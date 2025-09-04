Política

Uno por uno: cómo votaron los senadores el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad

Con 63 votos afirmativos y siete negativos, la Cámara alta dejó sin efecto la decisión presidencial y restableció la normativa que declara la situación crítica en el sector hasta el 31 de diciembre de 2026

Guardar
El Senado aprobó con mayoría
El Senado aprobó con mayoría calificada el rechazo al veto presidencial sobre la ley de emergencia en discapacidad

En una sesión cargada de tensiones políticas y marcada por el escándalo que envuelve a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Senado de la Nación votó este jueves el rechazo al veto presidencial de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en el área de Discapacidad, norma que había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras y que ahora vuelve a entrar en vigencia.

Con 63 votos afirmativos y siete en contra, el cuerpo legislativo dejó sin efecto la decisión del Ejecutivo, configurando un revés político que no ocurría desde hace más de dos décadas.

De esta manera, la norma que vuelve a tener luz verde declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.

En ese marco, el debate en el recinto estuvo atravesado por duras críticas al gobierno nacional, tanto por el veto como por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, donde se mencionan presuntas irregularidades y coimas.

Legisladores opositores de distintos bloques denunciaron una política deliberada de exclusión hacia personas con discapacidad, mientras que desde el oficialismo se intentó defender la medida como un acto de “gestión” y no de emergencia.

Quién votó a favor

Sesin Ordinaria del Senado de
Sesin Ordinaria del Senado de la Nacin, el 4 de septiembre, en Buenos Aires; Foto: Luciano Ingaramo / Comunicacin Senado

(Votaron por rechazar el veto presidencial y restablecer la ley)

  • Maximiliano Abad, Unión Cívica Radical, Buenos Aires
  • Juliana Di Tullio, Unidad Ciudadana, Buenos Aires
  • Claudio Doñate, Unidad Ciudadana, Río Negro
  • María Eugenia Duré, Unidad Ciudadana, Tierra del Fuego
  • Carlos Mauricio Espínola, Frente Nacional y Popular, Corrientes
  • Flavio Sergio Fama, Frente PRO, Catamarca
  • Anabel Fernández Sagasti, Frente Nacional y Popular, Mendoza
  • Natalia Gadano, Unidad Ciudadana, CABA
  • Eduardo Galaretto, Frente Nacional y Popular, Córdoba
  • Silvina García Larraburu, Unidad Ciudadana, Río Negro
  • Sergio Napoleón Leavy, Frente Nacional y Popular, Salta
  • Claudia Ledesma Abdala, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
  • Marcelo Lewandowski, Unidad Ciudadana, Santa Fe
  • Carlos Alberto Linares, Frente Nacional y Popular, Chubut
  • Cándida Cristina López, Frente Nacional y Popular, Misiones
  • María Florencia López, Frente Nacional y Popular, La Rioja
  • Carolina Losada, Unión Cívica Radical, Santa Fe
  • Martín Lousteau, Unión Cívica Radical, CABA
  • Juan Luis Manzur, Frente Nacional y Popular, Tucumán
  • José Miguel Ángel Mayans, Frente Nacional y Popular, Formosa
  • Sandra Mendoza, Frente Nacional y Popular, Tucumán
  • María Carolina Moisés, Frente Nacional y Popular, Jujuy
  • Gerardo Montenegro, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
  • José Emilio Neder, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
  • Mónica Esther Silva, Frente Nacional y Popular, Río Negro
  • Rodolfo Alejandro Suárez, Frente PRO, Mendoza
  • Guadalupe Tagliaferri, Frente PRO, CABA
  • Edith Terenzi, Frente PRO, Chubut
  • Sergio Mauricio Uñac, Frente Nacional y Popular, San Juan
  • Mercedes Gabriela Valenzuela, Frente Nacional y Popular, San Juan
  • Alejandra María Vigo, Frente Nacional y Popular, Córdoba
  • Eduardo Alejandro Vischi, Unión Cívica Radical, Corrientes
  • Víctor Zimmermann, Unión Cívica Radical, Chaco
  • Daniel Pablo Bensusán, Frente Nacional y Popular, La Pampa
  • Pablo Daniel Blanco, Frente PRO, Tierra del Fuego
  • José María Carambia, Por Santa Cruz, Santa Cruz
  • Stefania Cora, Frente Nacional y Popular, Entre Ríos
  • Lucía Corpacci, Frente Nacional y Popular, Catamarca
  • Carmen Lucila Crexell, Juntos por el Cambio, Neuquén
  • Andrea Marcela Cristina, Frente PRO, Chubut
  • Alfredo De Angeli, Frente PRO, Entre Ríos
  • Eduardo “Wado” de Pedro, Frente Nacional y Popular, Buenos Aires
  • María Celeste Giménez Navarro, Unidad Ciudadana, San Juan
  • Nora del Valle Giménez, Frente Nacional y Popular, Salta
  • Enrique Martín Goerling Lara, Frente PRO, Misiones
  • María Teresa Margarita González, Frente Nacional y Popular, Formosa
  • María Victoria Huala, Frente Nacional y Popular, La Pampa
  • Luis Alfredo Juez, Frente PRO, Córdoba
  • Mariana Juri, Unión Cívica Radical, Mendoza
  • Alicia Margarita Kirchner, Frente Nacional y Popular, Santa Cruz
  • Daniel Ricardo Kroneberger, Unión Cívica Radical, La Pampa
  • Oscar Parrilli, Frente Nacional y Popular, Neuquén
  • María Teresa Margarita Pitatti Vergara, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
  • Mariano Recalde, Unidad Ciudadana, CABA
  • Jesús Fernando Rejal, Frente Nacional y Popular, La Rioja
  • Juan Carlos Romero, Frente PRO, Salta
  • Fernando Ariel Salino, Frente Nacional y Popular, San Luis
  • Silvia Estela Sapag, Frente Nacional y Popular, Neuquén

Quién votó en contra

La sesión se dio en
La sesión se dio en un clima tenso marcado por los audios de Spagnuolo y denuncias de recortes a pensiones (Foto: Luciano Ingaramo)

(Votaron por mantener el veto presidencial)

  • Bartolomé Esteban Abdala, La Libertad Avanza, San Luis
  • Carmen Álvarez Rivero, Frente PRO, Córdoba
  • Ivanna Arrascaeta, La Libertad Avanza, San Luis
  • Ezequiel Atauche, La Libertad Avanza, Jujuy
  • Bruno Olivera Lucero, La Libertad Avanza, San Juan
  • Juan Carlos Pagotto, La Libertad Avanza, La Rioja
  • Francisco Paoltroni, La Libertad Avanza, Formosa

Ausentes o abstenciones

El debate incluyó duras críticas
El debate incluyó duras críticas al Gobierno y posicionamientos cruzados entre oficialismo y bloques aliados (Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado)
  • Antonio Rodas, Frente Nacional y Popular, Chaco (ausente)
  • Vilma Facunda Bedia, La Libertad Avanza, Jujuy (ausente)

La votación, que se produjo a las 16:42, terminó siendo un contundente llamado de atención al Ejecutivo. En palabras del senador José Mayans: “Los representantes del pueblo le dijeron al presidente ‘hasta acá’”.

Durante la sesión, distintos legisladores citaron testimonios de personas con discapacidad, denunciaron recortes y destacaron que las terapias no deben ser tratadas como un privilegio sino como un derecho garantizado por la Constitución. Como lo expresó la senadora Guadalupe Tagliaferri: “Las terapias no son privilegios ni la casta; son herramientas para la libertad”.

El impacto político del resultado se verá en las próximas semanas, pero lo concreto es que la Ley de Emergencia en Discapacidad vuelve a estar vigente.

Temas Relacionados

SenadoCongreso de la NaciónLey de emergencia en DiscapacidadDNUÚltimas noticias

Últimas Noticias

Senado: la oposición dejó sin efecto el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

El rechazo a la decisión de la Casa Rosada recibió 63 votos -siete en contra- y obtuvo con holgura los dos tercios. La norma estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más

Senado: la oposición dejó sin

La justicia porteña indagó y procesó a 8 dirigentes gremiales que bloquearon a la pyme Lácteos Vidal

Heber Ríos, titular de ATILRA de General Rodríguez, y otros 7 gremialistas declararon ante una fiscalía porteña por acciones contra esa pyme que “excedieron el derecho a huelga”. Qué dice el escrito sobre los episodios de 2022

La justicia porteña indagó y

Así fue la reacción de los familiares de las personas con discapacidad tras el rechazo del veto en el Senado

Tras una concentración en la plaza, los manifestantes oyeron la resolución de la Cámara alta y celebraron la ratificación de la normativa que pretende declarar la emergencia en el sector hasta 2027

Así fue la reacción de

Antes de las elecciones, Milei se reúne con inversores en Estados Unidos para ratificar su programa económico

El Presidente aterrizó en Los Ángeles para disertar en el Instituto Milken y mantener encuentros con Ryan McInerney, CEO de Visa, y Mark Nelson, vicepresidente de Chevron

Antes de las elecciones, Milei

La Junta Electoral bonaerense autorizó la designación de fiscales de otras provincias

Los partidos podrán designar el próximo domingo a personas que no sean electores del distrito. Se busca garantizar la transparencia de los comicios

La Junta Electoral bonaerense autorizó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un pulpo con verrugas fascinó

Un pulpo con verrugas fascinó a científicos en la expedición al fondo marino de Uruguay

“Es positivo, pero seguimos expectantes”: la reacción de la familia de León tras la condena a la madre y a su pareja

Fotos en bikini y tips motivadores: la estrategia en redes sociales de la reina de la reventa ”The Armenian Girl”

Voraz incendio en un pueblo de Santa Fe: explotaron tanques de gasoil en una playa de camiones

Senado: la oposición dejó sin efecto el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos y Panamá urgen

Estados Unidos y Panamá urgen a la ONU a autorizar una nueva fuerza multinacional en Haití frente al violento avance de las pandillas

Los tres animales más ruidosos del planeta viven bajo el agua y sorprenden a la ciencia por su poder sonoro

Ucrania solicitó ante la ONU el despliegue de una “misión militar de aliados sobre el terreno” para detener la invasión rusa

Elecciones en Jamaica: el primer ministro Andrew Holness se aseguró un tercer mandato en un clima de tensiones sociales

Donald Trump busca un fallo urgente sobre los aranceles en la Corte Suprema: “Estamos al borde de una catástrofe económica”

TELESHOW
Dolor en el mundo de

Dolor en el mundo de la radio por la muerte de Mariano Twerski: el productor y periodista tenía 54 años

La China Suárez mostró el picnic que armó para sus hijos en el jardín de su casa con postres y galletitas turcas

Chechu Bonelli habló por primera vez tras su separación de Darío Cvitanich: “Estoy recuperando mi esencia”

Cachete Sierra y Fio Giménez a puro amor y baile en las playas de Miami

El sentido adiós de Valeria Mazza a Giorgio Armani: “Me siento una privilegiada de que me hayas elegido”