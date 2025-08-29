Política

Crecen los incidentes en campaña: el Gobierno mantiene los actos y admite que hablar de violencia los beneficia

En la Casa Rosada aseguraron que los favorece que se hable de los piedrazos contra el Presidente en lugar de los audios de ANDIS o el caso del fentanilo

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

Javier Milei junto a su hermana Karina y José Luis Espert durante la caravana violenta en Lomas de Zamora (AP)

El Gobierno no tiene planeado recalcular en la continuidad de sus actos de campaña de cara a las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires después de los tres episodios de violencia política que involucraron directamente al Presidente, en Lomas de Zamora; a su hermana Karina y al presidente de la Cámara de Diputados, en Corrientes; y a estudiantes universitarios en la sede de la Facultad de Derecho.

Envalentonados, no creen que los perjudiquen ante la opinión las imágenes del Presidente y el principal candidato bonaerense, José Luis Espert, huyendo en moto o escondiéndose de las agresiones de los violentos que les lanzaron piedras.

Al contrario: en Balcarce 50 celebraban, muy por lo bajo, que se estuviera discutiendo de violencia política contra el Presidente, después de semanas donde el ojo público estuvo puesto en los audios sobre supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el fentanilo contaminado; o de las sucesivas derrotas en el Congreso y respectivas las acusaciones de mala praxis política a los armadores de parte del grueso de los gobernadores. “No nos daña, al contrario, se está hablando de eso”, dijo un funcionario.

Martín Menem debió ser evacuado del acto en Corrientes (RS Fotos)

Según se informó, el Gobierno no está preocupado y no habrá refuerzos en los operativos de seguridad, ni un cambio en los dispositivos. No hacen ningún tipo de mea culpa por los incidentes. “Mientras más nos pegan, más nos fortalecen”, dijo un miembro del entorno presidencial. Un par de horas antes, Karina Milei y Martín se veían obligados a meterse entre forcejeos dentro de un auto oficial en una peatonal del centro de Corrientes capital, donde sólo pudieron recorrer unos cinco minutos hasta que les empezaron a lanzar piedras, ayer por la tarde. Después se fueron al hotel y regresaron a Buenos Aires.

A una semana de la veda, no quedan casi en agenda recorridas por las calles del conurbano. El evento de cierre en Moreno, cabecera de la Primera Sección, donde impulsan como primer candidato al ex PRO pintado de violeta Diego Valenzuela, será a puertas cerradas, en un ambiente “controlable”. Pero después de un mes se iniciará la carrera hacia los comicios más relevantes, nacionales, del 26 de octubre. El cariz de esa campaña no está claro. “Es normal. Así son los K”, decían en el entorno de la secretaria general de la presidencia ante una consulta de Infobae sobre los ataques.

Los libertarios se mostraban más locuaces ayer, a partir de los incidentes en la caravana en la tercera sección y en el interior, sobre todo en comparación con el férreo silencio que se autoimpusieron por los escándalos de supuesta corrupción en el seno del Gobierno. El discurso de los funcionarios, en general, tenía un tono heroico: “Nadie nos va a detener”, decían en Balcarce 50. Y apuntaban específicamente contra “los orkos”, en referencia al kirchnerismo.

Alguno remarcó que la baja del dólar, aunque muy leve, ayer, también les permitió respirar con mayor tranquilidad, después de semanas turbulentas por la desconfianza de los mercados y enojo de los bancos. Que, de todas formas, nadie se atreve a asegurar que hayan terminado.

Mientras se muestran como víctimas de un kirchnerismo que -hasta hace poco- decían que estaba prácticamente terminado, cerca del Presidente buscan pruebas para contraatacar en el caso ANDIS. Ya está definido que el chivo expiatorio será Spagnuolo, el titular del organismo, como adelantó un exultante Milei en la fallida caravana lomense, antes de recibir los piedrazos. Se fue de boca, dicen en Gobierno, donde no planeaban revelar esa jugada hasta tenerla mejor diagramada. Ayer un alto referente del círculo presidencial admitió a este medio que está en carpeta llevar al letrado a la Justicia, pero remarcaron que “habría que analizar bien” el caso antes de definir cuándo se lo denuncia y bajo qué cargos. Mientras tanto, Milei hará campaña como si ese caso estuviera superado.

