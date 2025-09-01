El Gobierno consideró que el resultado de Corrientes “era esperable”, pero cree que en octubre será “ampliamente superior”

Guillermo Francos habla durante su reciente exposición en la Cámara de Diputados

“El resultado de Corrientes era esperable porque somos un partido prácticamente debutante, frente a una fuerza tradicional que gobierna hace mucho tiempo la provincia”. Así resumió Guillermo Francos la magra cosecha de votos que La Libertad Avanza tuvo en las elecciones que consagraron como gobernador a Juan Pablo Valdés.

El jefe de Gabinete aseguró que la performance del espacio violeta en Corrientes estuvo a tono con las proyecciones que realizaban internamente: “No esperábamos un resultado impactante porque estaban en juego los cargos provinciales y nosotros no teníamos fuerzas competitivas”.

En esa línea, remarcó que lo de ayer no refleja el clima nacional e hizo un vaticinio mucho más optimista para lo que viene: “Distinta va a ser una elección nacional, en la que la gente entiende que lo que está votando son candidatos que apoyen al presidente de la Nación o que estén en contra. En octubre vamos a tener un resultado ampliamente superior al de esta elección”.

Al justificar la ausencia de alianza con el oficialismo provincial, Francos explicó: “Hubo conversaciones, pero la designación del hermano del gobernador como candidato nos resultó no razonable, por decirlo suavemente... Eso generaba una especie de idea de nepotismo en la provincia, que a nosotros no nos convencía y por eso decidimos competir por nuestra cuenta. Claramente, no teníamos la estructura del radicalismo local”.

El jefe de Gabinete también se refirió al próximo desafío electoral que asoma en la provincia de Buenos Aires y acusó a las gestiones del peronismo, el kirchnerismo y kicillofismo de querer apropiarse del territorio.

“La provincia es de los bonaerenses, no de quienes la gobiernan circunstancialmente. Hay un desastre en la gestión, en los municipios, en la infraestructura, la salud y la educación. La provincia recauda mucha plata, pero los fondos no se usan como corresponde o se malversan”, señaló en declaraciones a Radio Rivadavia.

En el tramo final de la entrevista, Francos fue consultado sobre la filtración de audios de Karina Milei y la situación del exfuncionario Diego Spagnuolo; al respecto, el jefe de Gabinete consideró que “es todo una operación electoral. Varias personas y canales de streaming participaron; fueron hechos simultáneos y muy llamativos”.

En esa línea, advirtió que la justicia investiga y que “estos intentos buscan influir en el electorado, pero no han tenido impacto en la opinión pública”. Según Francos, las encuestas muestran que este tipo de hechos no van a modificar el sentido de voto de cara a octubre.

Por último, defendió la continuidad de Lule Menem en el Gobierno. “Tomar alguna decisión sería como señalar la posibilidad de que haya corrupción, y eso no está para nada en la mira”, respondió, marcando la diferencia con otros funcionarios apartados ante episodios anteriores.