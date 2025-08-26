Política

Javier Milei compartió un comunicado de la droguería Suizo Argentina: “A derecho y a plena disposición”

El Presidente replicó en sus redes sociales el mensaje de la empresa involucrada en las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras los audios difundidos de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo

Guardar
Javier Milei con Diego Spagnuolo,
Javier Milei con Diego Spagnuolo, antes del escándalo (Foto: Prensa ANDIS)

Javier Milei compartió este martes en sus redes sociales un comunicado de la droguería Suizo Argentina, empresa involucrada en las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de que se difundieran audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.

“Desde hace más de 100 años, Suizo Argentina desarrolla sus actividades de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y en conformidad con un estricto Código de Ética implementado para reforzar los valores fundacionales que dieron origen a la firma y en concordancia a nuestra histórica visión de compromiso con el país”, comienza el texto replicado por el Presidente a través de una historia en su cuenta de Instagram.

La compañía aclaró que “en todo momento, y en particular frente a las circunstancias que son de público conocimiento, la empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor, así como de cualquier poder del Estado, a fin de brindar toda la información de utilidad que permita esclarecer los hechos bajo investigación, en el pleno conocimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes”.

“Suizo Argentina continúa diariamente con la actividad de comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería e insumos hospitalarios, con la misma vocación de nuestros equipos profesionales de excelencia y en estricto cumplimiento y custodia de las normas que protegen nuestra integridad, como así también la de las más de 10.000 farmacias, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, proveedores y miembros de la cadena de valor de la salud y el bienestar de los argentinos”, concluye el comunicado.

La difusión en su cuenta personal del texto de la droguería Suizo Argentina, sin ningún agregado, fue la primera reacción concreta del jefe de Estado luego de que estallara el escándalo por el presunto pago de sobornos en la ANDIS.

El comunicado que compartió Javier
El comunicado que compartió Javier Milei

Tras el revuelo suscitado por la difusión de los primeros audios de Spagnuolo -en las últimas horas se sumaron más-, fue allanada la droguería, al igual que sus propietarios, miembros de la familia Kovalivker.

Luego de haber sido llamado a declarar ante la Justicia en la causa que investiga presuntas coimas en la provisión de medicamentos, este lunes se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py el empresario Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina.

El accionista de la firma era buscado por la Justicia desde el jueves tras ser llamado a indagatoria por pedido del fiscal Franco Picardi en la causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello. Se presentó en los estrados junto a su abogado Martín Magram y entregó su celular para una eventual revisión pericial. Sin embargo, no entregó la clave de su dispositivo.

Jinathan Kovalivker se presentó recién
Jinathan Kovalivker se presentó recién este lunes en la Justicia

Jonathan Kovalivker es hermano de Emmanuel Kovalivker, otro de los dueños de la droguería, a quien las fuerzas de seguridad encontraron el viernes pasado en el marco de uno de los allanamientos desplegados en la causa, cuando intentaba irse en su auto del barrio donde vive en Nordelta, dentro del cual había varios sobres en los que se contabilizaron en total 266 mil dólares y siete millones de pesos.

Por su parte, Jonathan sí había conseguido irse de Nordelta, donde también vive, antes de que la policía llegara para allanar su vivienda. Por ese hecho, el juez Casanello le tomó indagatoria ayer al jefe de seguridad del barrio cerrado, Ariel De Vicentis, sospechado de haber ayudado al empresario a eludir a las fuerzas de seguridad.

La firma Suizo Argentina S.A. quedó bajo la lupa tras ser mencionada en uno de los audios donde Spagnuolo, ahora exdirector de ANDIS, habla de un esquema de pagos ilegales en la provisión de medicamentos con el Estado. En su estructura societaria figura Emmanuel Kovalivker como accionista minoritario, con apenas el 0,015% del capital social. Pese a su participación reducida, tiene una presencia activa en la gestión de la compañía. El control mayoritario está en manos de su padre, Eduardo Jorge Kovalivker, quien concentra el 64,5% de las acciones, mientras que su hermano Jonathan Simón posee poco más del 21% y además ocupa la presidencia.

Temas Relacionados

Javier MileiDiego SpagnuoloANDISAgencia Nacional de DiscapacidadCoimas en DiscapacidadDroguería Suizo ArgentinaJonathan KovalivkerEmmanuel KovalivkerÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tras el escándalo, el Gobierno quiere que la ANDIS pase al Ministerio de Salud para controlar las licitaciones

La Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo descentralizado y planean transformarlo administrativamente en un área que la cartera de Lugones pueda monitorear

Tras el escándalo, el Gobierno

En plena investigación por los audios, Karina Milei y Martín Menem participarán del cierre de campaña en Corrientes

Acompañarán en una caminata a los candidatos que disputarán los comicios provinciales el domingo 31. Tienen buenas expectativas en la Capital y para la Gobernación

En plena investigación por los

Funcionarios del Gobierno no fueron a Diputados a dar explicaciones por el escándalo en la Agencia de Discapacidad

Habían sido invitados el ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor del organismo, Alejandro Vilvhes. La falta de respuesta del oficialismo obstaculizó el avance de pedidos de informes y la creación de una comisión investigadora sobre presuntos pagos ilegales

Funcionarios del Gobierno no fueron

Encuesta: un 73,2% de los consultados considera que el escándalo en la Agencia de Discapacidad es un hecho “muy grave”

Más de la mitad de los consultados por la consultora Management & Fit modificaron su nivel de confianza en la gestión de Javier Milei, reveló un sondeo

Encuesta: un 73,2% de los

El Gobierno argentino declaró al Cartel de los Soles organización terrorista

Se trata del grupo narcoterrorista liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Estados Unidos encabeza una ofensiva global para desactivar la acción de ese grupo criminal

El Gobierno argentino declaró al
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevos allanamientos en la causa

Nuevos allanamientos en la causa por coimas en la ANDIS: investigan los registros de Nordelta

Nuez pecán: qué reveló la ciencia sobre sus beneficios para la salud cardiovascular

Feria del Libro de Buenos Aires: el público compró más de 1.400.000 libros durante la edición 2025

Son 17 los detenidos por entraderas, robo de vehículos y estafas telefónicas en un operativo entre Córdoba y Salta

La Corte rechazó el último planteo del “Señor del Tabaco”: deberá cancelar USD 1400 millones de un impuesto que nunca pagó

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky propuso que Turquía, países

Zelensky propuso que Turquía, países del Golfo o naciones europeas alberguen una reunión con Putin

¿La vitamina D puede ayudar a reducir la gravedad del dengue?

Rusia avanza en el campo de batalla: Ucrania admitió que Moscú logró penetrar en la región de Dnipropetrovsk

Cuál es considerado el pescado más peligroso para comer

La ONU aprobó la creación del primer panel para la gobernanza de la inteligencia artificial

TELESHOW
Quién es el trapero español

Quién es el trapero español con el que se mostró Wanda Nara

Se casan Taylor Swift y Travis Kelce: así fue el primer beso público en Buenos Aires con el que blanquearon su amor

La intensa actividad física de Nico Vázquez en pleno duelo por el divorcio de Gimena Accardi

Jimena Barón volvió a entrenar en una cinta y lanzó un desafío frente una carrera: “¿Será que llego?"

“Le alegraste la vida a esta familia”: los saludos de Marcelo Tinelli, Cande y Soledad Aquino por el cumpleaños de Mica