Política

La chicana del Turco García tras la pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano: “Y después yo no puedo ser diputado”

El exfutbolista y candidato a legislador nacional lanzó un mensaje sarcástico en redes sociales luego de la pelea durante la sesión parlamentaria

Lilia Lemoine quiso taparle la visión a Marcela Pagano y comenzó la tensión en la Cámara de Diputados

En medio de un nuevo escándalo en la Cámara de Diputados por la pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano, quien se metió en la disputa entre las dos legisladoras, fue el candidato a diputado Claudio “Turco” García. Todo quedó plasmado en un breve pero contundente mensaje publicado en su cuenta de X.

Y después yo no puedo ser diputado…”, escribió el exfutbolista, que hoy busca dar el salto a la política como diputado nacional. Su comentario llegó inmediatamente después de la serie de imágenes que se filtraron dentro de la Cámara de Diputados, durante la presentación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El episodio comenzó en la primera tanda de preguntas que enfrentó a oficialistas con los legisladores que hace apenas una semana se apartaron de La Libertad Avanza para conformar el bloque Coherencia.

La chicana del Turco García
La chicana del Turco García tras la pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano generó repercusión en redes sociales

El clima de tensión se desató tras una intervención del diputado Carlos D’Alessandro, quien interrogó a Francos sobre denuncias de corrupción en la Agencia de Discapacidad y cuestionó la designación de Martín Menem como presidente de la Cámara.

La pregunta provocó los primeros gritos libertarios en contra de sus excompañeros de bloque, quienes a partir del cambio quedaron ubicados en otro sector del recinto, detrás de La Libertad Avanza. La legisladora Lemoine fue una de las que más gritó y eligió el calificativo “traidor”.

El enfrentamiento escaló minutos después, cuando la diputada Marcela Pagano, enemistada con el oficialismo desde hace meses, y particularmente con Lemoine, tomó la palabra para preguntar sobre supuestos exagentes de inteligencia bajo la órbita de Francos.

En ese instante, las diputadas oficialistas María Emilia Orozco, Lilia Lemoine y Juliana Santillán se levantaron de sus bancas y comenzaron a interrumpir. Oroszo buscó bloquear el contacto visual entre Pagano y Francos, mientras Lemoine y Santillán sumaron gritos y registraron la escena con sus celulares.

La situación se transformó en un tumulto, con varias diputadas de pie en los pasillos, el presidente de la Cámara, Martín Menem, reclamando calma y Francos aguardando para responder. El titular del recinto recibió pedidos para que las legisladoras regresaran a sus asientos, aunque desestimó los reclamos con el argumento de que los diputados suelen moverse por el recinto.

Diputadas oficialistas interrumpieron a Pagano
Diputadas oficialistas interrumpieron a Pagano y generaron un tumulto en el recinto, con gritos y grabaciones (REUTERS/Alessia Maccioni)

La tensión aumentó cuando Fernando Carbajal se acercó a la presidencia para exigir orden y la libertaria Nadia Márquez salió en defensa de sus compañeras. Las conversaciones privadas se amplificaron en toda la sala debido a los micrófonos abiertos, sumando desorden al debate.

El episodio derivó en nuevas acusaciones: el bloque libertario denunció a Carbajal por “invitar a pelear” a la diputada Valverde, lo que fue rechazado por el propio legislador, quien respondió que había sido insultado por integrantes del bloque oficialista.

En medio del descontrol, el diputado del MID, Oscar Zago, reclamó un cuarto intermedio para reunir a los presidentes de bloque, pero la propuesta fue rechazada por Menem. “Esto es un papelón”, dijo.

La sesión siguió adelante con escenas insólitas. Lemoine y Santillán permanecieron durante un largo rato de pie junto a Pagano, mientras algunos de sus compañeros de bloque se reían. El titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, buscó distender la situación con gestos hacia Carbajal, al que pidió calma para que regresara a su banca.

En ese marco, la chicana del Turco García circuló rápidamente en redes sociales. Su ironía se interpretó como un comentario sobre el nivel de la discusión parlamentaria y el contraste con su propia candidatura.

El ex delantero no fue el único en expresarse. Daniel Amoroso, presidente del Partido Integrar y tercer candidato en la lista que encabeza García, también recurrió a las redes con un mensaje directo: “Basta de gritos, por favor. Argentina merece algo mejor que esto”.

