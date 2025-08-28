Política

El ex secretario de Menem defendió al Gobierno de las acusaciones de coimas: “Mientras no haya pruebas concretas, no creo nada”

En una entrevista con Infobae en vivo, Alberto Kohan señaló que, mientras la Justicia no se expida sobre el caso, Milei no debería “echar a funcionarios por estas acusaciones”. Además, apoyó a Martín y Eduardo Menem, recordando que él estuvo 13 años procesado por una denuncia anónima

Guardar

En una entrevista con Infobae en Vivo, Alberto Kohan, quien fuera secretario de la presidencia durante el gobierno de Carlos Menem, respaldó al oficialismo frente a las denuncias por supuestas irregularidades. Afirmó que no cree en ninguna acusación mientras no existan pruebas y sostuvo que, en el caso de Eduardo “Lule” Menem, se estaría utilizando su figura como blanco ante la imposibilidad de atacar directamente a otros miembros del Ejecutivo.

Mientras no haya pruebas concretas, no creo nada”, dijo el exsecretario de la presidencia al referirse a las recientes denuncias que involucran a integrantes del entorno presidencial. “Lule es un tipo muy capaz. Ha pasado muchas veces que se ha acusado a personas que no tienen nada que ver para no acusar a otras”, señaló, para luego agregar que espera que no se trate de un caso similar al que él mismo vivió. “Yo, por ejemplo, estuve 13 años procesado por una denuncia anónima, una locura”, recordó.

Kohan apuntó contra las acusaciones infundadas y la falta de consecuencias para quienes difunden información falsa. “Si hay un hecho ilícito hay que denunciarlo en la justicia uno mismo. Si no, el que está cometiendo el ilícito es uno. El que se equivoca en la función tiene que pagar, pero el que miente también tiene que pagar”, sostuvo. “Nunca escuché a nadie pedir disculpas por dar una información errónea”.

Consultado por el papel de Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados y sobrino de Carlos Menem, el exfuncionario destacó su trayectoria y respaldo al Gobierno. “Fue el único que apoyó a Milei desde el principio, lo ha ayudado mucho en La Rioja. Es un tipo muy capaz que ha trabajado siempre en la misma dirección y que ha dado lugar a que pase todo esto”, indicó. Y enfatizó: “Esto no es un clan… es familia, es capacidad y dedicación. Tampoco es casta”.

Lule Menem, Diego Spagnuolo y
Lule Menem, Diego Spagnuolo y Martín Menem

En ese contexto, defendió la carrera política del actual diputado: “Dedicarse toda la vida a la política no es malo, siempre que se haga bien. Si molesta que hace mucho tiempo que están ahí, hay que presentar opciones en las urnas”.

Sobre el rol del Presidente y la estructura de poder, Kohan planteó que el Ejecutivo debe ejercer la autoridad sin compartirla. “El poder no se comparte con nadie. Eso me lo enseñó Menem. El poder se ejerce”, afirmó, y explicó que, si bien el mandatario puede delegar tareas, eso no implica ceder el mando. “Si él quiere delegar en Karina me parece bien, pero eran delegadas por él mismo. No eran cosas mías. Él transfiere poder para que se hagan las cosas, pero no creo que ceda”.

Kohan también se refirió a su diálogo reciente con Lule Menem: “Hablé con Lule hace 15 días, antes de la denuncia, no lo quiero molestar. Es muy difícil tener temperamento para bancar algunas cosas. Nosotros estábamos entrenados y aun así no fue fácil. Lule tiene que demostrar que todo esto no tiene que ver con él y seguir”, expresó.

En cuanto a la dinámica interna del oficialismo, el exfuncionario comparó la situación actual con la de los años ’90. “Menem gobernaba y mandaba. El poder ejecutivo es unipersonal y lo ejerce el Presidente. El que decidía era Menem, no importaba lo que opinaba yo o cualquiera”, explicó. Y amplió: “Trabajábamos todos bajo la misma causa. La política se divide entre política de campo y política de laboratorio. Nosotros trabajábamos en la calle, visitábamos los pueblos y los otros repartían cargos. Hasta que venía Menem y decía ‘no, esto se hace así o asá’”.

El exfuncionario sostuvo que el
El exfuncionario sostuvo que el poder se ejerce y que el Presidente es quien debe tomar las decisiones (AFP)

Consultado sobre la actualidad del oficialismo, el exfuncionario expresó cierto respaldo al rumbo general del Gobierno. “Me gusta el fondo de todas las reformas que está haciendo Milei, quizás no comparta las formas. No podemos juzgar al Gobierno con tan solo un año y medio en el poder”, opinó. Y agregó: “El Presidente ha elegido a su gabinete, pero eso es un problema también, porque cuando los elige se piensan que son unos genios, pero cuando les pide la renuncia no se la quieren dar o protestan. Lo que diga el Presidente es lo que tienen que acatar”.

Respecto al panorama político más amplio, señaló: “Hoy no hay peronismo. Mientras no llamemos a unas elecciones internas, es la nada. No sé si me gustaría que vuelva el peronismo, me gustaría algo que haga funcionar el país de la mejor manera posible. Si es Milei, que sea Milei. Si es el peronismo, que sea”.

En otro pasaje, criticó el funcionamiento de la Justicia y la falta de un sistema institucional de responsabilidad. “La corrupción siempre me molestó. Pero todavía no tenemos un sistema adecuado de premios y castigos”, lamentó. Al hablar del caso de Cristina Kirchner, fue tajante: “La condena la hizo la justicia. No puede ser que la justicia sea buena cuando me conviene. La señora se ve que ha cometido delitos y ahora está condenada”.

Finalmente, al referirse al futuro político del país, Alberto Kohan expresó que “ojalá que en 2027 sea lo mejor para el país”, y reconoció: “A mí me gustaría estar más joven y con mejor estado físico, haría unos líos bárbaros en esta política”.

Temas Relacionados

Lule MenemMartín MenemANDISCoimasAlberto KohanCarlos MenemÚltimas noticias

Últimas Noticias

Auditoria en la ANDIS: el Gobierno sostiene que se pagó 27% más caro un medicamento para la leucemia

Se trata de un informe preliminar sobre el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad. El Poder Ejecutivo evaluó siete medicaciones que fueron compradas por el organismo y el Ministerio de Salud

Auditoria en la ANDIS: el

Allanaron a ex funcionarios de Comodoro Rivadavia en el marco de una causa de corrupción con fondos para una emergencia climática

Eran hombres de suma confianza de Juan Pablo Luque, ex intendente kirchnerista de la ciudad y candidato a diputado nacional por Chubut

Allanaron a ex funcionarios de

El Consejo Superior de la UBA solicitó que no se veten las leyes de financiamiento educativo y emergencia en salud

Desde la alta casa de estudios advirtieron que la falta de recomposición salarial afecta el sistema universitario y reclamaron por la aplicación de los proyectos sancionados

El Consejo Superior de la

La chicana del Turco García tras la pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano: “Y después yo no puedo ser diputado”

El exfutbolista y candidato a legislador nacional lanzó un mensaje sarcástico en redes sociales luego de la pelea durante la sesión parlamentaria

La chicana del Turco García

El intendente de Lomas de Zamora repudió el ataque a Milei, pero advirtió: “Hay mucha gente que está enojada”

Federico Otermín condenó “de manera enfática” lo ocurrido en su municipio y contó que no hubo heridos. Sin embargo, consideró que la actividad fue llamativa: “No sé qué esperaban, que la gente los salude y mientras pasaban que los vecinos se vayan acercando a saludar, realmente no lo entiendo”

El intendente de Lomas de
ÚLTIMAS NOTICIAS
YPF: la jueza Preska rechazó

YPF: la jueza Preska rechazó el pedido de Argentina, que deberá entregar chats y correos de los últimos dos ministros de Economía

Misterio en Tristán Suárez por el hallazgo del cuerpo de una mujer semi enterrada en su casa

Tragedia en La Plata: un jubilado murió tras cortarse con una motosierra mientras podaba un árbol en su casa

Auditoria en la ANDIS: el Gobierno sostiene que se pagó 27% más caro un medicamento para la leucemia

Luisa Cabal, directora regional de ONUSIDA: “Cada dólar invertido en VIH ahorra otros 28 y salva millones de vidas”

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: Macron

Crisis política en Francia: Macron respaldó a Bayrou y pidió responsabilidad a los críticos del presupuesto

El Tribunal Electoral de Bolivia busca un acuerdo de “no agresión” entre los binomios que disputarán el balotaje

Zelensky pidió a Estados Unidos y a sus aliados más presión sobre Rusia para lograr el fin de la guerra

La infraestructura oculta de la IA: anatomía del boom mundial de los centros de datos

Nvidia prevé ingresos récord impulsados por la demanda de chips de inteligencia artificial

TELESHOW
El enojo de Cinthia Fernández

El enojo de Cinthia Fernández luego de que volvieron a cerrar su cuenta de Instagram

Brenda Asnicar y Laura Esquivel se reencontraron: cuál fue su reacción a una famosa escena de “Patito Feo”

Andrés Gil se mostró en público con Cande Vetrano luego de los rumores de infidelidad

La publicación que encendió los rumores de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “No puedo contar nada”

Natalie Weber reveló cómo vencer al cáncer le enseñó a vivir el presente: “No necesito más que esto”