Quién es Emmanuel Kovalivker, el empresario vinculado a las presuntas coimas en la ANDIS hallado con 266 mil dólares

Emmanuel Kovalivker, el empresario involucrado en las presuntas coimas en la ANDIS hallado con 266 mil dólares

Los audios de Diego Spagnuolo, recientemente despedido como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), denunciando el presunto pago de coimas en el organismo que dirigía, derivaron este viernes en 14 allanamientos. En uno de ellos, realizado a Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, al empresario lo encontraron cuando intentaba irse en su auto, dentro del cual había varios sobres en los que se contabilizaron en total 266 mil dólares y siete millones de pesos.

En el entramado empresarial, Emmanuel Kovalivker desempeña el cargo de accionista minoritario de la droguería Suizo Argentina, con el 0,015% del capital social, aunque su participación se caracteriza por ser activa dentro de la gestión del negocio. La estructura accionaria da cuenta de un marcado predominio familiar, donde Eduardo Jorge Kovalivker, padre de Emmanuel, concentra el 64,5% de la compañía, mientras que su hermano Jonathan Simón Kovalivker detenta poco más del 21% y ejerce la presidencia.

El recorrido familiar se remonta a León, abuelo de los hermanos, farmacéutico que sentó las bases de lo que hoy es Suizo Argentina, que entre otras cosas es la mayor proveedora de medicamentos de la ANDIS. Eduardo Kovalivker, nacido en La Plata y formado como ingeniero químico en Israel y París, se consolidó como referente de la industria y figura pública, con intereses que incluyen la escritura y una reconocida afición por los automóviles de lujo.

Jonathan Kovalivker junto a Mauricio Macri, con quien suele jugar al pádel

La notoriedad de Emmanuel Kovalivker y sus allegados se multiplicó a raíz de los allanamientos ordenados por la Justicia federal tras la difusión de audios que sugieren posibles retornos ilícitos en la provisión de medicamentos por parte de la droguería. Las mencionadas grabaciones implican también a figuras del oficialismo, como Martín y Eduardo “Lule” Menem. Durante los procedimientos se incautaron documentos contables y dispositivos electrónicos en los domicilios de los distintos integrantes del grupo.

El peso político de los Kovalivker en el escenario nacional se fortaleció por los vínculos de Jonathan Kovalivker con el expresidente Mauricio Macri, con quien incluso juega al pádel, y su rol recaudatorio para la fiscalización electoral de La Libertad Avanza.

Fuentes que trabajaron en los procedimientos de este viernes -solicitados por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi- indicaron a Infobae que fueron allanadas las sedes de la ANDIS y de la droguería, de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad secuestró computadoras y documentación vinculada a la compra y licitaciones de medicamentos.

Además, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker. Cuando las fuerzas llegaron, el empresario se estaban yendo en un auto: en el asiento de atrás le encontraron distintos sobres en cuyo interior había dólares divididos en distintos montos. En total, eran 266 mil dólares y siete millones de pesos. El dinero fue hallado con anotaciones y al investigado le secuestraron el celular y el pasaporte.

También fueron allanados los domicilios registrados a nombre de Spagnuolo, con el objetivo de secuestrarle el celular. Si bien en un primer momento el ahora exfuncionario no fue encontrado, más tarde lo hallaron manejando en un country de Pilar y le incautaron el teléfono.

A Emmanuel Kovalivker le secuestraron también el celular y el pasaporte

Lo mismo ocurrió en las viviendas de Daniel Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

Los procedimientos no eran con orden de detención, sino para obtener material para avanzar en la investigación que se inició ayer por una denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón, quien pidió que el caso se investigue por los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de ética pública y una posible asociación ilícita.

El origen de la investigación

El hecho se conoció a través del programa Data Clave, en el canal de streaming Carnaval. Allí se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están "defalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamentos y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos). Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.

Spagnuolo es amigo de Milei y fue su abogado antes de asumir como presidente de la Nación. Fue una de las personas que más veces lo visitó en la quinta de Olivos y en los audios reveló que se reunió con el jefe de Estado para contarle lo que estaba ocurriendo con los pedidos de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

El gobierno nacional echó a Spagnuolo, pero no hizo referencias a las acusaciones de sobornos ni negó la veracidad de los audios.