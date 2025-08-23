Política

Se presentaron menos listas que en 2021 y el Gobierno destaca la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única

Las autoridades nacionales consideran que el fenómeno se da debido a que “los partidos tienen menos incentivos” para competir, ya que ahora no se quedan con el dinero para la impresión de boletas

Federico Galligani

Por Federico Galligani

Guardar
Por primera vez, se votará
Por primera vez, se votará con boleta única en toda la Argentina

A partir de la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y de la implementación de la Boleta Única en Papel (BUP), en el 2025 se presentaron menos listas que en el 2021 en prácticamente todas las provincias.

Excepto casos muy contados, en la mayoría de los distritos habrá menos partidos compitiendo en estas elecciones legislativas que en las anteriores, cuando se votó internas y con múltiples papeletas.

Las autoridades nacionales consideran que este fenómeno ocurre debido a que los espacios políticos ya no reciben por parte del Estado el dinero para imprimir sus boletas, tarea que ahora está en manos del propio Gobierno, por lo que tienen “menos incentivos” para participar del proceso.

”Con esto queda claro que las primarias no solo eran una molestia para la ciudadanía, sino también un curro de la política que, en muchos casos, se anotaban únicamente para tener la plata que se les daba”, sostuvo a Infobae una fuente del Poder Ejecutivo vinculada a la organización electoral.

De acuerdo con los datos oficiales, en la provincia de Buenos Aires en este año habrá 15 fuerzas disputando un lugar en el Congreso, mientras que en las PASO del 2021 fueron 28.

Ejemplo del modelo de BUP
Ejemplo del modelo de BUP que se utilizará en estas elecciones

Algo similar ocurrió en Santa Fe y Córdoba, donde en las últimas legislativas se presentaron 23 listas en cada una de esas jurisdicciones, mientras que ahora son 14 y 16, respectivamente.

En territorio porteño, en tanto, la caída fue más Silvio, aunque también registró una baja de partidos: en los comicios del 2021 se postularon 17 boletas, mientras que actualmente son 15 las que están en carrera.

Las únicas excepciones serán Formosa, Jujuy y San Juan, que aumentaron la cantidad de sellos de aquella oportunidad a la fecha, mientras que Misiones tendrá la misma cantidad (11 propuestas).

Al respecto, las autoridades nacionales resaltaron que, al no haber más PASO, los candidatos ya no tienen que superar el 1,5% de los votos, por lo que cualquiera que cumpla con los requisitos básicos podía anotarse.

En este sentido, argumentan que la baja participación de los espacios se debe a la implementación de la BUP, que se utilizará por primera vez en todo el país.

Anteriormente, el Estado debía darle a cada fuerza un presupuesto que hasta el año pasado era de 3 pesos por tramo de boleta (para senador, diputado, etc.), multiplicado por la cantidad de electores habilitados, y eso por 1,5, ya no que debía asegurar un remanente para reponer en caso de incidentes. Esa cifra, además, por cada una de las listas.

De esta manera, en cada proceso los sellos obtenían un presupuesto millonario que, incluso, se incrementaba en caso de que tuvieran internas, lo que fomentaba el lanzamiento de candidatos que en la práctica tenían pocas probabilidades de llegar siquiera a las generales.

Este fue el caso, por ejemplo, del Frente Unión por el Futuro, que lideraba Juan José Gómez Centurión, el cual en territorio bonaerense llevó dos propuestas para la categoría de diputados, pero terminó acumulando entre ambas el 0,92% de los votos y no pudo pasar a octubre.

Los candidatos a diputados nacionales
Los candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires para este año

De igual manera, hubo otras 18 agrupaciones que, si bien fueron en unidad y con una sola lista, no alcanzaron el mínimo que exigía la ley para poder presentarse en los comicios generales.

Para este año, a partir de la implementación de la BUP, las autoridades de la Dirección Nacional Electoral (DiNE) diseñaron tres formatos de boletas a utilizar dependiendo de la cantidad de partidos que compitan.

Todas ellas tienen dos únicos tipos de altura, dependiendo de si la jurisdicción a la que correspondan elige solamente diputado o también senador, y la principal variación está en el largo: mientras más espacios políticos se hayan anotado, mayor su extensión.

Sin embargo, el modelo más grande, que mide unos 72 centímetros y sirve para contener a 20 o más postulantes, no será usado en ningún lugar del país. La provincia que más cerca estuvo de necesitarla es Córdoba, con 16 sellos en juego.

La que le sigue, la mediana, tiene lugar para entre 11 y 20 partidos, pero solamente funcionará en cinco distritos: ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Misiones y Santa Fe.

El resto utilizará la versión más pequeña, que tiene una superficie como para colocar a menos de diez frentes, aunque, incluso, la mayoría ni siquiera llega a ese número máximo de competidores.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiElecciones 2025PASOCandidatosListasPartidosÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Fiscalía del Paraguay dictaminó a favor de la extradición de Kueider y el exsenador quedó más cerca de ser enviado a la Argentina

El Ministerio Público Fiscal entendió que se dieron las condiciones formales para que sea trasladado a nuestro país y juzgado por lavado de activos. Antes, deberá terminar el proceso por contrabando en Paraguay.

La Fiscalía del Paraguay dictaminó

La reacción de la oposición por el caso de las presuntas coimas en ANDIS

Desde Jorge Taiana y Carlos Bianco hasta Ricardo López Murphy y Graciela Ocaña, consideraron el caso que involucra a Diego Spagnuolo como “grave” y pidieron que la Justicia investigue el hecho

La reacción de la oposición

“Territorio minado”: el Presupuesto 2025 y nuevas comisiones agravan la crisis de LLA en el Congreso

El oficialismo enfrenta una serie de reveses legislativos, mientras la oposición avanza con proyectos y rechazos, debilitando la capacidad del Gobierno para imponer su agenda

“Territorio minado”: el Presupuesto 2025

“Tratame con respeto”: el cruce entre Victoria Villarruel y Mayra Mendoza por las coimas en ANDIS

La intendenta de Quilmes lanzó acusaciones contra la Vicepresidenta en medio de la investigación judicial que expuso maniobras irregulares en la compra de medicamentos y derivó en múltiples allanamientos

“Tratame con respeto”: el cruce

Condenan al mapuche Cruz Cárdenas a tres años de prisión en suspenso por usurpar tierras de Parques Nacionales

La Justicia Federal encontró responsables al líder de la comunidad mapuche lof Pailako y a su pareja, Belén Salinas, de la irrupción violenta en tierras públicas y la destrucción de infraestructura en el Parque Nacional Los Alerces en 2020

Condenan al mapuche Cruz Cárdenas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos hinchas de la U

Dos hinchas de la U de Chile liberados tras los incidentes en Independiente se perdieron y chocaron en Junín: uno de ellos es miembro de la Fuerza Aérea

“Hay una atracción sexual con vos”: los audios que le enviaba a su secretaria el juez de San Isidro denunciado por acoso y abuso de poder

La Fiscalía del Paraguay dictaminó a favor de la extradición de Kueider y el exsenador quedó más cerca de ser enviado a la Argentina

La reacción de la oposición por el caso de las presuntas coimas en ANDIS

Paro de controladores: en el primer día se cancelaron 70 vuelos, de los cuales 50 eran de Aerolíneas Argentinas

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido postergó la autorización

Reino Unido postergó la autorización para la construcción de una nueva embajada china en Londres ante la falta de transparencia del proyecto

Colin Farrell protagoniza la nueva película de Edward Berger sobre el juego compulsivo

Alexander Stubb, presidente de Finlandia, afirmó que a Donald Trump se le está “agotando la paciencia” con Vladimir Putin

De los viajes en colectivo de ocho horas a tocar en Wembley: la historia de la violinista venezolana que brilla con Coldplay

Los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista Hamas volvieron a marchar para pedir su liberación

TELESHOW
La tarde de playa de

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia celebraron los 8 años de su hija con fotos inéditas: “Tu sonrisa me derrite”

La reflexión de Jimena Barón por la primera fiesta de su hijo Momo: “Nada es más hermoso que esto”

Cayetano anunció el fin de una etapa en la FM Metro: “Se termina la radio que conocimos todos”

L-Gante llegó a un acuerdo con Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija: el insólito momento de la firma