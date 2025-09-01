Política

El Gobierno consideró que el resultado de Corrientes “era esperable”, pero cree que en octubre será “ampliamente superior”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, analizó la elección en la que La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar, muy lejos de la fuerza provincial que se impuso por más de 30 puntos. Por otra parte, reiteró que los audios de Spagnuolo son una “operación política” y estimó que no tendrán un impacto electoral significativo en los comicios de medio término

Guardar
Guillermo Francos habla durante su
Guillermo Francos habla durante su reciente exposición en la Cámara de Diputados

“El resultado de Corrientes era esperable porque somos un partido prácticamente debutante, frente a una fuerza tradicional que gobierna hace mucho tiempo la provincia”. Así resumió Guillermo Francos la magra cosecha de votos que La Libertad Avanza tuvo en las elecciones que consagraron como gobernador a Juan Pablo Valdés.

El jefe de Gabinete aseguró que la performance del espacio violeta en Corrientes estuvo a tono con las proyecciones que realizaban internamente: “No esperábamos un resultado impactante porque estaban en juego los cargos provinciales y nosotros no teníamos fuerzas competitivas”.

En esa línea, remarcó que lo de ayer no refleja el clima nacional e hizo un vaticinio mucho más optimista para lo que viene: “Distinta va a ser una elección nacional, en la que la gente entiende que lo que está votando son candidatos que apoyen al presidente de la Nación o que estén en contra. En octubre vamos a tener un resultado ampliamente superior al de esta elección”.

Al justificar la ausencia de alianza con el oficialismo provincial, Francos explicó: “Hubo conversaciones, pero la designación del hermano del gobernador como candidato nos resultó no razonable, por decirlo suavemente... Eso generaba una especie de idea de nepotismo en la provincia, que a nosotros no nos convencía y por eso decidimos competir por nuestra cuenta. Claramente, no teníamos la estructura del radicalismo local”.

El jefe de Gabinete también se refirió al próximo desafío electoral que asoma en la provincia de Buenos Aires y acusó a las gestiones del peronismo, el kirchnerismo y kicillofismo de querer apropiarse del territorio.

“La provincia es de los bonaerenses, no de quienes la gobiernan circunstancialmente. Hay un desastre en la gestión, en los municipios, en la infraestructura, la salud y la educación. La provincia recauda mucha plata, pero los fondos no se usan como corresponde o se malversan”, señaló en declaraciones a Radio Rivadavia.

En el tramo final de la entrevista, Francos fue consultado sobre la filtración de audios de Karina Milei y la situación del exfuncionario Diego Spagnuolo; al respecto, el jefe de Gabinete consideró que “es todo una operación electoral. Varias personas y canales de streaming participaron; fueron hechos simultáneos y muy llamativos”.

En esa línea, advirtió que la justicia investiga y que “estos intentos buscan influir en el electorado, pero no han tenido impacto en la opinión pública”. Según Francos, las encuestas muestran que este tipo de hechos no van a modificar el sentido de voto de cara a octubre.

Por último, defendió la continuidad de Lule Menem en el Gobierno. “Tomar alguna decisión sería como señalar la posibilidad de que haya corrupción, y eso no está para nada en la mira”, respondió, marcando la diferencia con otros funcionarios apartados ante episodios anteriores.

Temas Relacionados

Elecciones Corrientes 2025Elecciones 2025 ArgentinaElecciones Buenos Aires 2025Guillermo FrancosDiego SpagnuoloAudios de Spagnuolo

Últimas Noticias

Ganadores y perdedores de la elección en Corrientes: una victoria ideal para Valdés y el fracaso libertario del “violeta puro”

El gobernador radical plebiscitó su gestión y su hermano ganó por más de 30 puntos. La Libertad Avanza quedó cuarta y pagó caro su ruptura con un aliado provincial. El análisis de los expertos consultados por Infobae

Ganadores y perdedores de la

Cómo sigue el calendario electoral después de las elecciones de Corrientes

Con la elección de gobernador y legisladores correntinos, el país se prepara para una seguidilla de votaciones claves en Buenos Aires y a nivel nacional, marcando hitos en el cronograma político de 2025

Cómo sigue el calendario electoral

La Libertad Avanza quedó cuarta en las elecciones para gobernador de Corrientes a una semana de los comicios en PBA

Lisandro Almirón apenas se acercó al 10% de los votos, muy lejos de las expectativas previas. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no viajó para la votación. Las autoridades del partido cerraron la campaña en la provincia días atrás, con una recorrida que terminó con incidentes

La Libertad Avanza quedó cuarta

Resultados elecciones Corrientes 2025: ¿quién ganó en los comicios del 31 de agosto?

Los ciudadanos eligieron gobernador, legisladores y jefes comunales en una jornada clave para el futuro institucional de la provincia

Resultados elecciones Corrientes 2025: ¿quién

Quién es Juan Pablo Valdés, el candidato del oficialismo provincial que ganó las elecciones en Corrientes y será gobernador

El hermano del actual gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, se impuso en los comicios con más del 50%. Se presentó con Braillard Poccard como vicegobernador, quien consevará su cargo

Quién es Juan Pablo Valdés,
ÚLTIMAS NOTICIAS
La tormenta de Santa Rosa

La tormenta de Santa Rosa provocó inundaciones y dejó calles anegadas

El calvario de León: la fiscal dio detalles sobre el padecimiento del bebé de 18 meses torturado y asesinado por sus padres

Se incendió un laboratorio de medicamentos en el barrio de San Cristóbal y dos personas debieron ser asistidas

Plazo fijo: cuánto paga cada banco por depósitos de $1 millón en medio del salto de las tasas de interés

La diabetes y el colesterol alto pueden aumentar hasta seis veces el riesgo de tener Alzheimer y Parkinson

INFOBAE AMÉRICA
El volcán más peligroso de

El volcán más peligroso de Europa está en erupción: impresionantes imágenes del monte Etna

China anunció que presentará nuevas armas nucleares y tecnología láser en el aniversario de la Segunda Guerra Mundial

Las elecciones presidenciales en Guyana definirán el manejo de la riqueza petrolera y el conflicto con Venezuela

La diabetes y el colesterol alto pueden aumentar hasta seis veces el riesgo de tener Alzheimer y Parkinson

Quiet quitting o renuncia silenciosa: por qué cada vez más jóvenes eligen no exigirse en el trabajo

TELESHOW
Eliana Guercio mostró su faceta

Eliana Guercio mostró su faceta desconocida en la intimidad de su hogar: “Pocas cosas me motivan más”

Christian Sancho tuvo que ser internado y habló sobre su salud: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar”

Luck Ra sorprendió a un participante con un regalo inesperado en La Voz Argentina: “Te puede ayudar mucho”

Peter Lanzani: “Sentí que me apagaba y necesité pedir ayuda”

Gimena Accardi con Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nicolás Vázquez: “Sigo llorando”