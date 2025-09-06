Gobernadores piden a Nación debate impositivo y apertura al diálogo tras las elecciones de octubre

Alberto Weretilneck, Raúl Jalil y Rolando Figueroa, en la segunda jornada de la 46° convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF)

“¿Cuál es el nivel de mileísmo que llevan en sangre?”. La pregunta inicial para romper el hielo de la exposición en Bariloche de los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Raúl Jalil (Catamarca), en la segunda jornada de la 46° convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), extendió el preámbulo de la disertación.

Risas incómodas y miradas cómplices. Ninguno de los mandatarios respondió el interrogante. “¿Podemos empezar de vuelta?”, preguntó el rionegrino Weretilneck, quien atribuyó el silencio, sin nombrarlos, a las presencias en el salón del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

El panel, denominado “Federalismo competitivo: el rol de las provincias en la transformación del país”, estuvo conformado además por Figueroa y Jalil.

Los mandatarios, convocados para disertar en la jornada final del cónclave que se realizó hasta este viernes en el emblemático hotel Llao Llao, exigieron al presidente Javier Milei una apertura en el diálogo.

“Existe una mirada miope desde el Obelisco hacia las provincias”, aseguró Figueroa, quien comulga con su par rionegrino sobre el “destrato” de Nación a las provincias, a las que ven como “productoras y generadoras de recursos y empleo”.

Para Rolando Fieguieroa, “existe una mirada miope desde el Obelisco hacia las provincias”

Con la presentación, respondieron la pregunta inicial: poco o nulo nivel de mileísmo en sangre. Jalil fue el más moderado al hablar de su vínculo con Casa Rosada. “La provincia mejoró mucho desde este Gobierno”, consideró, aunque también renegó de la falta de diálogo.

Los mandatarios desacreditaron la acusación de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien en la jornada inaugural de la convención pidió a las provincias “más compromiso” para reducir el gasto público.

La funcionaria explicó que al asumir Milei el gasto en relación al Producto Bruto Interno (PBI) era del 40 por ciento y que, de ese total, el 21 % correspondía a Nación, 15 % a las provincias y 4 % a los municipios. “La Nación bajó el gasto del 21 al 16 % del PBI, pero las provincias y los municipios se mantienen en los mismos porcentajes” aseguró.

Raúl Jalil consideró que Catamarca creció durante el gobierno de Javier Milei

Weretilneck respondió a la funcionaria, sin hacer alusión a la acusación, y aseguró: “Las provincias no somos responsables de la deuda externa que tiene el país ni tampoco de la inflación, porque no hay emisión de moneda”. Además, aseguró que el 85 % de los impuestos vigentes son nacionales.

“Las provincias no somos responsables de la situación fiscal del Estado Nacional ni del desorden macro”, sentenció.

En cambio, planteó que el gobierno central no puede funcionar sin presupuesto. “Es básico, elemental y le ahorraría muchos dolores de cabeza a los argentinos saber en qué se va a gastar y de dónde van a salir los fondos”, sostuvo.

Los patagónicos hicieron foco en la conversión de la matriz productiva que experimentan Río Negro y Neuquén, con inversiones en el ámbito de los hidrocarburos y una proyección optimista para el futuro, con la exportación de petróleo y GNL.

Confiaron en que tras el paso de las elecciones de término medio, el gobierno central abrirá el diálogo sobre la ley de coparticipación, que quedó “obsoleta e injusta”.

Figueroa, en ese sentido, aseguró que su provincia “aporta, en términos de PBI, mucho más de lo que recibe”, e hizo extensiva la comparación a lo que sucede con otras provincias patagónicas.

Para Menem el Gobierno “reaccionó rápidamente” en la polémica por los audios

Martín Menem se refirió a los audios de Diego Spagnuolo

Tras la presentación de los gobernadores, fue el turno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien defendió al gobierno nacional en el debate por los audios y las denuncias por presunta corrupción en el manejo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), afirmando que “aún no se sabe nada sobre la autenticidad de las grabaciones” y que “su contenido es absolutamente falso”.

“El Gobierno reaccionó rápidamente. En menos de 48 horas, el presidente Javier Milei decidió apartar al funcionario, intervino el organismo y ordenó auditar, y también intervino la Justicia, que enseguida generó allanamientos y secuestro de pruebas, e incluso un fiscal ordenó declaraciones en el Congreso”, sostuvo el diputado.

También respondió al moderador sobre la repentina resonancia del “apellido Menem” ligado a supuestos casos de corrupción, y aseguró que “la fama del apellido no es por eso, sino por la serie Menem, que es muy mala, no refleja lo que sucedió en esa época”.

“Tengo 50 años y el cuero duro. Tengo claro que la mejor lucha contra la corrupción es achicar el Estado, como lo está haciendo el Gobierno. Siempre debe intervenir la Justicia, pero achicar el Estado es lo que le quita margen de maniobra a la corrupción. Tras la crisis del 2001, volvieron los políticos del Estado grande y prebendario, que reacciona ahora cuando se les quitan esos beneficios”, señaló.

Afirmó que los pilares de la gestión de Milei son el superávit fiscal, la seguridad en las calles y la transparencia. “Y es justamente ahí donde pegan. Quieren de vuelta la inestabilidad, atacan la gobernabilidad, y ahora justo la transparencia, no es casualidad”, agregó.

Menem restó importancia al “grupito de rebeldes del espacio violeta” y dijo que si en 2023 no iban en la lista de Milei, “jamás hubiesen accedido a la banca”, y atribuyó la virulencia en la discusión al proceso de armado de listas: “En la ciudad de La Rioja hay 100 postulantes para cuatro bancas a lo sumo, y eso significa que quedarán 96 heridos. Son las reglas del juego”, dijo.

Sobre las peleas encendidas afuera de La Libertad Avanza, Menem consideró que se trata de “insultos y papelones” contra el oficialismo minoritario en el Congreso, y recordó que desde el 10 de diciembre se renuevan más de 120 bancas. “Estamos jubilando a toda una casta, que se aferra a este juego político perverso en el que no vamos a caer. El equilibrio fiscal no está en discusión. Nos atacan por la marcha del Gobierno”, sostuvo.

“Lo que sucedió ayer en el Congreso lo demuestra, buscan desestabilizar al gobierno con leyes impagables. Una de esas implica un costo del 3% del PBI, es un disparate. Le quitan la herramienta del DNU a este Gobierno, cuando el kirchnerismo lo usó en todos sus períodos completos. No les interesa Argentina, solo quieren destruir para volver”, expresó.

Consideró que “el kirchnerismo es una fuerza en retirada”, que está dando “sus últimos manotazos de ahogado” y que en las elecciones del domingo, “una elección de concejales”, al poner en juego “poder territorial”, “queman todas las naves”.

Agregó que en octubre la lista del PJ es encabezada por Jorge Taiana, “quien no es de Cristina, ni de Kicilof ni de Massa. Un neutral para culpar de una posible derrota”.