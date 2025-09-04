Uno por uno: cómo votaron los senadores el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad

En una sesión cargada de tensiones políticas y marcada por el escándalo que envuelve a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Senado de la Nación votó este jueves el rechazo al veto presidencial de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en el área de Discapacidad, norma que había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras y que ahora vuelve a entrar en vigencia.
Con 63 votos afirmativos y siete en contra, el cuerpo legislativo dejó sin efecto la decisión del Ejecutivo, configurando un revés político que no ocurría desde hace más de dos décadas.
De esta manera, la norma que vuelve a tener luz verde declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.
En ese marco, el debate en el recinto estuvo atravesado por duras críticas al gobierno nacional, tanto por el veto como por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, donde se mencionan presuntas irregularidades y coimas.
Legisladores opositores de distintos bloques denunciaron una política deliberada de exclusión hacia personas con discapacidad, mientras que desde el oficialismo se intentó defender la medida como un acto de “gestión” y no de emergencia.
Quién votó a favor
(Votaron por rechazar el veto presidencial y restablecer la ley)
- Maximiliano Abad, Unión Cívica Radical, Buenos Aires
- Juliana Di Tullio, Unidad Ciudadana, Buenos Aires
- Claudio Doñate, Unidad Ciudadana, Río Negro
- María Eugenia Duré, Unidad Ciudadana, Tierra del Fuego
- Carlos Mauricio Espínola, Frente Nacional y Popular, Corrientes
- Flavio Sergio Fama, Frente PRO, Catamarca
- Anabel Fernández Sagasti, Frente Nacional y Popular, Mendoza
- Natalia Gadano, Unidad Ciudadana, CABA
- Eduardo Galaretto, Frente Nacional y Popular, Córdoba
- Silvina García Larraburu, Unidad Ciudadana, Río Negro
- Sergio Napoleón Leavy, Frente Nacional y Popular, Salta
- Claudia Ledesma Abdala, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
- Marcelo Lewandowski, Unidad Ciudadana, Santa Fe
- Carlos Alberto Linares, Frente Nacional y Popular, Chubut
- Cándida Cristina López, Frente Nacional y Popular, Misiones
- María Florencia López, Frente Nacional y Popular, La Rioja
- Carolina Losada, Unión Cívica Radical, Santa Fe
- Martín Lousteau, Unión Cívica Radical, CABA
- Juan Luis Manzur, Frente Nacional y Popular, Tucumán
- José Miguel Ángel Mayans, Frente Nacional y Popular, Formosa
- Sandra Mendoza, Frente Nacional y Popular, Tucumán
- María Carolina Moisés, Frente Nacional y Popular, Jujuy
- Gerardo Montenegro, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
- José Emilio Neder, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
- Mónica Esther Silva, Frente Nacional y Popular, Río Negro
- Rodolfo Alejandro Suárez, Frente PRO, Mendoza
- Guadalupe Tagliaferri, Frente PRO, CABA
- Edith Terenzi, Frente PRO, Chubut
- Sergio Mauricio Uñac, Frente Nacional y Popular, San Juan
- Mercedes Gabriela Valenzuela, Frente Nacional y Popular, San Juan
- Alejandra María Vigo, Frente Nacional y Popular, Córdoba
- Eduardo Alejandro Vischi, Unión Cívica Radical, Corrientes
- Víctor Zimmermann, Unión Cívica Radical, Chaco
- Daniel Pablo Bensusán, Frente Nacional y Popular, La Pampa
- Pablo Daniel Blanco, Frente PRO, Tierra del Fuego
- José María Carambia, Por Santa Cruz, Santa Cruz
- Stefania Cora, Frente Nacional y Popular, Entre Ríos
- Lucía Corpacci, Frente Nacional y Popular, Catamarca
- Carmen Lucila Crexell, Juntos por el Cambio, Neuquén
- Andrea Marcela Cristina, Frente PRO, Chubut
- Alfredo De Angeli, Frente PRO, Entre Ríos
- Eduardo “Wado” de Pedro, Frente Nacional y Popular, Buenos Aires
- María Celeste Giménez Navarro, Unidad Ciudadana, San Juan
- Nora del Valle Giménez, Frente Nacional y Popular, Salta
- Enrique Martín Goerling Lara, Frente PRO, Misiones
- María Teresa Margarita González, Frente Nacional y Popular, Formosa
- María Victoria Huala, Frente Nacional y Popular, La Pampa
- Luis Alfredo Juez, Frente PRO, Córdoba
- Mariana Juri, Unión Cívica Radical, Mendoza
- Alicia Margarita Kirchner, Frente Nacional y Popular, Santa Cruz
- Daniel Ricardo Kroneberger, Unión Cívica Radical, La Pampa
- Oscar Parrilli, Frente Nacional y Popular, Neuquén
- María Teresa Margarita Pitatti Vergara, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
- Mariano Recalde, Unidad Ciudadana, CABA
- Jesús Fernando Rejal, Frente Nacional y Popular, La Rioja
- Juan Carlos Romero, Frente PRO, Salta
- Fernando Ariel Salino, Frente Nacional y Popular, San Luis
- Silvia Estela Sapag, Frente Nacional y Popular, Neuquén
Quién votó en contra
(Votaron por mantener el veto presidencial)
- Bartolomé Esteban Abdala, La Libertad Avanza, San Luis
- Carmen Álvarez Rivero, Frente PRO, Córdoba
- Ivanna Arrascaeta, La Libertad Avanza, San Luis
- Ezequiel Atauche, La Libertad Avanza, Jujuy
- Bruno Olivera Lucero, La Libertad Avanza, San Juan
- Juan Carlos Pagotto, La Libertad Avanza, La Rioja
- Francisco Paoltroni, La Libertad Avanza, Formosa
Ausentes o abstenciones
- Antonio Rodas, Frente Nacional y Popular, Chaco (ausente)
- Vilma Facunda Bedia, La Libertad Avanza, Jujuy (ausente)
La votación, que se produjo a las 16:42, terminó siendo un contundente llamado de atención al Ejecutivo. En palabras del senador José Mayans: “Los representantes del pueblo le dijeron al presidente ‘hasta acá’”.
Durante la sesión, distintos legisladores citaron testimonios de personas con discapacidad, denunciaron recortes y destacaron que las terapias no deben ser tratadas como un privilegio sino como un derecho garantizado por la Constitución. Como lo expresó la senadora Guadalupe Tagliaferri: “Las terapias no son privilegios ni la casta; son herramientas para la libertad”.
El impacto político del resultado se verá en las próximas semanas, pero lo concreto es que la Ley de Emergencia en Discapacidad vuelve a estar vigente.