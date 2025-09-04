Uno por uno: cómo votaron los senadores el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad

El Senado aprobó con mayoría calificada el rechazo al veto presidencial sobre la ley de emergencia en discapacidad

En una sesión cargada de tensiones políticas y marcada por el escándalo que envuelve a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Senado de la Nación votó este jueves el rechazo al veto presidencial de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en el área de Discapacidad, norma que había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras y que ahora vuelve a entrar en vigencia.

Con 63 votos afirmativos y siete en contra, el cuerpo legislativo dejó sin efecto la decisión del Ejecutivo, configurando un revés político que no ocurría desde hace más de dos décadas.

De esta manera, la norma que vuelve a tener luz verde declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.

En ese marco, el debate en el recinto estuvo atravesado por duras críticas al gobierno nacional, tanto por el veto como por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, donde se mencionan presuntas irregularidades y coimas.

Legisladores opositores de distintos bloques denunciaron una política deliberada de exclusión hacia personas con discapacidad, mientras que desde el oficialismo se intentó defender la medida como un acto de “gestión” y no de emergencia.

Quién votó a favor

Sesin Ordinaria del Senado de la Nacin, el 4 de septiembre, en Buenos Aires; Foto: Luciano Ingaramo / Comunicacin Senado

(Votaron por rechazar el veto presidencial y restablecer la ley)

Maximiliano Abad , Unión Cívica Radical, Buenos Aires

Juliana Di Tullio , Unidad Ciudadana, Buenos Aires

Claudio Doñate , Unidad Ciudadana, Río Negro

María Eugenia Duré , Unidad Ciudadana, Tierra del Fuego

Carlos Mauricio Espínola , Frente Nacional y Popular, Corrientes

Flavio Sergio Fama , Frente PRO, Catamarca

Anabel Fernández Sagasti , Frente Nacional y Popular, Mendoza

Natalia Gadano , Unidad Ciudadana, CABA

Eduardo Galaretto , Frente Nacional y Popular, Córdoba

Silvina García Larraburu , Unidad Ciudadana, Río Negro

Sergio Napoleón Leavy , Frente Nacional y Popular, Salta

Claudia Ledesma Abdala , Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero

Marcelo Lewandowski , Unidad Ciudadana, Santa Fe

Carlos Alberto Linares , Frente Nacional y Popular, Chubut

Cándida Cristina López , Frente Nacional y Popular, Misiones

María Florencia López , Frente Nacional y Popular, La Rioja

Carolina Losada , Unión Cívica Radical, Santa Fe

Martín Lousteau , Unión Cívica Radical, CABA

Juan Luis Manzur , Frente Nacional y Popular, Tucumán

José Miguel Ángel Mayans , Frente Nacional y Popular, Formosa

Sandra Mendoza , Frente Nacional y Popular, Tucumán

María Carolina Moisés , Frente Nacional y Popular, Jujuy

Gerardo Montenegro , Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero

José Emilio Neder , Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero

Mónica Esther Silva , Frente Nacional y Popular, Río Negro

Rodolfo Alejandro Suárez , Frente PRO, Mendoza

Guadalupe Tagliaferri , Frente PRO, CABA

Edith Terenzi , Frente PRO, Chubut

Sergio Mauricio Uñac , Frente Nacional y Popular, San Juan

Mercedes Gabriela Valenzuela , Frente Nacional y Popular, San Juan

Alejandra María Vigo , Frente Nacional y Popular, Córdoba

Eduardo Alejandro Vischi , Unión Cívica Radical, Corrientes

Víctor Zimmermann , Unión Cívica Radical, Chaco

Daniel Pablo Bensusán , Frente Nacional y Popular, La Pampa

Pablo Daniel Blanco , Frente PRO, Tierra del Fuego

José María Carambia , Por Santa Cruz, Santa Cruz

Stefania Cora , Frente Nacional y Popular, Entre Ríos

Lucía Corpacci , Frente Nacional y Popular, Catamarca

Carmen Lucila Crexell , Juntos por el Cambio, Neuquén

Andrea Marcela Cristina , Frente PRO, Chubut

Alfredo De Angeli , Frente PRO, Entre Ríos

Eduardo “Wado” de Pedro , Frente Nacional y Popular, Buenos Aires

María Celeste Giménez Navarro , Unidad Ciudadana, San Juan

Nora del Valle Giménez , Frente Nacional y Popular, Salta

Enrique Martín Goerling Lara , Frente PRO, Misiones

María Teresa Margarita González , Frente Nacional y Popular, Formosa

María Victoria Huala , Frente Nacional y Popular, La Pampa

Luis Alfredo Juez , Frente PRO, Córdoba

Mariana Juri , Unión Cívica Radical, Mendoza

Alicia Margarita Kirchner , Frente Nacional y Popular, Santa Cruz

Daniel Ricardo Kroneberger , Unión Cívica Radical, La Pampa

Oscar Parrilli , Frente Nacional y Popular, Neuquén

María Teresa Margarita Pitatti Vergara , Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero

Mariano Recalde , Unidad Ciudadana, CABA

Jesús Fernando Rejal , Frente Nacional y Popular, La Rioja

Juan Carlos Romero , Frente PRO, Salta

Fernando Ariel Salino , Frente Nacional y Popular, San Luis

Silvia Estela Sapag, Frente Nacional y Popular, Neuquén

Quién votó en contra

La sesión se dio en un clima tenso marcado por los audios de Spagnuolo y denuncias de recortes a pensiones (Foto: Luciano Ingaramo)

(Votaron por mantener el veto presidencial)

Bartolomé Esteban Abdala , La Libertad Avanza, San Luis

Carmen Álvarez Rivero , Frente PRO, Córdoba

Ivanna Arrascaeta , La Libertad Avanza, San Luis

Ezequiel Atauche , La Libertad Avanza, Jujuy

Bruno Olivera Lucero , La Libertad Avanza, San Juan

Juan Carlos Pagotto , La Libertad Avanza, La Rioja

Francisco Paoltroni, La Libertad Avanza, Formosa

Ausentes o abstenciones

El debate incluyó duras críticas al Gobierno y posicionamientos cruzados entre oficialismo y bloques aliados (Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado)

Antonio Rodas , Frente Nacional y Popular, Chaco (ausente)

Vilma Facunda Bedia, La Libertad Avanza, Jujuy (ausente)

La votación, que se produjo a las 16:42, terminó siendo un contundente llamado de atención al Ejecutivo. En palabras del senador José Mayans: “Los representantes del pueblo le dijeron al presidente ‘hasta acá’”.

Durante la sesión, distintos legisladores citaron testimonios de personas con discapacidad, denunciaron recortes y destacaron que las terapias no deben ser tratadas como un privilegio sino como un derecho garantizado por la Constitución. Como lo expresó la senadora Guadalupe Tagliaferri: “Las terapias no son privilegios ni la casta; son herramientas para la libertad”.

El impacto político del resultado se verá en las próximas semanas, pero lo concreto es que la Ley de Emergencia en Discapacidad vuelve a estar vigente.