Cautela en el PRO por el impacto de las presuntas coimas en la elección y advierten por las internas en LLA

La mesa bonaerense del PRO

A menos de dos semanas para las elecciones bonaerenses, el PRO sigue con cautela el avance de la investigación sobre los audios que revelaron supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Aunque advierten que la denuncia tendría un impacto limitado en el resultado de los comicios del 7 de septiembre, lamentan las internas y el “desgaste” del gobierno libertario, y apuntan a una campaña del kirchnerismo.

“Siempre estas operaciones tienen un impacto, aunque no se pueda medir hasta el día de la votación. Lo que buscan es bajar la participación: que sólo vaya a votar el aparato; que, si era del 52 o 55%, termine en 46%, y que eso perjudique al no kirchnerismo. La operación va por ese lado”, sostuvo a Infobae uno de los candidatos del PRO que integra una de las listas bonaerenses del frente La Libertad Avanza. “Nosotros seguimos laburando y recorriendo, no vamos a frenar”, aseguró.

El presidente Javier Milei con los candidatos del frente LLA para las elecciones bonaerenses

En este contexto político, a seis días del estallido de la peor crisis libertaria, Mauricio Macri eligió el silencio. El expresidente no habló con Javier Milei en el último tiempo, según supo este medio, y esta semana viajó a Dinamarca para participar del Mundial de Bridge, donde quedó eliminado en la primera ronda. Por el momento, el líder del PRO continuará con su bajo perfil y no se prevén gestos públicos de respaldo hacia el oficialismo.

En la sede del partido amarillo, ubicada en el barrio porteño de San Telmo, lamentaron el proceso de “desgaste interno” entre la dirigencia libertaria, sobre todo después de los cierres de listas, tanto para las elecciones bonaerenses como para los comicios nacionales de octubre. “Si vos te peleas con todo el mundo, algún vuelto te llega. Escucho que se pelean mucho entre ellos”, analizó un importante miembro del PRO.

Cristian Ritondo, Francisco Quintana y Mariano Cúneo Libarona, ayer, durante la celebración de los 55 años de la FURP (Gustavo Gavotti)

La situación del ahora exdirector ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, encendió todas las alarmas en las filas macristas. La suerte electoral de decenas de candidatos, en al menos 10 provincias y la ciudad de Buenos Aires, está atada la performance y estabilidad de La Libertad Avanza. Javier y Karina Milei siguieron como siempre con sus actividades de campaña y gestión, y no hicieron aún referencias directas a los audios divulgados.

Ayer, y en un evento frente a empresarios, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el Gobierno se va “a atener a lo que la justicia investigue”, aunque criticó duramente el trabajo de Spagnuolo. “Ahora apareció este incidente que creemos que es un manejo político. No sabemos exactamente qué es lo que pasa con este señor tan famoso estos días”, expresó en referencia al ex funcionario. Al respecto, el ministro coordinador recordó que habló varias veces con el desplazado director del organismo, quien “tenía la misión de dar de baja todas las pensiones por discapacidad truchas”.

Reunión en La Rural

Más allá de la estrategia de la Casa Rosada, muchos dirigentes del PRO coincidieron, anoche, en el evento organizado por la FURP. Entre ellos, el diputado nacional Cristian Ritondo, principal impulsor del acuerdo en la provincia de Buenos Aires, y la exgobernadora María Eugenia Vidal, un de las primeras dirigentes del espacio que manifestó de manera pública su rechazo a la estrategia de alianzas con los libertarios, y que la semana que viene comenzará en Chubut un raid por diversas provincias para apoyar a aquellos candidatos amarillo que compitan contra LLA. Uno de ellos será Gisela Scaglia, la vicegobernadora de Santa Fe, que también estuvo presente en La Rural.

También participaron del encuentro algunos dirigentes del oficialismo nacional, como el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que se fotografió junto a Ritondo, o el senador Bartolomé Abdala. Estuvo invitado el vocero presidencial Manuel Adorni, pero se ausentó.

Mientras tanto, en el conurbano y en el interior bonaerense, los candidatos del PRO continúan con su recorrido territorial. A menos de dos semanas de las elecciones provinciales, la orden interna es clara: se trata de una campaña K que no tendrá impacto en las urnas y hay que sostener la agenda de campaña y evitar que el escándalo de la ANDIS desvíe el eje del debate. “Salvo que aparezca algo en los teléfonos o algo un poco más contundente”. Ahí se abriría otro panorama, completamente incierto.