestos.

*Fotos: Gustavo Gavotti