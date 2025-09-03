Política

Elecciones Buenos Aires 2025: los candidatos a senadores provinciales en la Quinta sección

Los habitantes de la Quinta sección bonaerense elegirán este domingo a cinco senadores provinciales entre más de una decena de listas, en medio de un calendario electoral desdoblado y con un sistema de reparto proporcional de bancas

Por Brisa Bujakiewicz

El sistema Hare definirá la
El sistema Hare definirá la distribución proporcional de bancas en la Legislatura de Buenos Aires (Crédito: Mario Sar)

Tras el desdoblamiento de las elecciones locales, la provincia de Buenos Aires eligirá representantes legislativos el próximo domingo. Ciudadanos de ocho secciones electorales sufragarán a fin de renovar pacialmente las cámaras de la Legislatura bonaerense. Se elegirán 23 senadores y 46 diputados. Asimismo, se definirán cargos municipales como concejales y consejeros escolares. Los comicios estarán habilitados desde las 08.00 hasta las 18.00 horas.

Cuál es la Quinta sección de PBA y cuántos electores tiene

Los municipios están agrupados en divisiones territoriales, lo que significa que votan a sus representantes legislativos según corresponda. Cabe destacar que la asignación de bancas se realiza de forma conjunta, en función de los resultados obtenidos por cada agrupación política en toda la sección. La quinta sección está integrada por 27 partidos. Son 1.336.787 los electores habilitados para votar. Se elegirán 5 senadores.

  • Ayacucho
  • Balcarce
  • Castelli
  • Chascomús
  • Dolores
  • General Alvarado
  • General Belgrano
  • General Guido
  • General Lavalle
  • General Madariaga
  • General Paz
  • General Pueyrredón
  • La Costa
  • Las Flores
  • Lezama
  • Lobería
  • Maipú
  • Mar Chiquita
  • Monte
  • Necochea
  • Pila
  • Pinamar
  • Rauch
  • San Cayetano
  • Tandil
  • Tordillo
  • Villa Gesell
Más de 1,3 millones de
Más de 1,3 millones de electores están habilitados para votar en la Quinta sección bonaerense (Crédito: Mario Sar)

Todos los candidatos a senadores provinciales en la Quinta sección, frente por frente

Alianza La Libertad Avanza

Montenegro Guillermo Tristan, Martinez Maria Cecilia, De Urraza Matias Miguel, Fiego Maria Lujan, Valiante Luis Mariano Jesus. Suplentes: Ganum Cocola Luciana, Yeza Alejo Matias, Feregotti Maria Paula.

El intendente de Mar del
El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro es la cabeza de la lista libertaria en la quinta sección (Candela Teicheira)

Fuerza Patria

Raverta Maria Fernanda, Paredi Jorge Alberto, Garcia Maria Laura, Sosa Marcelo Fabian, Caceres Nancy Andrea. Suplentes: Gelene Emil, Borda Cintia Belen, Maestrojuan Francisco Osvaldo.

Somos Buenos Aires

Suescun Roberto Maximiliano, Libera Maria Eugenia, Unibaso Carlos Damian, Condino Maria Haydee, Pecarrere Emanuel. Suplentes: Echeverria Melina Cristina, Valente Carlos Emilio, Passerini Milva Lujan.

Frente Potencia

Molinero Fabio Adrian, Abud Flavia Veronica, Kovacs Francisco Jose, Martinez Ana Maria, Borsi Enrique Jorge. Suplentes: Carril Maria Ines, Bosch Nicolas Pio Bernardino, De Anchorena Maria Del Rosario.

Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad

Alejandro Martínez

Nuevo MAS

Marcos Pascuan

Las elecciones provinciales de Buenos
Las elecciones provinciales de Buenos Aires se realizarán con boleta partidaria y no con Boleta Única de Papel (Crédito: Mario Sar)

Es con Vos

Eliel Corigliano, Valeria Cristina Cano, Martín Di Domenico, Maira Antonella Bicco, Marcos Costantini, Alcira del Valle Romero, Rolando Roberto Gutiérrez y Adriana Paola Ortiz

Alianza Unión Liberal

Horacio Javier Rivara, Susana Isabel Valle, Jose Luis Iriarte, Andrea Fabiana Gutierrez, Simon Pedro Olivares, Nerina Itati Pelozo, Cristian Darel Carnisetti, Mariana Lucia Robles

Política Obrera

María Agustina Vaccaroni

Unión y Libertad

Juan Francisco Obiol, Sandra Maria Dell Aquila, Claudio Alejandro Jaime, Diana Alejandra Irrasabal, Cristian Diego Taborga, Sabrina Anabella Fernandez, Jorge Adrian Galvan, Elizabeth Graciela Aguilar

Ocho secciones electorales de Buenos
Ocho secciones electorales de Buenos Aires renovarán parcialmente sus cámaras legislativas este domingo (Crédito: Roberto Almeida)

Cómo se votará en las elecciones de Buenos Aires del 7 de septiembre

En los comicios provinciales del domingo 7 de septiembre, el gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó el uso de la boleta partidaria conforme al Decreto N.º 639/2025. Este modelo vigente “ha demostrado ser ágil, robusto y confiable” y resulta familiar para la ciudadanía.

La provincia de Buenos Aires utilizará el sistema Hare para distribuir sus bancas legislativas tras las elecciones de este domingo. Así lo indica la Constitución provincial. El método busca una representación proporcional a través de un cociente electoral y posterior reparto por resto mayor entre los partidos políticos participantes.

El sistema Hare funciona en dos etapas. La primera lleva el nombre de “Distribución por cociente”. Para su aplicación se divide el total de votos válidos por la cantidad de bancas a cubrir. El resultado es el cociente electoral. Así, cada partido recibe cierto número de bancas en función de la cantidad de veces que ese cociente entra en su caudal de votos.

La Quinta sección está compuesta
La Quinta sección está compuesta por 27 municipios, incluyendo General Pueyrredón, Tandil y Villa Gesell (Ariel Torres)

En la segunda etapa del sistema, conocida como “distribución por resto mayor”, las bancas restantes se asignan a los partidos con los votos sobrantes tras la aplicación del cociente, favoreciendo a aquellos que reunieron los mayores restos.

Conforme detalla la ley electoral de la provincia, “si la suma de todos los cocientes no alcanzase el número total de representantes, se adjudicará un candidato más a cada una de las listas cuya división por el cociente electoral haya arrojado mayor residuo, hasta completar la representación con los candidatos de la lista que obtuvo mayor número de sufragios”.

