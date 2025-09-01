Política

El gobierno porteño inauguró un centro de salud en un edificio histórico de San Telmo

Se trata del ex patronato de infancias (Padelai). Ofrecerá atención primaria y turnos para especialidades médicas. Los funcionarios destacaron la importancia del sistema público

Guardar
El edificio, restaurado y adaptado,
El edificio, restaurado y adaptado, conserva su valor patrimonial y refuerza la red de 50 CeSACs en Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inauguró el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 15 en el edificio histórico del ex Patronato de la Infancia (Padelai), ubicado en San Telmo. La sede, situada en Balcarce 1150, abrió sus puertas con 23 consultorios modernos y equipamiento integral para brindar atención primaria y servicios clínicos, pediátricos, ginecológicos y odontológicos, según informó el gobierno porteño.

El edificio construido en 1897, cuyo diseño original fue obra del arquitecto Juan Buschiazzo, había sido recuperado tras años de desuso y reacondicionado. Conservando su fachada y estructura patrimonial, la nueva sede sanitaria se incorpora a la red de 50 CeSACs distribuidos en Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud pública y responder a la demanda creciente de servicios médicos en barrios céntricos.

En la apertura oficial, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó que el edificio ofrece “mayores comodidades y mejores servicios para los vecinos y los profesionales de la salud”, en línea con la meta de que todo residente pueda contar “con un CeSAC a 15 minutos, o menos, de sus casas”. El nuevo centro busca cubrir consultas agudas, programar turnos para especialidades y fomentar actividades de prevención y promoción comunitaria.

El CeSAC 15 pone a disposición de la comunidad farmacia, enfermería, vacunatorio, sala de extracción y cinco consultorios pediátricos en planta baja, mientras que la planta alta alberga consultorios de obstetricia, ginecología y atención general, así como áreas para salud mental, trabajo social y odontología. El centro depende del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich y ofrecerá talleres variados en torno a hábitos saludables, consumos problemáticos y actividades recreativas destinadas a distintas edades.

Las autoridades detallaron que cada mes se atienden en promedio 3.200 pacientes en el CeSAC 15, quienes requieren acceso a insumos y medicamentos esenciales, vacunas, material de laboratorio y recursos educativos. En este sentido, remarcaron que el 85% de las consultas realizadas en los CeSACs pueden resolverse en estos centros, contribuyendo a descongestionar la atención en hospitales y mejorando la eficiencia del sistema público de salud.

Para acceder a una consulta por síntomas agudos, los usuarios pueden dirigirse directamente al centro y aguardar por orden de llegada. Los turnos programados están disponibles a través de BOTI, el canal de WhatsApp de la Ciudad, en el 11-5050-0147, enviando el mensaje “turno médico”, o bien comunicándose con la línea telefónica 147, que opera de lunes a viernes de 7 a 21 y los sábados de 8 a 14.

El nuevo centro de salud
El nuevo centro de salud cuenta con 23 consultorios y equipamiento integral para atención primaria y especialidades

La inversión en la puesta en valor del ex Padelai superó los $2.000 millones y las obras se llevaron a cabo durante nueve meses. Además del CeSAC 15, el Ministerio de Salud continúa la expansión de la infraestructura sanitaria con la ampliación de otros centros de atención primaria, la apertura de nuevos consultorios en hospitales y proyectos como el Centro Regional de Hemoterapia y dos Centros de Especialidades Médicas de Referencia (CEMAR) en los barrios de Saavedra y Palermo.

Durante la inauguración, el ministro de Salud, Fernán Quirós, subrayó la intención de “integrar cada obra en un plan de transformación del sistema de salud”, garantizando espacios “cómodos, accesibles y cercanos” para todas las etapas de la vida. De acuerdo a lo comunicado, la inversión anual prevista en infraestructura para 2024 supera los $76.000 millones, consolidando el crecimiento y actualización del sistema público en distintos puntos de la Ciudad.

El edificio que hoy alberga el CeSAC 15 tiene vinculación con la historia social de la ciudad. Fue erigido a fines del siglo XIX gracias a una donación del empresario Nicolás Mihanovich y funcionó durante décadas como sede del Patronato de la Infancia (PADELAI), entonces gestionado por las Hermanas de San José de Citeaux y destinado a la asistencia de niños en situación de vulnerabilidad, especialmente durante los períodos de conflicto en Europa. El inmueble mantuvo su función hasta la década de 1970, sufrió años de abandono y fue finalmente restaurado y adaptado a nuevas funciones comunitarias a partir de 2018.

Temas Relacionados

Salud públicaCeSAC 15Ministerio de SaludFernán QuirósNicolás MihanovichSan TelmoAtención primariaHospital General de Agudos Dr. Cosme ArgerichCiudad de Buenos Aires

Últimas Noticias

Cristina Kirchner saludó a la militancia que se concentró frente a su casa a tres años del intento de magnicidio

La ex presidenta que cumple con la prisión domiciliaria salió al balcón para agradecer a un grupo de militantes que se manifestaron en San José 1.111 durante este lunes

Cristina Kirchner saludó a la

La oposición criticó el fallo del juez Maraniello que prohibió publicar audios de Karina Milei

Desde diferentes espacios reaccionaron en contra de la medida, alegando censura previa y cuestionando la falta de libertad de expresión. El magistrado otorgó una cautelar para que no se difundan los audios presuntamente grabados en Casa Rosada

La oposición criticó el fallo

Constitucionalistas advirtieron que el fallo que prohibió publicar los audios de Karina Milei vulnera la libertad de expresión

Juristas destacados pusieron en duda la constitucionalidad de la medida otorgada por el juez Alejandro Maraniello y alertaron por el riesgo de la censura previa

Constitucionalistas advirtieron que el fallo

Valdés, gobernador electo de Corrientes: “Queremos formar parte de la Argentina de la que el Gobierno no nos tiene en cuenta”

En diálogo con Infobae en Vivo, el ganador de las elecciones habló sobre la fallida negociación con La Libertad Avanza, la necesidad de gas natural en su provincia y la falta de llamados del Ejecutivo nacional tras su triunfo

Valdés, gobernador electo de Corrientes:

Liberaron al secretario general de ATE Córdoba que había sido detenido por intentar ingresar a la fuerza en la municipalidad

Federico Giuliani fue arrestado la semana pasada tras una protesta frente a la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la capital junto a otras 14 personas

Liberaron al secretario general de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Advierten sobre un factor de

Advierten sobre un factor de riesgo clave para el desarrollo de arritmias a partir de los 50 años

Tragedia en La Plata: un adolescente murió por una descarga eléctrica cuando calentaba el agua para bañarse

Cristina Kirchner saludó a la militancia que se concentró frente a su casa a tres años del intento de magnicidio

“Le dio una gran cantidad de golpes de puño al bebé”: quedó acusado por matar a su hijo de 39 días

Hallaron a Goyo, un chico con retraso madurativo que había desaparecido en la República de los Niños

INFOBAE AMÉRICA
De asistentes virtuales a superinteligencia,

De asistentes virtuales a superinteligencia, estos son los 7 tipos de inteligencia artificial que regirán el mundo digital

El Reino Unido anunció una reforma “radical” del sistema de migración

Guyana respaldó el despliegue militar de Estados Unidos en frente a Venezuela: “Debemos unirnos para combatir el narcotráfico”

Nicaragua provoca a Ucrania al reconocer regiones ocupadas por Rusia

La dictadura de Daniel Ortega pactó un acuerdo de cooperación con un territorio ucraniano ocupado ilegalmente por Rusia

TELESHOW
La fuerte reacción de Anita

La fuerte reacción de Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, cuando dijeron que él seguía enamorado de Pampita

Evelyn Botto habló de los rumores de romance con Fede Bal: “Lo conozco desde hace mucho tiempo”

Juana Repetto habló de sus malestares después de anunciar su embarazo: “Estoy como deshecha”

Christian Sancho contó por qué tuvo que ser internado de urgencia: “Tuve un cuadro de deshidratación”

Brandoni apoyó a Francella por la película Homo Argentum: “El está muy afectado, y a la vez muy contento por el extraordinario éxito”