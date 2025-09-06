Política

El gobierno porteño colocó una nueva reja de protección en el Obelisco

El monumento de la avenida 9 de Julio porteña apareció este sábado con herrería nueva, instalada como parte de las obras de puesta en valor del ícono arquitectónico

El gobierno de la Ciudad
El gobierno de la Ciudad colocó una nueva reja en el Obelisco

Luego de varios días de trabajos, el Obelisco porteño ya cuenta con una nueva reja en reemplazo de la vieja estructura que rodeaba al monumento. La nueva protección tiene un diseño ovalado, pensado para integrarse de forma armónica con la traza urbana del cruce de las avenidas Corrientes y 9 de Julio.

Según indicaron fuentes oficiales del gobierno porteño, el formato respeta el espacio donde se emplaza y continúa la línea estética de la reja que rodea a la Pirámide de Mayo, combinando seguridad con criterios de cuidado patrimonial.

La nueva protección tiene un diseño ovalado, pensado para integrarse de forma armónica con la traza urbana del centro porteño

El recambio de la reja del Obelisco estuvo a cargo del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y forma parte de la constante puesta en valor del monumento.

La instalación del ascensor

El ícono porteño viene atravesando varias reformas llevadas a cabo en los últimos meses por el Gobierno de la Ciudad. Entre las intervenciones recientes, se destaca la inauguración en abril de un ascensor vidriado interno, con pantalla LED y capacidad para tres personas por viaje.

El recambio de la reja del Obelisco estuvo a cargo del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Aquella instalación se realizó sin alterar la estructura original, ya que las piezas del mecanismo se ingresaron una a una por la única puerta disponible y fueron ensambladas en el interior, según el Ministerio.

El ascensor permite el acceso hasta el nivel 55 del interior del Obelisco en menos de un minuto; desde ese punto, solo restan 35 escalones para llegar al mirador. Esta obra habilitó que el público pueda disfrutar las vistas panorámicas de Corrientes, Puerto Madero, el río y los principales edificios del centro porteño.

