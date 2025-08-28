Política

Violencia en la Facultad de Derecho: así fue la brutal pelea entre agrupaciones libertarias y peronistas en un pasillo

El hecho fue protagonizado por militantes de Somos Libres y Juventud Universitaria Peronista. Denunciaron pintadas y agresiones previas. El mensaje de Javier Milei

Guardar

Una mañana de tensión se vivió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) durante este jueves, después de una serie de enfrentamientos entre agrupaciones estudiantiles vinculadas con el peronismo y los libertarios. El hecho escaló y hasta el presidente Javier Milei se expresó al respecto.

Según pudo saber Infobae, las agrupaciones involucradas en los enfrentamientos fueron la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Somos Libres. De acuerdo las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, se observaron agresiones a golpes de puño en uno de los pasillos del edificio.

Las agrupaciones denunciaron pintadas y
Las agrupaciones denunciaron pintadas y agresiones previas

En ese marco, los cruces entre ambas organizaciones vienen escalando desde hace varias semanas. Desde el lado libertario denunciaron que les rompieron logos, agredieron a integrantes de la agrupación y sostuvieron que durante el miércoles dejaron pintadas obscenas en su mesa.

Una de las pintadas en
Una de las pintadas en la mesa de JUP

“Los chicos vinieron a la facultad a pintar la mesa de nuevo, con pintura amarilla porque no salía. Pintaron la mesa y aprovecharon para dejarle un mensaje pintado en la mesa de la JUP en repuesta a todo el acoso que venimos sufrieron por parte de ellos”, señaló un estudiante vinculada con el movimiento libertario.

Y agregó: “Vino el referente de Somos Libres de Derecho a la mesa y estaba con otro compañero, y los agarraron a piñas a los dos. Estaba solo, no estaba haciendo nada. Fueron y lo golpearon”.

En las imágenes que rápidamente escalaron en redes sociales se puede ver un grupo de estudiantes vinculados con la JUP que colocaron banderas sobre el sector donde estaba la mesa de los libertarios. A continuación, otros videos muestran ya los primeros enfrentamientos con agresiones verbales.

Posteriormente, según la reconstrucción que hicieron los protagonistas, todo escaló en peleas a golpes de puño entre referentes de ambas secciones.

El presidente Javier Milei se pronunció al respecto en su cuenta de X, tras los incidentes que protagonizó durante este miércoles en la localidad de Lomas de Zamora cuando un grupo de militantes opositores arrojaron piedras a la camioneta que lo llevaba mientras hacía una recorrida.

El mensaje de Javier Milei
El mensaje de Javier Milei

"LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE KIRCHNERISMO NUNCA MÁS VLLC!“, fue el mensaje que se viralizó en las redes tras citar uno de los videos con lo enfrentamientos de una cuenta vinculada con el sector libertario.

En tanto, desde las cuentas de la agrupación libertaria señalaron: "La Juventud Peronista irrumpieron como una horda salvaje, arrasaron con la mesa de la agrupación libertaria Somos Libres mientras golpeaban y empujaban gritando la marcha peronista como si se tratara de una hinchada de futbol“.

Y agregaron: "Mientras los militantes de La Libertad permanecieron firmes, los kirchneristas se escondieron detrás de la cobardía, atacando en manada como acostumbran“. Por el momento, desde la agrupación peronista no se expresaron al respecto.

Según se expresaron desde la Facultad de Derecho, señalaron: “Repudiamos hechos de violencia. La intolerancia no es admisible en una universidad pública y plural. Una vez recibidas las denuncias correspondientes y con las actuaciones que de oficio se lleven adelante, se aplicará el régimen disciplinario vigente".

“La universidad ha sido y es el espacio plural donde conviven las distintas disciplinas, enfoques ideológicos y la pluralidad de perspectivas que conviven en la comunidad académica. No puede admitirse la intolerancia”, completaron.

De acuerdo a lo que comentaron fuentes vinculadas con las autoridades de la facultad, los referentes de ambas agrupaciones prometieron juntarse en las próximas horas para “intentar calmar las aguas”.

Por el momento, durante la tarde, no se registraron nuevos incidentes, aunque sí ya hubo presencia policial en las afueras del edificio.

Atacaron a la caravana de Milei en Lomas de Zamora

Durante este miércoles, cuando el presidente estaba encabezando una comitiva junto a Karina Milei y José Luis Espert, entre otros representantes de La Libertad Avanza, cuando militantes de la oposición atacaron a la comitiva y se enfrentaron a la seguridad.

Por los incidentes, hubo dos personas detenidas. Un hombre fue aprehendido por tirarse sobre la camioneta de la comitiva, pero luego fue liberado. El otro hombre en cuestión quedó detenido por atentado a la autoridad tras arrojar piedras.

El momento del ataque a la comitiva presidencial - Javier Milei - Lomas de Zamora

El acto multitudinario se salió de control cuando los atacantes se acercaron a insultar y arrojar objetos al vehículo donde se encontraba el Presidente y el resto de la comitiva. Ante la falta de seguridad, tuvieron que evacuar. El mandatario y su hermana se fueron en otra camioneta, mientras que Espert se marchó en la moto de un militante.

“En un momento, cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías les tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y, por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”, explicó Espert en TN.

Temas Relacionados

Facultad de DerechoUBAEnfrentamientosSomos LibresJuventud Universitaria Peronistaúltimas noticiasJavier Milei

Últimas Noticias

La semana que viene el Senado buscará aprobar la insistencia de la emergencia en discapacidad

Sin pasar por las comisiones, la oposición asegura tener los dos tercios para aprobar la norma el jueves que viene en medio del escándalo de los audios y en plena campaña electoral

La semana que viene el

Diputados: Martín Menem activa un retiro voluntario general “con un tope de 200 vacantes”

Arrancará el 1 de septiembre y podrían ingresar más agentes según “disponibilidad presupuestaria”. El tope de bonificación será 20 años. Es para la planta permanente y temporal con 24 meses de trabajo acreditado. También plantea restricciones

Diputados: Martín Menem activa un

La oposición puso en funcionamiento la comisión $Libra: LLA se retiró y anunció que no participará

Los libertarios habían logrado bloquear la designación de un presidente y por lo tanto sólo hubo una reunión informativa en cinco meses. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue electo como titular del cuerpo

La oposición puso en funcionamiento

El cruce entre Marcos Galperín y Santi Siri por el ataque en Lomas de Zamora y la denuncia de corrupción

El fundador de Mercado Libre mantuvo una discusión en redes sociales con el influencer y divulgador de tecnología, quien lo cuestionó por minimizar las denuncias contra el Gobierno

El cruce entre Marcos Galperín

Quiénes son las tres personas que fueron demoradas por las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae la identidad de los tres violentos que este miércoles participaron del ataque con piedras al Presidente y otros referentes de La Libertad Avanza. Hasta este jueves al mediodía, solo uno de ellos permanecía detenido

Quiénes son las tres personas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos ramales del Tren Mitre

Dos ramales del Tren Mitre no funcionarán durante este fin de semana: cómo será el servicio y cuándo se reanudará

Revelan la foto más detallada de una llamarada solar y convalidan una teoría científica clave

Discutió con un conductor, se bajó del auto y lo amenazó con un arma en plena General Paz: el relato viral de un testigo

El crimen de Diego Fernández Lima en la casa de Coglhan: Cristian Graf pidió el sobreseimiento

Gran operativo en Chacabuco contra las caravanas de motociclistas: 16 allanamientos y 5 detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Guía para alojamientos seguros y

Guía para alojamientos seguros y confiables a la hora de viajar con tu mascota

Un piloto de un avión de combate F-16 murió en Polonia antes de una exhibición militar

El arte argentino conquista Roma con la exposición ‘Affacciati Alla Finestra’ en la Casa Argentina

Estados Unidos celebró la reactivación de sanciones de la ONU contra Irán por su incumplimiento nuclear

Qué se sabe de Robin Westman, la presunta autora del tiroteo en la iglesia de Minneapolis

TELESHOW
Charlotte Caniggia fue contundente y

Charlotte Caniggia fue contundente y apuntó contra Wanda Nara: “Decorado”

Marley conmovió a sus seguidores con un tierno video de sus hijos: “Felices 8 meses, mi bebita hermosa”

Mauro Icardi le dedicó un romántico posteo a la China Suárez y estallaron las críticas por una frase que usó

Joaquín Furriel celebró su cumpleaños con amigos famosos y los colores de Racing en el Teatro San Martín

La felicidad de la China Suárez tras reunir a sus hijos en Estambul: abrazos y sonrisas bajo el sol