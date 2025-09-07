Política

Todos los candidatos a diputados y senadores provinciales en las elecciones Buenos Aires 2025

Más de 1.100 cargos legislativos y municipales se definen en los comicios bonaerenses, con una amplia variedad de fuerzas políticas y candidatos en disputa en las ocho secciones electorales de la provincia

Por Constanza Almirón

Las elecciones legislativas bonaerenses 2025
Las elecciones legislativas bonaerenses 2025 renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y el Senado provincial (REUTERS/Matías Baglietto)

Las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se celebran este domingo 7 de septiembre, renuevan la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y del Senado provincial, además de cargos en los Concejos Deliberantes municipales.

En estos comicios están en juego 23 bancas de senadores y 46 de diputados titulares, junto con sus respectivos suplentes, así como más de 1.100 cargos de concejales distribuidos en los 135 municipios bonaerenses. En este marco, los votantes eligen a sus representantes en cada sección electoral, organizadas en ocho circunscripciones según la cantidad de población y electores.

Primera Sección Electoral: Senadores provinciales

Esta sección comprende 24 municipios del conurbano y noroeste bonaerense, entre ellos San Martín, Vicente López, Merlo, Moreno y Tigre, con un universo cercano a 4.600.000 electores. En estas elecciones, corresponden ocho bancas de senadores provinciales. Los principales candidatos por fuerza política son:

Diego Valenzuela encabezará la lista
Diego Valenzuela encabezará la lista de la Alianza La Libertad Avanza en la primera sección electoral de PBA (Candela Teicheira)

Alianza La Libertad Avanza

  • Diego Valenzuela
  • María Luz Bambaci
  • Luciano Olivera
  • Marisa Pirillo
  • Luis Palomino
  • Claudia Del Valle
  • Roberto Costa
  • Marina Casaretto

Fuerza Patria

  • Gabriel Katopodis
  • Malena Galmarini
  • Mario Ishii
  • Mónica Macha
  • Fernando Coronel
  • Roxana López
  • Mauro López García
Gabriel Katopodis será el nombre
Gabriel Katopodis será el nombre que encabezará la lista de Fuerza Patria en la primera sección (Gustavo Gavotti)

Somos Buenos Aires

  • Julio Zamora
  • Josefina Mendoza
  • Emiliano Mansilla
  • María Margarita Djedjeian
  • Pablo Navarro
  • Fabiana Avalos
  • Esteban Cheiro
  • Carolina Sosa

FIT-U

  • Romina Del Plá
  • Alejandro Bodart
  • Vanina Mancuso
  • Cristian Duarte
  • Paola Rodríguez
  • Néstor Pitrola
  • Laura Bogado
  • Facundo Pilarche
  • Alianza Potencia
  • Félix Lonigro
  • Mariángeles Boniface
  • Alejandro Bulacio
  • M. Inés Feldtmann
  • Francisco Cardozo
  • Dora Andres
  • Bruno De Nardo
  • Claudia Spoltore

Unión y Libertad

  • Ignacio De Jáuregui
  • Romina Moreyra
  • Arnaldo Bresciani
  • Cintia Machuca
  • Jonatan Laprida
  • Luisa Vega
  • Norberto Gallafent
  • Patricia López
  • Alianza U. Liberal
  • Eduardo Bisognin
  • Agustina Santillán
  • Carlos Harendorf
  • Delma Ricci
  • Ítalo Barra
  • Tamara Carabajal
  • Mariano Llorente
  • Mónica Cuevas

Fte. Patriota Federal

  • Ernesto Arienzo
  • Elsa Carabillo
  • Miguel Sofía
  • Claudia Delgado
  • Agustín Fernández
  • Ruth González
  • Carlos Sainz
  • Silvia Labraga

Es con Vos

  • Martín Ayerbe
  • Romina Cortaberria
  • Enrique Silva
  • M. Cristina Ballina
  • Jorge Cáceres
  • Ximena Montes
  • Tomás Perinetti
  • Gladis Iñiguez

Política Obrera

  • Pablo Busch
  • Patricia Urones
  • Carlos Frigoli
  • Felisa Salazar
  • Walter Altavista
  • María de los Á. Cabral
  • Héctor Ochoa
  • Nadia Cappa

Nuevo MAS

  • Lucas Correa
  • Andrea Nuñez
  • Alejandro Lach
  • Marina Alonso
  • Victor De Rossi
  • M. Elena Rodríguez
  • Luca Vazquez
  • María Petraglia

Constr. Porvenir

  • Javier Anchava
  • Mónica Iserte
  • César Purulla
  • Erika Matta
  • Víctor Quipildor
  • Mónica Cañete
  • Marcos Klein Vitale
  • Sabrina Balsamo

Partido Libertario

  • Sergio Palahy
  • Andrea Martínez
  • Agustín Rau
  • Adriana G. Rossetti
  • Pedro G. Pagnanelli
  • Eliana Matko
  • Alejandro P. Atamaniuk
  • Betiana Trevisan

Val. Republicanos

  • Pablo K. Cabrera
  • Claudia Rivero
  • Alejandro Cordera
  • Yésica Gutiérrez
  • Walter Frías
  • Florencia Álvarez
  • Fabián Kipper
  • Luciana Enrique

Tiempo de Todos

  • Guillermo Vidal
  • Cristina Colombini
  • Alejandro Groglio
  • Silvia Colombini
  • César Mercado
  • Epifanía Domínguez
  • Carlos Rithaud
  • Carina Cháves

Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad (FIT-U)

  • Romina Del Plá
  • Alejandro Bodart
  • Vanina Mancuso
  • Cristian Duarte
  • Paola Rodríguez
  • Néstor Pitrola
  • Laura Bogado
  • Facundo Pilarche

Segunda Sección Electoral: Diputados provinciales

Diego Nanni encabezará la lista
Diego Nanni encabezará la lista del peronismo en la segunda sección electoral (@DiegoEduNanni)

Integrada por 15 municipios del noreste provincial, entre ellos Pergamino, San Nicolás y Zárate, cuenta con más de 600.000 electores y define 11 bancas de diputados.

Alianza LLA

  • Natalia Blanco
  • Pablo Morillo
  • Analía Corvino
  • Alejandro Rabinovich
  • A. Clara Petrocini
  • Ángel Torrano
  • Lorena Bincaz
  • Miguel Amadeo
  • Daiana Hergert
  • Gabriel Ziegler
  • M. Julia Marincovich

Hechos

  • Manuel Passaglia
  • Paula Bustos
  • Ignacio Mateucci
  • Silvana Maldonado
  • Federico Agudo
  • Agustina Gruffat
  • Juan Martín Genoud
  • Mara Kolberg
  • Santiago Esperanza
  • Flavia Cascardo
  • Giuliano Pelorosso

Fuerza Patria

  • Diego Nanni
  • Evelyn F. Yanz
  • Carlos Puglelli
  • Cintia Romero
  • Fernando Martínez
  • M. Eugenia Ball Lima
  • Juan Morales
  • Paula Obrador
  • Mariano Pinedo
  • Maira Ricciardelli
  • Germán De Rossi

FIT-U

  • Jorge Núñez
  • Patricia González
  • Juan José Valenza
  • Maylén Quintos
  • David Gutierrez
  • Lucía Gómez
  • Matías Ravassio
  • Florencia Baudracco
  • Gonzalo Rojas
  • Julieta González
  • José Domenech

Alianza Potencia

  • Ariel Bianchi
  • Ramona Zabala
  • José Serpi
  • Valeria Laureano
  • Diego Maranesi
  • Raquel Ferri
  • Ramiro Pérez
  • Mariana Barreto
  • Hernán Quintana
  • Iara Boschman
  • Claudio Chapuisat

Unión y Libertad

  • Constanza M. Santos
  • Marcelo Iglesias
  • Daniela Antúnez
  • Edgardo Tuliet
  • Diana Osuna
  • Roberto Duarte
  • Débora Colman
  • Diego Rolán
  • Claudia Mekis
  • J. César Medina
  • Luciana Buonasora

Alianza U. Liberal

  • Luciano Busso
  • Sol Guevara
  • Marcos Almada
  • Stella Maris Luna
  • Antonio Miori
  • Mirna Fernández
  • Jonathan Sampallo
  • Camila G. Stagnaro
  • Marcelo Castillo
  • Cintia Franzoia
  • Luciano Acevedo

Fte. Patriota Federal

  • Verónica Gutiérrez
  • J. Carlos Fontes
  • Aldana Albiaque
  • Pablo González
  • Susana Mansilla
  • Diego Baca
  • Sandra Saravia
  • Alberto Ojeda
  • Carla Medina
  • Lucas Ayala
  • Dolores Benítez

Es con Vos

  • Roberto Damboriana
  • Graciela Devita
  • Pablo Ottaviano
  • Roxana Giménez
  • Eduardo Duplan
  • Alejandra Padilla
  • Franco Chávez
  • Viviana Pérez
  • Jonathan Iranzo
  • Virginia Traverso
  • Reinaldo Sosa

Nuevo MAS

  • Florencia González
  • Juan B. Altamirano
  • María Ofelia Linarez
  • Matías Staciuk
  • Florencia Álvarez
  • Nahuel Melián
  • Eliana Quiroz
  • Exequiel Melián
  • Azul Piccone
  • Matías Campos
  • Evelyn Nieto

Política Obrera

  • Ademar Marabert
  • Mercedes Flores
  • Mario Charras
  • Julieta Charras
  • Facundo Quiroga
  • Estefanía Costa
  • Rubén Cáceres
  • Marta Caffieri
  • Guido Vergara
  • Karen Acuña
  • Juan Narvaiza

Constr. Porvenir

  • Gabriel Gavier
  • Tatiana Pérez
  • Matías Ponce
  • Mónica Martínez
  • Pablo Martínez
  • Verónica Carrera
  • Jorge Sunsundeguy
  • Yésica Sunsundeguy
  • Andrés Curima
  • Mónica Curima
  • Maximiliano Villamayor

Tiempo de Todos

  • Ramón Quintana
  • Eliana Ceballos
  • Miguel Severich
  • Noelia Saravi
  • Sergio Oviedo
  • Daiana Ibañez
  • Federico Ortiz
  • Florencia Castillo
  • Sergio Ibañez
  • Tania Torres
  • Joel Ocampo

Partido Libertario

  • J. Pablo C. Onganía
  • Sara Randazzo
  • Guillermo MacLoughlin
  • Carina López Giolfo
  • Alejandro Puebla
  • María Alais
  • Alejandro Marcus
  • Paula Marina
  • Gustavo Ferraris
  • Rocío Panzero
  • Laureano Sastre

Val. Republicanos

  • Héctor Gonnet
  • Silvina Sandoval
  • Claudio Velásquez
  • Lucrecia Hernández
  • Gustavo Nicoletta
  • Analía Campi
  • Jorge Ventoza
  • Canela Méndez
  • Rubén Palau
  • Alejandra Cabañas
  • Maximiliano Figueroa

Tercera Sección Electoral: Diputados provinciales

El ex policía Maximiliano Bondarenko
El ex policía Maximiliano Bondarenko fue elegido para encabezar la lista de la Alianza La Libertad Avanza en la tercera sección electoral

Esta zona incluye 19 municipios del sur y sudoeste del conurbano bonaerense, con alrededor de 5 millones de habitantes, y elige 18 diputados.

Alianza LLA

  • Maximiliano Bondarenko
  • María Sotolano
  • Luis Ontiveros
  • Florencia Retamoso
  • Nahuel Sotelo
  • Leticia Bontempo
  • Javier Prida
  • Rocío Gómez
  • Federico Bojanovich
  • Vanesa Gioia
  • Gastón Corti
  • Sheila Adano
  • Sebastián Acuña
  • Mabel Grinkievich
  • Diego Villamayor
  • Norma Mazzamuto
  • Marcelo Villa
  • Luna Pérez

Fuerza Patria

  • Verónica Magario
  • Facundo Tignanelli
  • Mayra Mendoza
  • Mariano Cascallares
  • Ayelén Rasquetti
  • Luis Vivona
  • María Eva Limone
  • José Galván
  • Romina Barreiro
  • Roberto Vázquez
  • Silvina Nardini
  • Pablo Boschi
  • Laura Chamorro
  • Ricardo Fresco
  • Edith Llanos
  • Ernesto Salvatierra
  • Susana Ocampo
  • Ángel Celi

Somos Buenos Aires

  • Pablo Domenichini
  • Nazarena Mesías
  • Fernando Pérez
  • Rocío Giaccone
  • Leonardo Iturmendi
  • Mariana Stilman
  • Julio Cuomo
  • Alejandra D. Martínez
  • Mariano Camaño
  • Silvia Corbalán
  • Diego Otero
  • Silvia Paredes
  • Mariano De Martino
  • Daniela Ferreyra
  • Mateo Mercep
  • Josefina Aguilera
  • Matías Nanni
  • Cintia Lorenzo
Mayra Mendoza quedó tercera en
Mayra Mendoza quedó tercera en la lista de Fuerza Patria para la tercera sección electoral. Verónica Magario encabezará la boleta

FIT-U

  • Nicolás Del Caño
  • Mónica Schlotthauer
  • Christian Castillo
  • Ana Paredes
  • Pablo Giachello
  • Sofía Martínez
  • Guillermo Pacagnini
  • Liliana Kunis
  • Carlos Lastra
  • Nathalia González
  • Norberto Señor
  • Paula Alfaro
  • Gustavo Michel
  • Andrea Lanzette
  • Emiliano Bonfiglio
  • Karen Leguizamón
  • Juan Carlos Maceiras
  • Gabriela De la Rosa

Alianza Potencia

  • Santiago Mac Goey
  • Gabriela Lasso
  • Miguel Echeverría
  • Agustina Canestro
  • Obdulio D’Angelo
  • Tatiana Gardonio
  • Maximiliano Grillo
  • Mercedes Ferreyra
  • Claudio Venchiarutti
  • Nancy Castellano
  • Víctor Altieri
  • Melany Carrillo
  • Jorge Pérez
  • Graciela Vallejos
  • Juan Pablo Alderete
  • Tamara Ruiz
  • Néstor Galibert
  • Aixa Davico

Nuevos Aires

  • Mauricio D’Alessandro
  • Micaela Kulling
  • Alejandro Trotta
  • Laura Leiva
  • Nelson Ríos
  • Mariana O. González
  • Guillermo Marchesi
  • Sofía Arias
  • Carlos Brosio
  • Mariana E. González
  • Ángel Díaz
  • Liliana Mora
  • Marcelo Pérez
  • Ruth Vega
  • Pablo Zárate
  • Patricia Faure
  • Leonardo Cañete
  • Susana Leiva
El diputado Nicolás del Caño
El diputado Nicolás del Caño presentó su candidatura para un cargo en la Legislatura bonaerense por la tercera sección electoral

Unión y Libertad

  • Juan Pedro Del Oso
  • Julieta Jofré
  • Martín Pellegrino
  • Camila Maza
  • Bernardo Bastida
  • Patricia Pino
  • José Fernández
  • Valeria Buono
  • Gonzalo Rodríguez
  • Nancy Ramos
  • Raúl Gadea
  • Patricia Limia Álvarez
  • Fabricio Vega
  • Graciela Thea
  • Jorge Aquino
  • M. de los Ángeles Maguicha
  • Ariel López
  • Adriana Ravida

Alianza U. Liberal

  • Alejandro Mansilla
  • Evangelina Martín
  • David Barra
  • Evelyn Cantoni
  • José Luis Merino
  • Miriam Roberto
  • Luis Schpilman
  • Alicia Bustos
  • Mariano Zunino
  • Evelyn Delbueno
  • Gustavo Ledesma
  • Mariela Rojas
  • Ricardo Acosta
  • Sabrina Buenopil
  • Walter Flores
  • Silvia Muñiz Kubik
  • Carmelo Coñomilla
  • Patricia Grau

Fte. Patriota Federal

  • Diego Thomas
  • Sonia Maciel
  • Miguel Márquez
  • Analía Scaglia
  • Leónidas Mateu
  • Laura Rojas
  • Jorge Orlic
  • Isabel Ernesta
  • José Peterson
  • Valeria Roldán
  • César Canali
  • Sandra Russo
  • Carlos Soria
  • Silvana Figueredo
  • Leonardo Báez
  • Norma Hojman
  • Gustavo Vela
  • Ramona Ramírez

Es con Vos

  • Jorge Tuzzio
  • Yanina Robira
  • Hugo Melgar
  • Laura Quiroga
  • Félix Ferster
  • Karina Yñiguez
  • Francis Funes
  • Andrea Pantalone
  • Juan José Petrakis
  • Sara Arvid
  • Franco Destasio
  • Mariana Meaca
  • Jonatan Destasio
  • Marcela Vicente
  • Federico Cuenca
  • Mariela Fernández
  • Gustavo Sapis
  • María Novoa

Nuevo MAS

  • Juan Cruz Ramat
  • María Paz Álvarez
  • Iván Nievas
  • Adriana Paiva
  • Rubén Gimenez
  • Natacha Heidenreich
  • Leonardo Sinistri
  • Yazmin Ocampo
  • Ricardo Lamarra
  • Lucía Bellani
  • Héctor D’Antonio
  • Constanza Pagano
  • Giovanni Mobilio
  • Daniela González
  • Rafael Barros
  • Ana María Ghibaudo
  • José Luis Aldana
  • Jazmín Rodríguez

Política Obrera

  • Marcelo Ramal
  • Mariela Arri
  • Matías Cisneros
  • Ramona Cáceres
  • Manuel Quiroga
  • Claudia Ibañez
  • Facundo Perales
  • Lilia Piriz
  • Sergio Insaurralde
  • María Puzzo
  • Manuel Galarza
  • Solange Aranzabe
  • Federico Ayala
  • Camila Silvestri
  • Ignacio Aldaya
  • Stella Maris Farías
  • Jorge Peralta
  • Carla Lorenzatto

Tiempo de Todos

  • Sebastián Franco
  • Irene Volchok
  • Jorge López
  • Mariel Rouquaud
  • Fernando Silva
  • Marina Herrero
  • Pablo Benítez
  • Karina Sarabura
  • Jorge García
  • Ana María Darduin
  • Carlos Bechi
  • Vanesa Asís
  • Mario Frascone
  • Dora Manfredi
  • Ariel Frascone
  • Melisa Oliva
  • Héctor Cichero
  • Laura Olazar

Constr. Porvenir

  • M. del Carmen Rodríguez
  • Rubén Sunsundeguy
  • Katia Haddad
  • Ivo Astorga
  • Mariana Gómez
  • Leonardo Poli
  • Yamila Sunsundeguy
  • César Guede
  • M. Cecilia Ramírez
  • Pablo Guede
  • M. del Carmen Palacios
  • Gerardo Cufre
  • Mónica Chacela
  • Jorge Ibalo
  • Verónica Sunsundeguy
  • Brian Ramírez
  • Jimena Toledo
  • Sergio Sunsundegui

Partido Libertario

  • Lucas Gazzotti
  • Ana Laura Prado
  • Fernando Acosta
  • Blanca Maidana
  • Héctor Contreras
  • Laura Melgar
  • Fabián Escobar
  • Paola Rodríguez
  • Walter Romero
  • Joana Graneros
  • Gonzalo Verón
  • Liliana Barbari
  • Sandro Pared
  • Lourdes Choque Vique
  • Maximiliano Blanco
  • Claudia Godoy
  • Jonathan Blanco
  • Beatriz Melgar

Val. Republicanos

  • Diego Quinteros
  • Marisa Bravo
  • Ricardo Bilvinas
  • Mónica Aguirre
  • Kevin Díaz
  • Lisa Macchi
  • Francisco Sánchez
  • Alicia Moreno
  • Lautaro Quinteros
  • Brenda Flores
  • Sebastián González
  • Vanina Andrada
  • Bruno Olleros
  • Rosa del Valle Coronel
  • Ariel De la Rosa
  • Susana Tabare
  • Jorge Poppiti
  • Edith Aguirre

Cuarta Sección Electoral: Senadores provinciales

Formada por 19 municipios del noroeste bonaerense como Junín, Lincoln y Pehuajó, tiene más de 520.000 electores y siete bancas de senadores en disputa.

Fuerza Patria

  • Diego Videla
  • Valeria Arata
  • Germán Lago
  • Sol Fernández
  • Diego Ibáñez
  • Julieta Garello
  • Silvio Caprioli

Alianza LLA

  • Gonzalo Cabezas
  • Analía Balaudo
  • Matías Ranzini
  • Daniela Monzón
  • Gustavo Bories
  • Julieta Arce
  • Ignacio Grego

Somos Buenos Aires

  • Pablo Petrecca
  • Natalia Quintana
  • Guillermo Britos
  • Maitén Agüero
  • Martín Borrazas
  • Soledad Adamini
  • Juan Esponda

FIT-U

  • Luciano Roggero
  • Rosalía Rodas
  • Eduardo Bunster
  • Nancy Farías
  • Emiliano Rivarola
  • Florencia Toledo
  • J. Carlos Herrero

Alianza Potencia

  • Andrea Passerini
  • Fabio Bollini
  • Laura Fernández
  • Luis Speranza
  • Eugenia Bozzone
  • Juan José Plou
  • Cristina Corrao

Nuevos Aires

  • Analía Esperón
  • Gastón Quinteros
  • Eduarda Quiña
  • Gabriel González
  • Vilma Gómez
  • Carlos Sadoc
  • Karen Godoy

Unión y Libertad

  • Lorena Sgur
  • Gastón Alberdi
  • Nélida Villamayor
  • Manuel Lugones
  • Cecilia De Santo
  • Ángel Sánchez
  • Silvia Román

Alianza U. Liberal

  • Carlos D’Alfonso
  • Susana López
  • Alberto Orol
  • Nelly Nasso
  • Dante González

Fte. Patriota Federal

  • Sandra García
  • Norberto Delgado
  • Maricel Ponte
  • Eduardo Figgini
  • Sofía Leonelli
  • Alexis Trujillo
  • Nancy Mamonde

Es con Vos

  • Gustavo Arabia
  • Gladys Laurelli
  • Jordan Jatip
  • Leila Pizzello
  • Carlos González
  • M. Cecilia Alsina
  • José Luis Ledesma

Política Obrera

  • Sonia Rodríguez
  • Fidel Rodríguez
  • Laura Battaglino
  • Nicolás Miranda
  • Elsa Primiani
  • Roberto Galarse
  • Laura Negrete

Nuevo MAS

  • Emilio Almada
  • Melina Barreal
  • Carlos Santagata
  • Paula Bosco
  • Oscar Juárez
  • Silvia Lobos
  • Nicolás Guagnini

Constr. Porvenir

  • Horacio Ghinaudo
  • Claudia Amaya
  • Jerónimo Sunsundeguy
  • Mayra Escurra
  • Oscar Sunsundeguy
  • Silvana Randone
  • Carlos Fernández

Val. Republicanos

  • Pedro Barrera
  • Jorgelina Agüero
  • Jorge Porcu
  • Yésica Saccella
  • José Villafañe
  • Josefina Ávalos
  • Luciano Ducasse

Tiempo de Todos

  • Patricia Urquiza
  • César Ibarra
  • Carolina Antoniz
  • Hugo Zanetti
  • Laura Amodio
  • Cristian Espósito
  • Fátima Monteros

Partido Libertario

  • Alejandro Franco
  • Estefanía Russo
  • Daniel Russo
  • Romina Sosa
  • Sergio Musso
  • Silvina Ibañez
  • Edgardo Ridolfi

Quinta Sección Electoral: Senadores provinciales

El intendente de Mar del
El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, será la cabeza de la lista libertaria en la quinta sección (Candela Teicheira)

Incluye 27 partidos del sudeste bonaerense, como General Pueyrredón (Mar del Plata), Necochea y Tandil, con 1.200.000 electores. Se renuevan cinco bancas.

Alianza LLA

  • Guillermo Montenegro
  • Cecilia Martínez
  • Matías De Urraza
  • Luján Fiego
  • Luis Valiante

Fuerza Patria

  • Fernanda Raverta
  • Jorge Paredi
  • M. Laura García
  • Marcelo Sosa
  • Nancy Cáceres

Somos Buenos Aires

  • Maximiliano Suescun
  • M. Eugenia Libera
  • Carlos Unibaso
  • M. Haydée Condino
  • Emanuel Pecarrere

FIT-U

  • Alejandro Martínez
  • Victoria Martínez
  • Miguel Ángel Arena
  • Sonia Magasinik
  • Nahuel Domínguez

Alianza Potencia

  • Fabio Molinero
  • Flavia Abud
  • Francisco Kovacs
  • Ana Martínez
  • Enrique Borsi

Unión y Libertad

  • Juan Obiol
  • Sandra Dell’Aquila
  • Claudio Jaime
  • Diana Irrasabal
  • Cristian Taborga

Alianza U. Liberal

  • Horacio Rivara
  • Susana Valle
  • J. Luis Iriarte
  • Andrea Gutiérrez
  • Simón Olivarez
Fernanda Raverta será la representante
Fernanda Raverta será la representante peronista en la quinta sección

Fte. Patriota Federal

  • Marcelo Freitas
  • Nancy Castillo
  • Daniel Ferreyra
  • Zulema Bogado
  • Adrián Zapata

Es con Vos

  • Eliel Corigliano
  • Maira Bicco
  • Martín Di Domenico
  • A. del Valle Romero
  • Marcos Costantini

Nuevo MAS

  • Marcos Pascuan
  • Nora Caro
  • Facundo Beccalli
  • Natalia San Miguel
  • Miguel Pilcic

Política Obrera

  • Agustina Vaccaroni
  • Germán Olivera
  • M. Inés Meisegeier
  • Antonio Levato
  • Daniela Rumbola

Tiempo de Todos

  • Jorge Pintos
  • Mariela Lobartolo
  • Florentín Barrios
  • Romina Peñalver
  • Gonzalo Córdoba

Constr. Porvenir

  • Mario Garberoglio
  • M. Eugenia Echeverría
  • José Conti
  • Margarita Fernández
  • Ricardo González

Partido Libertario

  • Lucía Lamothe
  • Ángel Annacondia
  • Susana Martinengo
  • Matías Pérez
  • Mayli Luque

Val. Republicanos

  • Víctor Bazán
  • Mónica Zaccaria
  • Adelino Goncalves
  • Alicia Alegre
  • Sergio Alvarado

Sexta Sección Electoral: Diputados provinciales

Oscar Liberman junto a Milei
Oscar Liberman junto a Milei en una caravana en Bahía Blanca (Prensa LLA)

Compuesta por 27 municipios del sudoeste y sur de la provincia, como Bahía Blanca, Coronel Suárez y Carmen de Patagones, tiene alrededor de 600.000 electores y 11 bancas en juego.

Alianza LLA

  • Oscar Liberman
  • Carla Pannelli
  • Héctor Gay
  • Mariela Vitale
  • Gustavo Coria
  • Fernanda Coitinho
  • Hao Yuan Lan
  • Carola Bedouret
  • Matías Besada
  • Claudia Yañez
  • Daniel Adler

Fuerza Patria

  • Alejandro Dichiara
  • Maite Alvado
  • Esteban Acerbo
  • Sofía Vannelli
  • Álvaro Díaz
  • Miriam Riat
  • Gustavo Brusa
  • Ángeles Trejo
  • Nicolás Orfano
  • M. Gisela Ghigliani
  • David Alcalá
  • Carla Pannelli
  • Héctor Gay
  • Mariela Vitale
  • Gustavo Coria
  • Fernanda Coitinho
  • Hao Yuan Lan
  • Carola Bedouret
  • Matías Besada
  • Claudia Yañez
  • Daniel Adler

Somos Buenos Aires

  • Andrés De Leo
  • Priscila Minnaard
  • Norberto García
  • Trinidad Barda Schell
  • Mariano Dello Russo
  • Catherine González
  • Ariel Menna
  • Antonia Urruti
  • José María Ares
  • Marisa Pignatelli
  • Diego Montero
Alejandro Dichiara lidera la lista
Alejandro Dichiara lidera la lista de Fuerza Patria en la sexta sección electoral

FIT-U

  • Héctor Zaris
  • Lorena Savioli
  • Néstor Conte
  • Montserrat Gayone
  • Gastón Canali
  • Carla Zaris
  • Juan Ángel Cappa
  • Mariana Torres
  • Iván Moya
  • Julia Lagleyze
  • Gustavo Burachik

Alianza Potencia

  • Miguel Donadío
  • Roxana Almirón
  • Franco Mombelli
  • Valeria Busacca
  • Fernando Mascetti
  • Sonia Estrada
  • Nicolás Jensen
  • Sandra Giménez
  • Jorge Mutti
  • Nidia Burstein
  • Daniel Jaramillo

Unión y Libertad

  • Carlos Alonso
  • María Martha Coria
  • Ricardo Lepron
  • Andrea Romero
  • Juan Carlos Nieto
  • Lorena Elizondo
  • Néstor Dore
  • Agostina Reschini
  • Silvio Mosegui
  • Martina Studio
  • Franco Studio

Alianza U. Liberal

  • José Luis Giannasi
  • Evangelina Benítez
  • César Pascualetti
  • Silvana Aguilar
  • Nicasio Martínez
  • Erika Spitteler
  • Guillermo Ecke Follonier
  • Marcela Ramírez
  • Roberto Scheel
  • Claudia Bugallo

Fte. Patriota Federal

  • Miguel Rodari
  • Karina Molina
  • Walter Bagnato
  • Verónica Castillo
  • Hugo López
  • Camila Córdoba
  • Pedro López
  • Vanesa Mendoza
  • Héctor Campos
  • Lucía Bravo
  • Roberto Gentile

Es con Vos

  • Hernán González
  • Leticia Calla
  • Jaime Alper
  • Vanesa Godoy
  • Diego Aguirre
  • Luján Bono
  • Dante Lencina
  • Nélida Schonfeld
  • Roberto Stoessel
  • Ana Hueche
  • Mariano Rojas

Política Obrera

  • Martín Grecco
  • Alejandra Vega
  • Horacio Vitangeli
  • Myriam González
  • Jorge Arroquy
  • Malena Ortíz
  • Nicolás Domini
  • Patricia Policano
  • Carlos Limoncelli
  • Mercedes Valles
  • Cristian Feloy

Nuevo MAS

  • Paula Abal
  • Eduardo Fernández
  • Oriana Panozzo
  • Daniel Pascuan
  • Jésica Smus
  • Franco Cacheda
  • Romina Orcesse
  • Tomás Guagnini
  • Mirta Demundo
  • Lautaro González
  • Rocío Martynaitis

Constr. Porvenir

  • Ana María Sosa
  • Raúl Luchetta
  • Marta López
  • Lorenzo Martínez
  • Mirian D. Larrea
  • Ángel Herrera
  • Elba Mendoza
  • Leandro Di Yorio
  • Susana Prado
  • Norberto Romero
  • Ilda Rodríguez

Val. Republicanos

  • Ariel Scorolli
  • Paula Flamenco
  • Enzo Griffith
  • Katherine Riffo
  • Marcelo Castro
  • Eva Magallanes
  • Álvaro M. De Toro
  • Cintia Santos
  • Jonatan Varela
  • Katherine Astudillo
  • Guillermo Regueira

Tiempo de Todos

  • Eber Irusta
  • Alicia Sanabria
  • Nicolás Escalante
  • María Tenaglia
  • Elías Hoyos
  • M. de los Angeles Monjes
  • Matías Tejeda
  • Johanna Musi
  • Mauro Neira
  • Jessica Alegre
  • Juan Pablo Ibarra

Partido Libertario

  • Jorge Cusanelli
  • Ada Ziaja
  • Juan Rojas
  • Rosa Rojas
  • Gustavo Barua
  • Lorena Acuña
  • Claudio Vivas
  • Yamila Torres
  • Juan Carrizo
  • Iris Noguera
  • Lucas More

Séptima Sección Electoral: Senadores provinciales

Agrupa ocho partidos del centro bonaerense, entre ellos Olavarría, Azul y Bolívar. Con casi 300.000 electores, elige tres bancas.

Alianza LLA

  • Alejandro Speroni
  • Celeste Arouxet
  • Ezequiel Galli

Fuerza Patria

  • María Inés Laurini
  • Marcos Pisano
  • Evelyn Díaz

Somos Buenos Aires

  • Fernando Martini
  • Viviana Rodríguez
  • Federico Farina

FIT-U

  • Emiliano Marín
  • Malén Cortés
  • Duilio Petrungaro

Alianza Potencia

  • Pedro Vigneau
  • Gabriela Paoltroni
  • Iván Stankievich

Unión y Libertad

  • Dalton Jauregui
  • Josefina Silverii
  • Matías Pascual

Alianza U. Liberal

  • Eduardo Rocha
  • Andrea Álvarez
  • Gustavo Díaz

Fte. Patriota Federal

  • José María López
  • Mercedes Tomasello
  • Rogelio Magallanes

Es con Vos

  • Jonathan Capra
  • Cecilia Travers
  • Ezequiel Ledesma

Nuevo MAS

  • Sofía Carneiro
  • Ramiro Manini
  • Ana María Iriart

Val. Republicanos

  • J. Manuel Tribiño
  • Mariana Donoso
  • Luis Godoy

Constr. Porvenir

  • Paula Herrera
  • Luis López
  • Miriam Aguilar

Partido Libertario

  • José Pittelli
  • Solange Juárez
  • Daniel Meringer

Tiempo de Todos

  • Silvio Herrera
  • Liliana Molina
  • Iván Lizarraga

Octava Sección Electoral: Diputados provinciales

Corresponde a la ciudad de La Plata, única sección de un solo municipio, con cerca de 600.000 votantes y seis bancas a renovar.

Fuerza Patria

  • Ariel Archanco
  • Lucía Iañez
  • Juan Martín Malpeli
  • Carola Corra
  • Cristian Vander
  • Paula Lambertini

Alianza LLA

Francisco Adorni, hermano del vocero
Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, ocupa el primer lugar en la lista de LLA Alianza para la octava sección electoral (Diego Barbatto)
  • Francisco Adorni
  • Julieta Quintero
  • Juan Osaba
  • Micaela Fragasso
  • Nicolás Morzone
  • Cristina Cianflone

Somos Buenos Aires

  • Pablo Nicoletti
  • Antonela Ciparelli
  • Emilio Rodríguez
  • Vanesa Temporetti
  • Diego Rovella
  • M. Virginia Pérez

FIT-U

  • María Laura Cano
  • Leonel Acosta
  • Julieta Rosas
  • José Rusconi
  • Patricia Ríos
  • César García

Alianza Potencia

  • Jorge Metz
  • Rosario Castagnet
  • Nicolás Massano
  • Lourdes Ramos
  • Guillermo Llorente
  • Aylén Massaccesi

Nuevos Aires

  • Marcelo Peña
  • Karina Vanoni
  • Mariano Erzi
  • Ivana Nieva
  • Ricardo Zic
  • Claudia Pavón

Unión y Libertad

  • Facundo Zaldúa
  • María Belén Azar
  • Matías Chimenti
  • Beatriz Martín

Alianza U. Liberal

  • Diana Zonaro
  • Leonardo Panebianco
  • Virginia Druetto
  • Alejandro Del Franco
  • Adriana Barrutia
  • Gustavo Niccolo

Fte. Patriota Federal

  • Oscar Loyola
  • Alejandra Fernández
  • Pablo Roma
  • Carla Berrueco
  • Ricardo Giordano
  • Olga Guillardot

Es con Vos

  • Maximiliano Ibarra Guevara
  • Fernanda Scacheri
  • Alejandro Pérez
  • Norma Yodas
  • Esteban Gutierrez
  • Fernanda Sena

Nuevo MAS

  • Facundo Díaz
  • Mariana Callaud
  • Gabino Baldioli
  • Emilia Bardas
  • Juan Pablo Valdés
  • Maribel Montero

Política Obrera

  • Sergio Gómez
  • Alejandra Greig
  • Omar Zarza
  • Alicia González
  • Daniel Zapata
  • Érica Garnis

Partido Libertario

  • José Campodónico
  • Marta Manso
  • Martín Boglione
  • Sasha Griffo
  • Tomás Firpo
  • Daiana Loizu

Val. Republicanos

  • Enrique Otero
  • Violeta Yoshinaga
  • Luciano Otero
  • Marina Zanfardino
  • Luis Ayala
  • Abril Otero

Tiempo de Todos

  • Oscar Alvarenga
  • Costantina Albornoz
  • Daniel Latronica
  • Alicia Costa
  • Rubén Balvidares
  • Micaela Domínguez

Constr. Porvenir

  • Leopoldo Miglioranza
  • Priscila Pissola
  • Gustavo Meres
  • Marcela Moreno
  • Fernando Cufre
  • Natalia Ruíz Díaz

