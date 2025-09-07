Todos los candidatos a diputados y senadores provinciales en las elecciones Buenos Aires 2025

Las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se celebran este domingo 7 de septiembre, renuevan la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y del Senado provincial, además de cargos en los Concejos Deliberantes municipales.
En estos comicios están en juego 23 bancas de senadores y 46 de diputados titulares, junto con sus respectivos suplentes, así como más de 1.100 cargos de concejales distribuidos en los 135 municipios bonaerenses. En este marco, los votantes eligen a sus representantes en cada sección electoral, organizadas en ocho circunscripciones según la cantidad de población y electores.
Primera Sección Electoral: Senadores provinciales
Esta sección comprende 24 municipios del conurbano y noroeste bonaerense, entre ellos San Martín, Vicente López, Merlo, Moreno y Tigre, con un universo cercano a 4.600.000 electores. En estas elecciones, corresponden ocho bancas de senadores provinciales. Los principales candidatos por fuerza política son:
Alianza La Libertad Avanza
- Diego Valenzuela
- María Luz Bambaci
- Luciano Olivera
- Marisa Pirillo
- Luis Palomino
- Claudia Del Valle
- Roberto Costa
- Marina Casaretto
Fuerza Patria
- Gabriel Katopodis
- Malena Galmarini
- Mario Ishii
- Mónica Macha
- Fernando Coronel
- Roxana López
- Mauro López García
Somos Buenos Aires
- Julio Zamora
- Josefina Mendoza
- Emiliano Mansilla
- María Margarita Djedjeian
- Pablo Navarro
- Fabiana Avalos
- Esteban Cheiro
- Carolina Sosa
FIT-U
- Romina Del Plá
- Alejandro Bodart
- Vanina Mancuso
- Cristian Duarte
- Paola Rodríguez
- Néstor Pitrola
- Laura Bogado
- Facundo Pilarche
- Alianza Potencia
- Félix Lonigro
- Mariángeles Boniface
- Alejandro Bulacio
- M. Inés Feldtmann
- Francisco Cardozo
- Dora Andres
- Bruno De Nardo
- Claudia Spoltore
Unión y Libertad
- Ignacio De Jáuregui
- Romina Moreyra
- Arnaldo Bresciani
- Cintia Machuca
- Jonatan Laprida
- Luisa Vega
- Norberto Gallafent
- Patricia López
- Alianza U. Liberal
- Eduardo Bisognin
- Agustina Santillán
- Carlos Harendorf
- Delma Ricci
- Ítalo Barra
- Tamara Carabajal
- Mariano Llorente
- Mónica Cuevas
Fte. Patriota Federal
- Ernesto Arienzo
- Elsa Carabillo
- Miguel Sofía
- Claudia Delgado
- Agustín Fernández
- Ruth González
- Carlos Sainz
- Silvia Labraga
Es con Vos
- Martín Ayerbe
- Romina Cortaberria
- Enrique Silva
- M. Cristina Ballina
- Jorge Cáceres
- Ximena Montes
- Tomás Perinetti
- Gladis Iñiguez
Política Obrera
- Pablo Busch
- Patricia Urones
- Carlos Frigoli
- Felisa Salazar
- Walter Altavista
- María de los Á. Cabral
- Héctor Ochoa
- Nadia Cappa
Nuevo MAS
- Lucas Correa
- Andrea Nuñez
- Alejandro Lach
- Marina Alonso
- Victor De Rossi
- M. Elena Rodríguez
- Luca Vazquez
- María Petraglia
Constr. Porvenir
- Javier Anchava
- Mónica Iserte
- César Purulla
- Erika Matta
- Víctor Quipildor
- Mónica Cañete
- Marcos Klein Vitale
- Sabrina Balsamo
Partido Libertario
- Sergio Palahy
- Andrea Martínez
- Agustín Rau
- Adriana G. Rossetti
- Pedro G. Pagnanelli
- Eliana Matko
- Alejandro P. Atamaniuk
- Betiana Trevisan
Val. Republicanos
- Pablo K. Cabrera
- Claudia Rivero
- Alejandro Cordera
- Yésica Gutiérrez
- Walter Frías
- Florencia Álvarez
- Fabián Kipper
- Luciana Enrique
Tiempo de Todos
- Guillermo Vidal
- Cristina Colombini
- Alejandro Groglio
- Silvia Colombini
- César Mercado
- Epifanía Domínguez
- Carlos Rithaud
- Carina Cháves
Segunda Sección Electoral: Diputados provinciales
Integrada por 15 municipios del noreste provincial, entre ellos Pergamino, San Nicolás y Zárate, cuenta con más de 600.000 electores y define 11 bancas de diputados.
Alianza LLA
- Natalia Blanco
- Pablo Morillo
- Analía Corvino
- Alejandro Rabinovich
- A. Clara Petrocini
- Ángel Torrano
- Lorena Bincaz
- Miguel Amadeo
- Daiana Hergert
- Gabriel Ziegler
- M. Julia Marincovich
Hechos
- Manuel Passaglia
- Paula Bustos
- Ignacio Mateucci
- Silvana Maldonado
- Federico Agudo
- Agustina Gruffat
- Juan Martín Genoud
- Mara Kolberg
- Santiago Esperanza
- Flavia Cascardo
- Giuliano Pelorosso
Fuerza Patria
- Diego Nanni
- Evelyn F. Yanz
- Carlos Puglelli
- Cintia Romero
- Fernando Martínez
- M. Eugenia Ball Lima
- Juan Morales
- Paula Obrador
- Mariano Pinedo
- Maira Ricciardelli
- Germán De Rossi
FIT-U
- Jorge Núñez
- Patricia González
- Juan José Valenza
- Maylén Quintos
- David Gutierrez
- Lucía Gómez
- Matías Ravassio
- Florencia Baudracco
- Gonzalo Rojas
- Julieta González
- José Domenech
Alianza Potencia
- Ariel Bianchi
- Ramona Zabala
- José Serpi
- Valeria Laureano
- Diego Maranesi
- Raquel Ferri
- Ramiro Pérez
- Mariana Barreto
- Hernán Quintana
- Iara Boschman
- Claudio Chapuisat
Unión y Libertad
- Constanza M. Santos
- Marcelo Iglesias
- Daniela Antúnez
- Edgardo Tuliet
- Diana Osuna
- Roberto Duarte
- Débora Colman
- Diego Rolán
- Claudia Mekis
- J. César Medina
- Luciana Buonasora
Alianza U. Liberal
- Luciano Busso
- Sol Guevara
- Marcos Almada
- Stella Maris Luna
- Antonio Miori
- Mirna Fernández
- Jonathan Sampallo
- Camila G. Stagnaro
- Marcelo Castillo
- Cintia Franzoia
- Luciano Acevedo
Fte. Patriota Federal
- Verónica Gutiérrez
- J. Carlos Fontes
- Aldana Albiaque
- Pablo González
- Susana Mansilla
- Diego Baca
- Sandra Saravia
- Alberto Ojeda
- Carla Medina
- Lucas Ayala
- Dolores Benítez
Es con Vos
- Roberto Damboriana
- Graciela Devita
- Pablo Ottaviano
- Roxana Giménez
- Eduardo Duplan
- Alejandra Padilla
- Franco Chávez
- Viviana Pérez
- Jonathan Iranzo
- Virginia Traverso
- Reinaldo Sosa
Nuevo MAS
- Florencia González
- Juan B. Altamirano
- María Ofelia Linarez
- Matías Staciuk
- Florencia Álvarez
- Nahuel Melián
- Eliana Quiroz
- Exequiel Melián
- Azul Piccone
- Matías Campos
- Evelyn Nieto
Política Obrera
- Ademar Marabert
- Mercedes Flores
- Mario Charras
- Julieta Charras
- Facundo Quiroga
- Estefanía Costa
- Rubén Cáceres
- Marta Caffieri
- Guido Vergara
- Karen Acuña
- Juan Narvaiza
Constr. Porvenir
- Gabriel Gavier
- Tatiana Pérez
- Matías Ponce
- Mónica Martínez
- Pablo Martínez
- Verónica Carrera
- Jorge Sunsundeguy
- Yésica Sunsundeguy
- Andrés Curima
- Mónica Curima
- Maximiliano Villamayor
Tiempo de Todos
- Ramón Quintana
- Eliana Ceballos
- Miguel Severich
- Noelia Saravi
- Sergio Oviedo
- Daiana Ibañez
- Federico Ortiz
- Florencia Castillo
- Sergio Ibañez
- Tania Torres
- Joel Ocampo
Partido Libertario
- J. Pablo C. Onganía
- Sara Randazzo
- Guillermo MacLoughlin
- Carina López Giolfo
- Alejandro Puebla
- María Alais
- Alejandro Marcus
- Paula Marina
- Gustavo Ferraris
- Rocío Panzero
- Laureano Sastre
Val. Republicanos
- Héctor Gonnet
- Silvina Sandoval
- Claudio Velásquez
- Lucrecia Hernández
- Gustavo Nicoletta
- Analía Campi
- Jorge Ventoza
- Canela Méndez
- Rubén Palau
- Alejandra Cabañas
- Maximiliano Figueroa
Tercera Sección Electoral: Diputados provinciales
Esta zona incluye 19 municipios del sur y sudoeste del conurbano bonaerense, con alrededor de 5 millones de habitantes, y elige 18 diputados.
Alianza LLA
- Maximiliano Bondarenko
- María Sotolano
- Luis Ontiveros
- Florencia Retamoso
- Nahuel Sotelo
- Leticia Bontempo
- Javier Prida
- Rocío Gómez
- Federico Bojanovich
- Vanesa Gioia
- Gastón Corti
- Sheila Adano
- Sebastián Acuña
- Mabel Grinkievich
- Diego Villamayor
- Norma Mazzamuto
- Marcelo Villa
- Luna Pérez
Fuerza Patria
- Verónica Magario
- Facundo Tignanelli
- Mayra Mendoza
- Mariano Cascallares
- Ayelén Rasquetti
- Luis Vivona
- María Eva Limone
- José Galván
- Romina Barreiro
- Roberto Vázquez
- Silvina Nardini
- Pablo Boschi
- Laura Chamorro
- Ricardo Fresco
- Edith Llanos
- Ernesto Salvatierra
- Susana Ocampo
- Ángel Celi
Somos Buenos Aires
- Pablo Domenichini
- Nazarena Mesías
- Fernando Pérez
- Rocío Giaccone
- Leonardo Iturmendi
- Mariana Stilman
- Julio Cuomo
- Alejandra D. Martínez
- Mariano Camaño
- Silvia Corbalán
- Diego Otero
- Silvia Paredes
- Mariano De Martino
- Daniela Ferreyra
- Mateo Mercep
- Josefina Aguilera
- Matías Nanni
- Cintia Lorenzo
FIT-U
- Nicolás Del Caño
- Mónica Schlotthauer
- Christian Castillo
- Ana Paredes
- Pablo Giachello
- Sofía Martínez
- Guillermo Pacagnini
- Liliana Kunis
- Carlos Lastra
- Nathalia González
- Norberto Señor
- Paula Alfaro
- Gustavo Michel
- Andrea Lanzette
- Emiliano Bonfiglio
- Karen Leguizamón
- Juan Carlos Maceiras
- Gabriela De la Rosa
Alianza Potencia
- Santiago Mac Goey
- Gabriela Lasso
- Miguel Echeverría
- Agustina Canestro
- Obdulio D’Angelo
- Tatiana Gardonio
- Maximiliano Grillo
- Mercedes Ferreyra
- Claudio Venchiarutti
- Nancy Castellano
- Víctor Altieri
- Melany Carrillo
- Jorge Pérez
- Graciela Vallejos
- Juan Pablo Alderete
- Tamara Ruiz
- Néstor Galibert
- Aixa Davico
Nuevos Aires
- Mauricio D’Alessandro
- Micaela Kulling
- Alejandro Trotta
- Laura Leiva
- Nelson Ríos
- Mariana O. González
- Guillermo Marchesi
- Sofía Arias
- Carlos Brosio
- Mariana E. González
- Ángel Díaz
- Liliana Mora
- Marcelo Pérez
- Ruth Vega
- Pablo Zárate
- Patricia Faure
- Leonardo Cañete
- Susana Leiva
Unión y Libertad
- Juan Pedro Del Oso
- Julieta Jofré
- Martín Pellegrino
- Camila Maza
- Bernardo Bastida
- Patricia Pino
- José Fernández
- Valeria Buono
- Gonzalo Rodríguez
- Nancy Ramos
- Raúl Gadea
- Patricia Limia Álvarez
- Fabricio Vega
- Graciela Thea
- Jorge Aquino
- M. de los Ángeles Maguicha
- Ariel López
- Adriana Ravida
Alianza U. Liberal
- Alejandro Mansilla
- Evangelina Martín
- David Barra
- Evelyn Cantoni
- José Luis Merino
- Miriam Roberto
- Luis Schpilman
- Alicia Bustos
- Mariano Zunino
- Evelyn Delbueno
- Gustavo Ledesma
- Mariela Rojas
- Ricardo Acosta
- Sabrina Buenopil
- Walter Flores
- Silvia Muñiz Kubik
- Carmelo Coñomilla
- Patricia Grau
Fte. Patriota Federal
- Diego Thomas
- Sonia Maciel
- Miguel Márquez
- Analía Scaglia
- Leónidas Mateu
- Laura Rojas
- Jorge Orlic
- Isabel Ernesta
- José Peterson
- Valeria Roldán
- César Canali
- Sandra Russo
- Carlos Soria
- Silvana Figueredo
- Leonardo Báez
- Norma Hojman
- Gustavo Vela
- Ramona Ramírez
Es con Vos
- Jorge Tuzzio
- Yanina Robira
- Hugo Melgar
- Laura Quiroga
- Félix Ferster
- Karina Yñiguez
- Francis Funes
- Andrea Pantalone
- Juan José Petrakis
- Sara Arvid
- Franco Destasio
- Mariana Meaca
- Jonatan Destasio
- Marcela Vicente
- Federico Cuenca
- Mariela Fernández
- Gustavo Sapis
- María Novoa
Nuevo MAS
- Juan Cruz Ramat
- María Paz Álvarez
- Iván Nievas
- Adriana Paiva
- Rubén Gimenez
- Natacha Heidenreich
- Leonardo Sinistri
- Yazmin Ocampo
- Ricardo Lamarra
- Lucía Bellani
- Héctor D’Antonio
- Constanza Pagano
- Giovanni Mobilio
- Daniela González
- Rafael Barros
- Ana María Ghibaudo
- José Luis Aldana
- Jazmín Rodríguez
Política Obrera
- Marcelo Ramal
- Mariela Arri
- Matías Cisneros
- Ramona Cáceres
- Manuel Quiroga
- Claudia Ibañez
- Facundo Perales
- Lilia Piriz
- Sergio Insaurralde
- María Puzzo
- Manuel Galarza
- Solange Aranzabe
- Federico Ayala
- Camila Silvestri
- Ignacio Aldaya
- Stella Maris Farías
- Jorge Peralta
- Carla Lorenzatto
Tiempo de Todos
- Sebastián Franco
- Irene Volchok
- Jorge López
- Mariel Rouquaud
- Fernando Silva
- Marina Herrero
- Pablo Benítez
- Karina Sarabura
- Jorge García
- Ana María Darduin
- Carlos Bechi
- Vanesa Asís
- Mario Frascone
- Dora Manfredi
- Ariel Frascone
- Melisa Oliva
- Héctor Cichero
- Laura Olazar
Constr. Porvenir
- M. del Carmen Rodríguez
- Rubén Sunsundeguy
- Katia Haddad
- Ivo Astorga
- Mariana Gómez
- Leonardo Poli
- Yamila Sunsundeguy
- César Guede
- M. Cecilia Ramírez
- Pablo Guede
- M. del Carmen Palacios
- Gerardo Cufre
- Mónica Chacela
- Jorge Ibalo
- Verónica Sunsundeguy
- Brian Ramírez
- Jimena Toledo
- Sergio Sunsundegui
Partido Libertario
- Lucas Gazzotti
- Ana Laura Prado
- Fernando Acosta
- Blanca Maidana
- Héctor Contreras
- Laura Melgar
- Fabián Escobar
- Paola Rodríguez
- Walter Romero
- Joana Graneros
- Gonzalo Verón
- Liliana Barbari
- Sandro Pared
- Lourdes Choque Vique
- Maximiliano Blanco
- Claudia Godoy
- Jonathan Blanco
- Beatriz Melgar
Val. Republicanos
- Diego Quinteros
- Marisa Bravo
- Ricardo Bilvinas
- Mónica Aguirre
- Kevin Díaz
- Lisa Macchi
- Francisco Sánchez
- Alicia Moreno
- Lautaro Quinteros
- Brenda Flores
- Sebastián González
- Vanina Andrada
- Bruno Olleros
- Rosa del Valle Coronel
- Ariel De la Rosa
- Susana Tabare
- Jorge Poppiti
- Edith Aguirre
Cuarta Sección Electoral: Senadores provinciales
Formada por 19 municipios del noroeste bonaerense como Junín, Lincoln y Pehuajó, tiene más de 520.000 electores y siete bancas de senadores en disputa.
Fuerza Patria
- Diego Videla
- Valeria Arata
- Germán Lago
- Sol Fernández
- Diego Ibáñez
- Julieta Garello
- Silvio Caprioli
Alianza LLA
- Gonzalo Cabezas
- Analía Balaudo
- Matías Ranzini
- Daniela Monzón
- Gustavo Bories
- Julieta Arce
- Ignacio Grego
Somos Buenos Aires
- Pablo Petrecca
- Natalia Quintana
- Guillermo Britos
- Maitén Agüero
- Martín Borrazas
- Soledad Adamini
- Juan Esponda
FIT-U
- Luciano Roggero
- Rosalía Rodas
- Eduardo Bunster
- Nancy Farías
- Emiliano Rivarola
- Florencia Toledo
- J. Carlos Herrero
Alianza Potencia
- Andrea Passerini
- Fabio Bollini
- Laura Fernández
- Luis Speranza
- Eugenia Bozzone
- Juan José Plou
- Cristina Corrao
Nuevos Aires
- Analía Esperón
- Gastón Quinteros
- Eduarda Quiña
- Gabriel González
- Vilma Gómez
- Carlos Sadoc
- Karen Godoy
Unión y Libertad
- Lorena Sgur
- Gastón Alberdi
- Nélida Villamayor
- Manuel Lugones
- Cecilia De Santo
- Ángel Sánchez
- Silvia Román
Alianza U. Liberal
- Carlos D’Alfonso
- Susana López
- Alberto Orol
- Nelly Nasso
- Dante González
Fte. Patriota Federal
- Sandra García
- Norberto Delgado
- Maricel Ponte
- Eduardo Figgini
- Sofía Leonelli
- Alexis Trujillo
- Nancy Mamonde
Es con Vos
- Gustavo Arabia
- Gladys Laurelli
- Jordan Jatip
- Leila Pizzello
- Carlos González
- M. Cecilia Alsina
- José Luis Ledesma
Política Obrera
- Sonia Rodríguez
- Fidel Rodríguez
- Laura Battaglino
- Nicolás Miranda
- Elsa Primiani
- Roberto Galarse
- Laura Negrete
Nuevo MAS
- Emilio Almada
- Melina Barreal
- Carlos Santagata
- Paula Bosco
- Oscar Juárez
- Silvia Lobos
- Nicolás Guagnini
Constr. Porvenir
- Horacio Ghinaudo
- Claudia Amaya
- Jerónimo Sunsundeguy
- Mayra Escurra
- Oscar Sunsundeguy
- Silvana Randone
- Carlos Fernández
Val. Republicanos
- Pedro Barrera
- Jorgelina Agüero
- Jorge Porcu
- Yésica Saccella
- José Villafañe
- Josefina Ávalos
- Luciano Ducasse
Tiempo de Todos
- Patricia Urquiza
- César Ibarra
- Carolina Antoniz
- Hugo Zanetti
- Laura Amodio
- Cristian Espósito
- Fátima Monteros
Partido Libertario
- Alejandro Franco
- Estefanía Russo
- Daniel Russo
- Romina Sosa
- Sergio Musso
- Silvina Ibañez
- Edgardo Ridolfi
Quinta Sección Electoral: Senadores provinciales
Incluye 27 partidos del sudeste bonaerense, como General Pueyrredón (Mar del Plata), Necochea y Tandil, con 1.200.000 electores. Se renuevan cinco bancas.
Alianza LLA
- Guillermo Montenegro
- Cecilia Martínez
- Matías De Urraza
- Luján Fiego
- Luis Valiante
Fuerza Patria
- Fernanda Raverta
- Jorge Paredi
- M. Laura García
- Marcelo Sosa
- Nancy Cáceres
Somos Buenos Aires
- Maximiliano Suescun
- M. Eugenia Libera
- Carlos Unibaso
- M. Haydée Condino
- Emanuel Pecarrere
FIT-U
- Alejandro Martínez
- Victoria Martínez
- Miguel Ángel Arena
- Sonia Magasinik
- Nahuel Domínguez
Alianza Potencia
- Fabio Molinero
- Flavia Abud
- Francisco Kovacs
- Ana Martínez
- Enrique Borsi
Unión y Libertad
- Juan Obiol
- Sandra Dell’Aquila
- Claudio Jaime
- Diana Irrasabal
- Cristian Taborga
Alianza U. Liberal
- Horacio Rivara
- Susana Valle
- J. Luis Iriarte
- Andrea Gutiérrez
- Simón Olivarez
Fte. Patriota Federal
- Marcelo Freitas
- Nancy Castillo
- Daniel Ferreyra
- Zulema Bogado
- Adrián Zapata
Es con Vos
- Eliel Corigliano
- Maira Bicco
- Martín Di Domenico
- A. del Valle Romero
- Marcos Costantini
Nuevo MAS
- Marcos Pascuan
- Nora Caro
- Facundo Beccalli
- Natalia San Miguel
- Miguel Pilcic
Política Obrera
- Agustina Vaccaroni
- Germán Olivera
- M. Inés Meisegeier
- Antonio Levato
- Daniela Rumbola
Tiempo de Todos
- Jorge Pintos
- Mariela Lobartolo
- Florentín Barrios
- Romina Peñalver
- Gonzalo Córdoba
Constr. Porvenir
- Mario Garberoglio
- M. Eugenia Echeverría
- José Conti
- Margarita Fernández
- Ricardo González
Partido Libertario
- Lucía Lamothe
- Ángel Annacondia
- Susana Martinengo
- Matías Pérez
- Mayli Luque
Val. Republicanos
- Víctor Bazán
- Mónica Zaccaria
- Adelino Goncalves
- Alicia Alegre
- Sergio Alvarado
Sexta Sección Electoral: Diputados provinciales
Compuesta por 27 municipios del sudoeste y sur de la provincia, como Bahía Blanca, Coronel Suárez y Carmen de Patagones, tiene alrededor de 600.000 electores y 11 bancas en juego.
Alianza LLA
- Oscar Liberman
- Carla Pannelli
- Héctor Gay
- Mariela Vitale
- Gustavo Coria
- Fernanda Coitinho
- Hao Yuan Lan
- Carola Bedouret
- Matías Besada
- Claudia Yañez
- Daniel Adler
Fuerza Patria
- Alejandro Dichiara
- Maite Alvado
- Esteban Acerbo
- Sofía Vannelli
- Álvaro Díaz
- Miriam Riat
- Gustavo Brusa
- Ángeles Trejo
- Nicolás Orfano
- M. Gisela Ghigliani
- David Alcalá
Somos Buenos Aires
- Andrés De Leo
- Priscila Minnaard
- Norberto García
- Trinidad Barda Schell
- Mariano Dello Russo
- Catherine González
- Ariel Menna
- Antonia Urruti
- José María Ares
- Marisa Pignatelli
- Diego Montero
FIT-U
- Héctor Zaris
- Lorena Savioli
- Néstor Conte
- Montserrat Gayone
- Gastón Canali
- Carla Zaris
- Juan Ángel Cappa
- Mariana Torres
- Iván Moya
- Julia Lagleyze
- Gustavo Burachik
Alianza Potencia
- Miguel Donadío
- Roxana Almirón
- Franco Mombelli
- Valeria Busacca
- Fernando Mascetti
- Sonia Estrada
- Nicolás Jensen
- Sandra Giménez
- Jorge Mutti
- Nidia Burstein
- Daniel Jaramillo
Unión y Libertad
- Carlos Alonso
- María Martha Coria
- Ricardo Lepron
- Andrea Romero
- Juan Carlos Nieto
- Lorena Elizondo
- Néstor Dore
- Agostina Reschini
- Silvio Mosegui
- Martina Studio
- Franco Studio
Alianza U. Liberal
- José Luis Giannasi
- Evangelina Benítez
- César Pascualetti
- Silvana Aguilar
- Nicasio Martínez
- Erika Spitteler
- Guillermo Ecke Follonier
- Marcela Ramírez
- Roberto Scheel
- Claudia Bugallo
Fte. Patriota Federal
- Miguel Rodari
- Karina Molina
- Walter Bagnato
- Verónica Castillo
- Hugo López
- Camila Córdoba
- Pedro López
- Vanesa Mendoza
- Héctor Campos
- Lucía Bravo
- Roberto Gentile
Es con Vos
- Hernán González
- Leticia Calla
- Jaime Alper
- Vanesa Godoy
- Diego Aguirre
- Luján Bono
- Dante Lencina
- Nélida Schonfeld
- Roberto Stoessel
- Ana Hueche
- Mariano Rojas
Política Obrera
- Martín Grecco
- Alejandra Vega
- Horacio Vitangeli
- Myriam González
- Jorge Arroquy
- Malena Ortíz
- Nicolás Domini
- Patricia Policano
- Carlos Limoncelli
- Mercedes Valles
- Cristian Feloy
Nuevo MAS
- Paula Abal
- Eduardo Fernández
- Oriana Panozzo
- Daniel Pascuan
- Jésica Smus
- Franco Cacheda
- Romina Orcesse
- Tomás Guagnini
- Mirta Demundo
- Lautaro González
- Rocío Martynaitis
Constr. Porvenir
- Ana María Sosa
- Raúl Luchetta
- Marta López
- Lorenzo Martínez
- Mirian D. Larrea
- Ángel Herrera
- Elba Mendoza
- Leandro Di Yorio
- Susana Prado
- Norberto Romero
- Ilda Rodríguez
Val. Republicanos
- Ariel Scorolli
- Paula Flamenco
- Enzo Griffith
- Katherine Riffo
- Marcelo Castro
- Eva Magallanes
- Álvaro M. De Toro
- Cintia Santos
- Jonatan Varela
- Katherine Astudillo
- Guillermo Regueira
Tiempo de Todos
- Eber Irusta
- Alicia Sanabria
- Nicolás Escalante
- María Tenaglia
- Elías Hoyos
- M. de los Angeles Monjes
- Matías Tejeda
- Johanna Musi
- Mauro Neira
- Jessica Alegre
- Juan Pablo Ibarra
Partido Libertario
- Jorge Cusanelli
- Ada Ziaja
- Juan Rojas
- Rosa Rojas
- Gustavo Barua
- Lorena Acuña
- Claudio Vivas
- Yamila Torres
- Juan Carrizo
- Iris Noguera
- Lucas More
Séptima Sección Electoral: Senadores provinciales
Agrupa ocho partidos del centro bonaerense, entre ellos Olavarría, Azul y Bolívar. Con casi 300.000 electores, elige tres bancas.
Alianza LLA
- Alejandro Speroni
- Celeste Arouxet
- Ezequiel Galli
Fuerza Patria
- María Inés Laurini
- Marcos Pisano
- Evelyn Díaz
Somos Buenos Aires
- Fernando Martini
- Viviana Rodríguez
- Federico Farina
FIT-U
- Emiliano Marín
- Malén Cortés
- Duilio Petrungaro
Alianza Potencia
- Pedro Vigneau
- Gabriela Paoltroni
- Iván Stankievich
Unión y Libertad
- Dalton Jauregui
- Josefina Silverii
- Matías Pascual
Alianza U. Liberal
- Eduardo Rocha
- Andrea Álvarez
- Gustavo Díaz
Fte. Patriota Federal
- José María López
- Mercedes Tomasello
- Rogelio Magallanes
Es con Vos
- Jonathan Capra
- Cecilia Travers
- Ezequiel Ledesma
Nuevo MAS
- Sofía Carneiro
- Ramiro Manini
- Ana María Iriart
Val. Republicanos
- J. Manuel Tribiño
- Mariana Donoso
- Luis Godoy
Constr. Porvenir
- Paula Herrera
- Luis López
- Miriam Aguilar
Partido Libertario
- José Pittelli
- Solange Juárez
- Daniel Meringer
Tiempo de Todos
- Silvio Herrera
- Liliana Molina
- Iván Lizarraga
Octava Sección Electoral: Diputados provinciales
Corresponde a la ciudad de La Plata, única sección de un solo municipio, con cerca de 600.000 votantes y seis bancas a renovar.
Fuerza Patria
- Ariel Archanco
- Lucía Iañez
- Juan Martín Malpeli
- Carola Corra
- Cristian Vander
- Paula Lambertini
Alianza LLA
- Francisco Adorni
- Julieta Quintero
- Juan Osaba
- Micaela Fragasso
- Nicolás Morzone
- Cristina Cianflone
Somos Buenos Aires
- Pablo Nicoletti
- Antonela Ciparelli
- Emilio Rodríguez
- Vanesa Temporetti
- Diego Rovella
- M. Virginia Pérez
FIT-U
- María Laura Cano
- Leonel Acosta
- Julieta Rosas
- José Rusconi
- Patricia Ríos
- César García
Alianza Potencia
- Jorge Metz
- Rosario Castagnet
- Nicolás Massano
- Lourdes Ramos
- Guillermo Llorente
- Aylén Massaccesi
Nuevos Aires
- Marcelo Peña
- Karina Vanoni
- Mariano Erzi
- Ivana Nieva
- Ricardo Zic
- Claudia Pavón
Unión y Libertad
- Facundo Zaldúa
- María Belén Azar
- Matías Chimenti
- Beatriz Martín
Alianza U. Liberal
- Diana Zonaro
- Leonardo Panebianco
- Virginia Druetto
- Alejandro Del Franco
- Adriana Barrutia
- Gustavo Niccolo
Fte. Patriota Federal
- Oscar Loyola
- Alejandra Fernández
- Pablo Roma
- Carla Berrueco
- Ricardo Giordano
- Olga Guillardot
Es con Vos
- Maximiliano Ibarra Guevara
- Fernanda Scacheri
- Alejandro Pérez
- Norma Yodas
- Esteban Gutierrez
- Fernanda Sena
Nuevo MAS
- Facundo Díaz
- Mariana Callaud
- Gabino Baldioli
- Emilia Bardas
- Juan Pablo Valdés
- Maribel Montero
Política Obrera
- Sergio Gómez
- Alejandra Greig
- Omar Zarza
- Alicia González
- Daniel Zapata
- Érica Garnis
Partido Libertario
- José Campodónico
- Marta Manso
- Martín Boglione
- Sasha Griffo
- Tomás Firpo
- Daiana Loizu
Val. Republicanos
- Enrique Otero
- Violeta Yoshinaga
- Luciano Otero
- Marina Zanfardino
- Luis Ayala
- Abril Otero
Tiempo de Todos
- Oscar Alvarenga
- Costantina Albornoz
- Daniel Latronica
- Alicia Costa
- Rubén Balvidares
- Micaela Domínguez
Constr. Porvenir
- Leopoldo Miglioranza
- Priscila Pissola
- Gustavo Meres
- Marcela Moreno
- Fernando Cufre
- Natalia Ruíz Díaz