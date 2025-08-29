A nueve días de la elección, Kicillof se enfoca en la Tercera sección y liderará una cumbre con intendentes peronistas

Decidido a estar al frente de la campaña provincial de Fuerza Patria, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrerá este viernes el municipio de Almirante Brown junto a su intendente y cuarto candidato a diputado provincial por la Tercera sección electoral, Mariano Cascallares.

El cronograma indica que luego el mandatario bonaerense cerrará la jornada con un almuerzo junto a intendentes del peronismo. En ese encuentro de corte político se hará un repaso de cómo viene la campaña del oficialismo y definir qué hay que ajustar, con miras a las elecciones del próximo 7 de septiembre.

El plan es intensificar la presencia en la Tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, enfocando su agenda en el municipio de Almirante Brown como parte de la estrategia de cara a los comicios provinciales.

Fuerza Patria aspira a hacer una buena elección en la región sur del conurbano bonaerense, donde se renuevan 18 lugares en la Cámara de Diputados y donde el peronismo pone en juego 8 bancas; por eso se explica la candidatura de la vicegobernadora Verónica Magario como primera postulante en la Tercera sección electoral. Es una lista de nombres de peso que, además de la titular del Senado provincial, también incluye a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; a uno de los responsables políticos de La Cámpora en PBA como es el actual diputado Facundo Tignanelli; y al propio Cascallares. Una composición algo similar a lo que es la lista del peronismo para la Primera sección electoral.

Kicillof con intendentes y candidatos por la Tercera sección electoral

La agenda oficial comenzará con una visita a las obras de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) y la puesta en valor del Parque ex Quinta Rocca. Esta recorrida contará con la participación de ambos funcionarios. Allí buscarán confrontar con Milei en lo que respecta a la obra pública en las universidades. Se trata de uno de los proyectos que el gobierno nacional dejó de ejecutar y la Provincia se hizo cargo.

Posteriormente, el gobernador y el intendente mantendrán un encuentro con más de 500 jóvenes, entre estudiantes secundarios y universitarios, en el contexto de la celebración del Día del Árbol. Luego participarán en el aniversario de la localidad San Francisco de Asís, que conmemora 12 años desde su fundación; para terminar con una recorrida por la obra de mejoramiento integral de la Ruta Provincial N° 4, una intervención clave para la conectividad y el desarrollo vial del municipio.

Las actividades de campaña —que no incluyen inauguraciones ni actos de gobierno imposibilitado por el cronograma electoral— terminarán con un almuerzo cerrado en Longchamps junto a los intendentes de Fuerza Patria. Según supo Infobae, la invitación llegó a secretaría privada de cada municipio. Fue algo formal en el que se pidió discreción. No hubo invitación a través de los grupos de whatsapp que el gobernador comparte con los jefes comunales.

Kicillof con Veronica Magario y Mariano Cascallares

En el encuentro se hará un repaso de cómo se fue dando la campaña del peronismo en los distintos municipios y qué expectativas hay hacia el 7 de septiembre. Los intendentes han focalizado la estrategia en sus distritos, a sabiendas de que en la elección que se avecina también pondrán en juego la composición de los consejos deliberantes.

Por ello y para acaparar la atención del propio electorado, es que varios jefes comunales, sobre todo de la Tercera sección electoral, serán los primeros candidatos a concejales en sus municipios, a modo de testimonial. A saber: Jorge Ferrarisi (Avellaneda), Fernando Espinoza (La Matanza), Juan José Mussi (Berazategui), Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela), Fabián Cagliardi (Berisso) reúnen estas condiciones.

Por la Primera sección electoral también será candidato testimonial en su municipio, Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas); mientras que en el interior bonaerense Pablo Zurro (Pehuajó) y Julio Marini (Benito Juárez), también se anotaron como candidatos testimoniales. También hay intendentes que serán candidatos a legisladores bonaerense y no solo en el peronismo. Por ejemplo, el primer candidato a senador por la Primera sección electoral de La Libertad Avanza es el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; mientras que en la Quinta es Guillermo Montenegro, actual jefe comunal el distrito de General Pueyrredón (Mar del Plata).