El Gobierno apura la primera reunión de la mesa política nacional y mantiene a Pareja en el comando bonaerense

Javier Milei junto a su hermana Karina (AP)

Después de dejar entrever que, a pesar de la derrota en la provincia de Buenos Aires, no hará más cambios que una nueva reconfiguración de la existente mesa política nacional y una ampliación del comando electoral bonaerense, el Gobierno apura la convocatoria a que ambas instancias de decisión política. Tendrán lugar mañana por la mañana y por la tarde, respectivamente, y ambas se realizarán en la Casa Rosada.

Así lo confirmaron fuentes oficiales esta tarde a Infobae. Y agregaron que en la segunda,, a pesar de los pedidos de Las Fuerzas del Cielo para correrlo, se mantendrá Sebastián Pareja, el presidente de la versión local de La Libertad Avanza, hombre de Karina Milei. Aunque hay matices sobre el rol que tendrá: en Balcarce 50, cerca de la secretaria general, dijeron que Pareja sigue, pero no necesariamente como líder de la estrategia. En el entorno del armador, en cambio, aseguraron que fue ratificado en ese lugar.

En la mesa nacional, decidida hoy luego de las dos reuniones del Gabinete, encabezará Javier Milei, secundado por la secretaria general, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el vocero Manuel Adorni. Tendrá lugar a las 9.30 en la Casa Rosada.

La comisión bonaerense se mantenía en reserva quiénes serán de la partida. Hasta el domingo la integraban Karina Milei, Lule Menem, Sebastián Pareja, Santiago Caputo, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro. No está claro a qué corresponde la “ampliación” de esa instancia de coordinación que detalló Adorni más temprano, porque no mencionó a nadie en particular, pero seguramente incluya a otros miembros de PRO que formaron parte de la elección, como el intendente de 3 de Febrero que perdió la batalla por la Primera Sección, Diego Valenzuela.

Después de las dos reuniones de Gabinete que realizó Milei esta mañana y esta tarde, todo indica que no habrá ningún cambio profundo en el Gobierno a pesar del reconocimiento de la derrota. Ni en el equipo de ministros, ni en el político, ni en el proselitista. Esto a pesar de que Milei, en su discurso desde el golpeado búnker libertario en el salón Vonharv el domingo por la noche, había admitido que sería necesario realizar modificaciones para corregir errores. Así, además de que Pareja sostendrá un rol, al menos, preponderante en PBA, Martín Menem seguirá al frente de la Cámara baja al menos hasta diciembre, cuando se renuevan autoridades. Y Eduardo “Lule” Menem continuará como subsecretario con despacho en la Casa Rosada, donde actúa como asesor de Karina Milei.

Al sostener el statu-quo, Milei y su hermana dieron por tierra los aires de cambio que parecieron sentirse en las primeras horas posteriores a la catástrofe del resultado en la Provincia de Buenos Aires, cuando La Libertad Avanza quedó relegada 13 puntos por detrás de Fuerza Patria, que se impuso con un 47 por ciento.

Esta tarde, a medida que pasaban las horas, crecía la desilusión en los sectores anti menemistas del Gobierno, que se habían ilusionado con una renovación del ala política. “Es una verguenza”, deslizó un importante y fiel dirigente libertario que, como tantos, consideraron a Pareja y a los Menem, que siempre trabajaron en tándem, como únicos responsables de la hecatombe en las urnas bonaerenses.

Agustín Romo, Daniel Parisini, Ezequiel Atauche y Manuel Quintar con las banderas de Las Fuerzas del Cielo en Jujuy

Algunos referentes de peso en el espacio que lidera Santiago Caputo cuestionaron, sin nombrarlo directamente, el discurso de aceptación de la derrota del armador. En especial, el fragmento donde cuestionó a los votantes. "Al que diga que perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra y no tener cloacas hay que echarlo. Al instante. Siempre que perdes es por culpa tuya. Tenemos que hacer la autocrítica, cambiar lo que haya que cambiar, profundizar el rumbo económico y ganar", dijo el titular del bloque legislativo bonaerense, Agustín Romo.

En el entorno de los Menem nunca pusieron en duda sus respectivas continuidades. Esta mañana, por caso, recordaban la relación de “afecto” y “confianza” con Karina Milei, pero también el buen el vínculo con Javier Milei. “El Presidente los aprecia”, dijeron. Estaban de capa caída con el resultado, pero no creían que fueran a pasar al castigo y al olvido de un día para el otro.

Mientras tanto, también el anuncio de que el jefe de Estado “instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores” se sintió con sabor a poco en el interior. Después de que Adorni revelara el plan para esa convocatoria, el jefe provincial de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que integra la recientemente lanzada agrupación de caciques “Provincias Unidas”, le respondió públicamente: La gente viene hablando fuerte y claro. El Gobierno sigue sin escuchar, paralizado".