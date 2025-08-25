Milei retoma la campaña en territorio bonaerense, en medio de la crisis por los audios de Spagnuolo

Milei presentará a los candidatos de LLA (Foto: AG La Plata)

Restan menos de dos semanas para que se lleven a cabo las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires, que se posicionan como la instancia clave para que La Libertad Avanza determine su poder electoral rumbo a octubre. “Es el primer gran partido que tenemos. Hay que ganar sí o sí”, indican en el armado bonaerense.

En la conducción libertaria se lamentan por esta semana que pasó. “Se desperdiciaron siete días preciosos”, contaba un referente de ese armado. Primero sucedió la cancelación por condiciones climáticas de un acto de Javier Milei en la ciudad de Junín, que pareció ser un mal augurio de lo que vendría en los días posteriores. El escándalo de los audios de las presuntas coimas terminaron por inundar la agenda mediática de las jornadas que pasaron. Parecen no haber fundamentos para pensar que este resonante episodio merme en los próximos días.

A pesar de este contexto, LLA avanzará con los actos de campaña que tenía previstos para semana: el postergado evento en Junín y una caravana en Lomas de Zamora. Ambos serán presididos por Milei, sobre quien se posa la expectativa de si hará alguna mención o aclaración de los audios en los que habla el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Coimas en ANDIS: qué se espera que diga Milei

Hasta ahora, la cúpula de la Casa Rosada acordó que el único vocero autorizado del caso sea el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En una primera instancia, el funcionario dijo que no ponía “las manos en el fuego por nadie”, pero se apuró a decir seguidamente que no dudaba de la idoneidad de los funcionarios de alto rango ministerial acusados. El sábado dijo que “lo que diga Spagnuolo tendrá que probarse en los hechos” y que “si tenía esa sospecha y no la denunció será que no tiene elementos o si tiene elementos incumplió deberes de funcionario público”.

El presidente Javier Milei en Rosario (RS Fotos)

Esa es la línea que seguirán en la Presidencia. “Tiene que hablar Spagnuolo y explicar él lo que quiso decir”, confirmaron altísimas fuentes de la Casa Rosada. Esta estrategia fue ratificada desde otros dos despachos oficiales. “Ni loco va a hablar”, reiteran cerca suyo, aunque agregan que está tranquilo y que confía en la honestidad de sus funcionarios. Quienes conocen al libertario no descartan que tire una indirecta en alguno de los dos actos. Creen que es más probable que sea en Lomas de Zamora, ya que para ese entonces se terminarán de conocer más audios.

Milei tuvo apariciones públicas el jueves y el viernes; en el Council of the Americas y en la Bolsa de Comercio de Rosario. En ninguna de estas ocasiones hizo mención de los audios. Solo se limitó a repostear textuales en sus redes que hacían una mínima alusión del tema. “Al Presidente no le importa la plata”, dicha por Francos en un diálogo con Radio Mitre y “El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad”, posteada por el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de X.

La bajada de línea también abarca a los actos en los que no participe Milei. Por caso, en La Matanza no se hizo alusión del tema. Ni siquiera el primer candidato a diputado nacional libertario, José Luis Espert, quien años atrás fue fundamental para presentar a Spagnuolo a Milei.

Los próximos pasos de la campaña

El Teatro San Carlos, de capacidad para casi 2000 espectadores, será el ámbito donde este lunes a las 20 se dará el puntapié de la campaña de los candidatos libertarios a la Cámara de Diputados de la Nación. Milei dará un discurso de alto tenor político -que será precedido por uno de Espert, cabeza de lista en la boleta libertaria- y que luego dará lugar a una foto junto a sus primeros veinte candidatos.

La aparición de Milei en ese municipio bonaerense no es casualidad. La Libertad Avanza pelea cabeza a cabeza con la alianza Somos, presidida por el intendente de Junín, Pablo Petrecca. “No es usual que un Presidente venga a estos pagos, eso creo que puede traccionar”, confía un armador bonaerense.

Simpatizantes libertarios (Foto: Aglaplata)

El Presidente se trasladará el miércoles a la Tercera Sección. Más específicamente a Lomas de Zamora, donde hará una caravana con sus principales candidatos bonaerenses referenciados en ese distrito. Ese día justo será el inicio formal de la campaña a nivel nacional.

En tanto, la mesa de coordinación electoral de La Libertad Avanza acordó que haya apariciones de campaña de manera dispersada. El intendente de General Pueyrredón y primer candidato en la Quinta, Guillermo Montenegro, terminará de recorrer las 27 localidades que componen su sección, las cuales podrán tener presencia de algunos actores del PRO. A la Sexta -donde se ubica la ciudad de Bahía Blanca- se acercarán los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Aunque no se descarta una aparición en algún distrito significativo de la Provincia, Milei ya tiene fechado el cierre de campaña para el miércoles 3 de septiembre, que será con un acto en un club de Moreno.

Las denuncias del parejismo al kirchnerismo

“Estas van a ser unas mini-PASO”, dice una candidata bonaerense sobre los comicios del 7 de septiembre. Todos los armadores que responden al jefe de campaña libertario, Sebastián Pareja, están ensimismados en asegurarse la fiscalización para el día de las elecciones. Creen que de no lograr una logística efectiva serán víctimas del aparato peronista-kirchnerista, que se juega en la Provincia una elección clave: si ganan mostrarán aires de supervivencia y además le asestarán un duro golpe a los libertarios de cara a octubre.

La cúpula de campaña prefiere ir siempre a perdedor. “No queremos decir que estamos bien porque eso es contraproducente”, afirma un hombre de Pareja. Una encuesta con entrevistas presenciales (las que otorgan datos de alta fiabilidad) y telefónicas hecha por la encuestadora Polldata, de la socióloga Celia Kleiman, muestra que Espert es quien tiene mayor intención de voto (41%) y al candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, en segundo puesto (36,1%). Al ser un análisis sobre candidatos de una elección nacional, esto no sería traspolable para el 7 de septiembre, pero sí es indicador que, en conjunto, LLA y el PRO pueden medir bien juntos. Esta competitividad del espacio opositor recrudece el ambiente.

El armador bonaerense y jefe de campaña Sebastián Pareja (Aglaplata)

Durante los últimos días, los armadores libertarios han acusado a dirigentes y militantes vinculados al kirchnerismo de impulsar acciones que afectan a la campaña de La Libertad Avanza. Según fuentes partidarias, se produjeron suspensiones de actos, amenazas y cambios forzados de sedes en distintos municipios.

En Pergamino, la Sociedad Rural local, con el respaldo del intendente, habría revocado el alquiler de un salón que estaba previsto para un acto con José Luis Espert. “En Avellaneda, el Club El Porvenir suspendió la presentación de un plan educativo acordado desde hace semanas, bajo el argumento de un partido programado por la AFA”, comentó un vocero de LLA, que señaló que, según sus registros, la fecha del evento se había pactado dos meses de antelación.

También dicen haber sufrido aprietes por la movilización que planean para Lomas de Zamora, histórico bastión peronista-kirchnerista donde gobierna Federico Otermin. El mismo modus operandi dicen sufrir en Moreno y en Junín. “Los K están organizando un cacerolazo para hostigar la llegada de Milei el lunes”, dicen.