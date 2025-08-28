Política

Cautela en el PRO por el impacto de las presuntas coimas en la elección y advierten por las internas en LLA

“Si vos te peleas con todo el mundo, algún vuelto te llega”, advirtió un importante dirigente macrista. En el partido amarillo, además, ven la mano del kirchnerismo: “Buscan bajar la participación y que sólo vaya a votar el aparato”

Patricio Tesei

Por Patricio Tesei

Guardar
La mesa bonaerense del PRO
La mesa bonaerense del PRO

A menos de dos semanas para las elecciones bonaerenses, el PRO sigue con cautela el avance de la investigación sobre los audios que revelaron supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Aunque advierten que la denuncia tendría un impacto limitado en el resultado de los comicios del 7 de septiembre, lamentan las internas y el “desgaste” del gobierno libertario, y apuntan a una campaña del kirchnerismo.

“Siempre estas operaciones tienen un impacto, aunque no se pueda medir hasta el día de la votación. Lo que buscan es bajar la participación: que sólo vaya a votar el aparato; que, si era del 52 o 55%, termine en 46%, y que eso perjudique al no kirchnerismo. La operación va por ese lado”, sostuvo a Infobae uno de los candidatos del PRO que integra una de las listas bonaerenses del frente La Libertad Avanza. “Nosotros seguimos laburando y recorriendo, no vamos a frenar”, aseguró.

El presidente Javier Milei con
El presidente Javier Milei con los candidatos del frente LLA para las elecciones bonaerenses

En este contexto político, a seis días del estallido de la peor crisis libertaria, Mauricio Macri eligió el silencio. El expresidente no habló con Javier Milei en el último tiempo, según supo este medio, y esta semana viajó a Dinamarca para participar del Mundial de Bridge, donde quedó eliminado en la primera ronda. Por el momento, el líder del PRO continuará con su bajo perfil y no se prevén gestos públicos de respaldo hacia el oficialismo.

En la sede del partido amarillo, ubicada en el barrio porteño de San Telmo, lamentaron el proceso de “desgaste interno” entre la dirigencia libertaria, sobre todo después de los cierres de listas, tanto para las elecciones bonaerenses como para los comicios nacionales de octubre. “Si vos te peleas con todo el mundo, algún vuelto te llega. Escucho que se pelean mucho entre ellos”, analizó un importante miembro del PRO.

Cristian Ritondo, Francisco Quintana y
Cristian Ritondo, Francisco Quintana y Mariano Cúneo Libarona, ayer, durante la celebración de los 55 años de la FURP (Gustavo Gavotti)

La situación del ahora exdirector ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, encendió todas las alarmas en las filas macristas. La suerte electoral de decenas de candidatos, en al menos 10 provincias y la ciudad de Buenos Aires, está atada la performance y estabilidad de La Libertad Avanza. Javier y Karina Milei siguieron como siempre con sus actividades de campaña y gestión, y no hicieron aún referencias directas a los audios divulgados.

Ayer, y en un evento frente a empresarios, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el Gobierno se va “a atener a lo que la justicia investigue”, aunque criticó duramente el trabajo de Spagnuolo. “Ahora apareció este incidente que creemos que es un manejo político. No sabemos exactamente qué es lo que pasa con este señor tan famoso estos días”, expresó en referencia al ex funcionario. Al respecto, el ministro coordinador recordó que habló varias veces con el desplazado director del organismo, quien “tenía la misión de dar de baja todas las pensiones por discapacidad truchas”.

Reunión en La Rural

Más allá de la estrategia de la Casa Rosada, muchos dirigentes del PRO coincidieron, anoche, en el evento organizado por la FURP. Entre ellos, el diputado nacional Cristian Ritondo, principal impulsor del acuerdo en la provincia de Buenos Aires, y la exgobernadora María Eugenia Vidal, un de las primeras dirigentes del espacio que manifestó de manera pública su rechazo a la estrategia de alianzas con los libertarios, y que la semana que viene comenzará en Chubut un raid por diversas provincias para apoyar a aquellos candidatos amarillo que compitan contra LLA. Uno de ellos será Gisela Scaglia, la vicegobernadora de Santa Fe, que también estuvo presente en La Rural.

También participaron del encuentro algunos dirigentes del oficialismo nacional, como el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que se fotografió junto a Ritondo, o el senador Bartolomé Abdala. Estuvo invitado el vocero presidencial Manuel Adorni, pero se ausentó.

Mientras tanto, en el conurbano y en el interior bonaerense, los candidatos del PRO continúan con su recorrido territorial. A menos de dos semanas de las elecciones provinciales, la orden interna es clara: se trata de una campaña K que no tendrá impacto en las urnas y hay que sostener la agenda de campaña y evitar que el escándalo de la ANDIS desvíe el eje del debate. “Salvo que aparezca algo en los teléfonos o algo un poco más contundente”. Ahí se abriría otro panorama, completamente incierto.

Temas Relacionados

CorrupciónPROLa Libertad AvanzaJavier MileiMauricio MacriMaría Eugenia VidalDinamarcaBuenos AiresEleccionesAgencia Nacional de DiscapacidadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Elecciones Buenos Aires 2025: qué pasa si soy autoridad de mesa y no puedo asistir

Quienes hayan sido designados deberán justificar su ausencia ante la Justicia Electoral provincial si no pueden presentarse, ya que el cargo es considerado irrenunciable. De lo contrario, la persona enfrentará una multa económica

Elecciones Buenos Aires 2025: qué

¿Es obligatorio votar el 7 de septiembre en las elecciones Buenos Aires 2025?

En estos comicios se renovarán 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de cargos municipales, el voto será obligatorio para una franja etaria y existen causales previstas por ley para justificar la no concurrencia

¿Es obligatorio votar el 7

El ex secretario de Menem defendió al Gobierno de las acusaciones de coimas: “Mientras no haya pruebas concretas, no creo nada”

En una entrevista con Infobae en vivo, Alberto Kohan señaló que, mientras la Justicia no se expida sobre el caso, Milei no debería “echar a funcionarios por estas acusaciones”. Además, apoyó a Martín y Eduardo Menem, recordando que él estuvo 13 años procesado por una denuncia anónima

El ex secretario de Menem

Auditoria en la ANDIS: el Gobierno sostiene que se pagó 27% más caro un medicamento para la leucemia

Se trata de un informe preliminar sobre el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad. El Poder Ejecutivo evaluó siete medicaciones que fueron compradas por el organismo y el Ministerio de Salud

Auditoria en la ANDIS: el

Allanaron a ex funcionarios de Comodoro Rivadavia en el marco de una causa de corrupción con fondos para una emergencia climática

Eran hombres de suma confianza de Juan Pablo Luque, ex intendente kirchnerista de la ciudad y candidato a diputado nacional por Chubut

Allanaron a ex funcionarios de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Buenos Aires 2025: qué

Elecciones Buenos Aires 2025: qué pasa si soy autoridad de mesa y no puedo asistir

Desarticularon una banda narco que se dedicaba a introducir drogas a una cárcel de Córdoba

Cómo avanza la obra del primer proyecto RIGI, el parque solar El Quemado de YPF Luz

Se conocerá hoy el veredicto del juicio por el crimen del Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado en Palermo

Miradas desafiantes y cambio de look: lo que dejó la primera jornada del juicio por el crimen de León Aquino en Berazategui

INFOBAE AMÉRICA
Alerta en Occidente: Kim Jong-un

Alerta en Occidente: Kim Jong-un y Vladimir Putin asistirán como invitados del régimen chino al mayor desfile militar en Beijing

Arranca arteba, la feria de arte más importante del país

Carla Simón cierra su trilogía familiar con ‘Romería’: “Fue un ejercicio de memoria colectiva”

El universo ‘Alien’ ha vuelto reescrito con androides, corporaciones y una duda sobre el origen de la vida

La Segunda Guerra Mundial y las rendiciones que cambiaron el destino de Europa, en detalle

TELESHOW
El divertido desafío al que

El divertido desafío al que se sometió Nicolás Occhiato en La Voz Argentina: “Es un peligro aparte”

Silvina Escudero habló de su lucha por convertirse en madre: “Solo conté un embarazo que perdí, pero no fue el único”

Cami Homs contó los dolores que enfrenta en medio de su embarazo: “Necesito saber qué hacer”

El descargo de Yanina Latorre luego de que Sofía “Jujuy” Jiménez no asistiera a su programa: “Entró en pánico”

Wanda Nara contó que denunció a Mauro Icardi: “Está todo en manos de los abogados”