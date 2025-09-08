Política

Tras el triunfo, Kicillof dijo que Milei “va a tener que rectificar el rumbo” y pidió que el Presidente lo convoque a una reunión

En el acto de cierre, el gobernador habló en clave electoral de cara al 2027 y aseguró que “queda confirmado que hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo”. La militancia lo recibió con un cántico para la interna: “Borom Bom Bom, es para Axel la conducción”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof subió al escenario junto a todos los miembros de su Gabinete y a los candidatos de Fuerza Patria pasadas las 22.30, minutos después del discurso en el que Javier Milei reconoció la derrota electoral. La militancia lo recibió con cánticos dirigidos directamente a la interna con La Cámpora: “Borom Bom Bom, es para Axel la conducción”.

No obstante, el primer tramo del acto tuvo como protagonista central a Cristina Kirchner, que envió un audio para la militancia desde su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

“Quiero enviar un saludo al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires. Decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que tiene que gobernar para todos. El Presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, ruego a Dios que le de la serenidad y la sabiduría para hacerlo”, planteó la ex presidenta.

Luego saludó y felicitó a los candidatos, a los intendentes, al gobernador Kicillof, a Sergio Massa, a Juan Grabois y a Máximo Kirchner. “Es un triunfo que nos llena de orgullo pero también de una enorme responsabilidad”, concluyó.

La militancia cantó: “Borom Bom Bom, es para Axel la conducción”

El gobernador Kicillof empezó su discurso con un agradecimiento a los militantes “que vencieron la resignación y salieron a las calles a pelear esta elección”. Pero fue interrumpido nuevamente por un cántico de los militantes peronistas: “Se siente, se siente, Axel Presidente”.

“La unidad de la boleta de Fuerza Patria terminó con una victoria aplastante. Gracias Sergio, gracias Cristina, injustamente condenada, quien tendría que estar en este escenario”, vociferó Kicillof.

Kicillof junto a candidatos y funcionarios del gabinete bonaerense

El gobernador planteó que el resultado representa un mensaje claro al presidente Javier Milei: “Las urnas le dijeron a Milei que no se puede frenar la obra pública, le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados, que no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas gritaron que no se puede desfinanciar la educación ni la salud ni la ciencia ni la cultura. Las urnas le dijeron que tiene que dejar de insultar a la democracia, al federalismo y a la Constitución”.

También hizo una autocrítica y señaló que lo peor que puede hacer el peronismo es “tomar el triunfo con soberbia”. “Eso querría decir que no entendimos nada. Porque venimos de una gran decepción de nuestro propio gobierno”, dijo en referencia a la gestión de Alberto Fernández.

Por otro lado, le reclamó “por enésima vez” una reunión al Presidente para poder coordinar políticas públicas con la Nación. “Espero mañana el llamado, tené el coraje y la valentía para trabajar”, arremetió.

Axel Kicillof en el búnker de Fuerza Patria

También apuntó contra el gabinete económico que lidera Luis Caputo. “Algunos especulan con que este triunfo es para desestabilizar la economía, pero los que están desequilibrando la economía no están en este escenario. Ocúpense del trabajo, de la producción, de la salud, ocúpense de los más vulnerables”, arremetió Kicillof.

El gobernador atribuyó la victoria a una gestión “en favor del pueblo” y destacó que se impusieron “sin utilizar el insulto o el lenguaje de odio que quieren poner de moda hoy”.

“Cuando uno tiene razón no hace falta insultar ni gritarle a nadie”, planteó, y destacó que Fuerza Patria ganó “sumando fuerza” y seguirá “sumando fuerzas”.

