Judiciales

Coimas en Discapacidad: declaró el jefe de Seguridad de Nordelta y se desligó de la huida de Jonathan Kovalivker

Ariel De Vincentis le entregó al juez Sebastián Casanello dos celulares con sus respectivas contraseñas. Le imputan el presunto encubrimiento de los dueños de la droguería Suizo Argentina

Iago Vieyra

Por Iago Vieyra

El country donde se hicieron los allanamientos por los audios de Diego Spagnuolo (Jaime Olivos)

Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, declaró este lunes ante el juez federal Sebastián Casanello por su presunta obstrucción en los allanamientos que se llevaron adelante en el marco de la causa judicial iniciada a partir de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

De Vincentis, ex agente de la Policía Federal Argentina, se presentó en los tribunales de Comodoro Py 2002 pasado el mediodía y se retiró cinco horas más tarde. Dejó dos celulares en posesión de la Justicia, aportó las claves y aceptó responder preguntas del juez, quien lo imputó por el posible encubrimiento.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, el encargado de la seguridad del complejo de barrios privados donde vive la familia Kovalivker declaró que no estaba presente cuando la Policía de la Ciudad llegó a desplegar el operativo del jueves.

“Estaba de vacaciones”, se excusó De Vincentis ante Casanello. De esa forma buscó desligarse de la sospecha de que alertó sobre la presencia policial a Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, quien -aunque no tenía pedido de captura- se mantuvo fuera del radar de la Justicia hasta este lunes por la tarde, cuando se presentó en el Juzgado para entregar un celular.

Jonathan Kovalivker

Su hermano y también dueño de la empresa, Emmanuel Kovalivker, ese mismo jueves había sido interceptado mientras intentaba abandonar el country con 266.000 dólares y 7.000.000 de pesos distribuidos en sobres.

De acuerdo a las fuentes consultadas, De Vincentis sostuvo en su indagatoria que el personal de seguridad privada de Nordelta le señaló a la Policía de la Ciudad el auto de Jonathan Kovalivker mientras este salía del barrio privado.

