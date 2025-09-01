Política

La Libertad Avanza quedó cuarta en las elecciones para gobernador de Corrientes a una semana de los comicios en PBA

Lisandro Almirón apenas se acercó al 10% de los votos, muy lejos de las expectativas previas. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no viajó para la votación. Las autoridades del partido cerraron la campaña en la provincia días atrás, con una recorrida que terminó con incidentes

Martín Menem, Karina Milei, Lisandro
Martín Menem, Karina Milei, Lisandro Almirón y Evelyn Karsten en una caminata en Corrientes

De acuerdo con los datos provisorios iniciales, el candidato a gobernador de Corrientes por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, quedó en cuarto lugar en las elecciones de este domingo, en las que el hermano del gobernador Gustavo Valdés consiguió ganar en primera vuelta.

El dirigente libertario quedó lejos del oficialismo local, pero también fue superado por amplio margen por los principales representantes de la oposición, el peronista Martín “Tincho” Ascúa y Ricardo Colombi, de ECO, que quedaron segundo y tercero, respectivamente.

El actual diputado nacional tan solo alcanzó cerca del 10% de los votos, luego de una campaña en la que se registraron incidentes y denuncias de supuestas irregularidades.

El resultado se da a una semana de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza tiene expectativas de vencer al peronismo luego de su alianza con el PRO.

Cuando todavía no se habían conocido los resultados, el propio presidente Javier Milei compartió en las redes sociales videos en los que se ve a militantes del oficialismo correntino presuntamente repartiendo bolsas de mercadería con la lista de sus dirigentes adentro.

Almirón votando
Almirón votando

El jefe de Estado también retuiteó un fragmento de un programa periodístico de esa provincia en el que se denunciaba la falta de boletas de LLA en las escuelas, rutas bloqueadas y el caso de personas que no pudieron sufragar.

Por su parte, la secretaria general de la Presidencia y máxima autoridad de La Libertad Avanza en todo el país, Karina Milei, decidió no viajar este domingo para acompañar a Almirón, que esperó los resultados junto al resto de los candidatos del espacio.

Hace tan solo unos días, la funcionaria fue la encargada de encabezar el cierre de campaña con una recorrida por la capital correntina que finalizó con disturbios por el ataque de militantes de otras agrupaciones.

Según las imágenes que se registraron en medios televisivos, en plena recorrida que llevaba la caravana libertaria, un grupo de manifestantes que estaban desde antes en la zona comenzaron a amedrentar con gritos y empujones en la zona donde estaba la comitiva nacional, también integrada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Rápidamente, la custodia oficial decidió evacuar en un auto oficial a las autoridades que estaban presentes en el lugar, mientras que la Policía logró detener a dos personas que habrían sido responsables de las agresiones.

Juan Pablo Valdés fue el
Juan Pablo Valdés fue el ganador de la jornada

“Él le pegó una patada al auto. ¿Vos viste el video? ¿Viste el video? Cuando lo veas, vas a darte cuenta de que tenemos razón nosotros. Pateó un auto oficial. El caballero pateó un auto oficial. Están muy equivocados que por hacer periodismo pueden pegar al auto oficial“, comentó en medio de los disturbios el influencer Iñaki Gutiérrez, que también había viajado para la recorrida.

Tras lo ocurrido, La Libertad Avanza emitió un comunicado en el que responsabilizó al actual mandatario local, Gustavo Valdés, por los hechos que se dieron “cuando se realizaba el gran cierre de campaña del candidato a gobernador Lisandro Almirón”.

Al respecto, el oficialismo nacional sostuvo que “la marcha se vio empañada por el violento accionar de un grupo de manifestantes políticos identificados con el gobernador radical”.

”Interrumpieron la actividad con hechos de violencia que obligaron a suspender la multitudinaria caravana para poder poner a resguardo a los vecinos y comerciantes que se habían sumado a la movilización”, consignó el partido.

Por el contrario, este domingo Valdés desestimó las acusaciones, calificó lo ocurrido como “un forcejeo” entre dirigentes de distintas fuerzas y aseguró que los libertarios “pidieron que no esté la Policía de la provincia, pero de igual manera actuó”.

“Tuvimos una campaña política realmente muy sucia, nunca tuve memoria de una campaña tan sucia, pero ojalá que se pueda superar y hacer una campaña electoral verdadera limpia, donde los candidatos puedan tener propuestas”, respondió el gobernador luego de votar.

