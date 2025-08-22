Uno por uno, cómo votaron los senadores la ley que blinda los presupuestos universitarios

El Senado sancionó la ley que impone actualizaciones presupuestarias automáticas para universidades públicas

En una sesión sin sorpresas, el Senado aprobó con una amplia mayoría la ley que garantiza actualizaciones automáticas del presupuesto para las universidades públicas. Con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, la iniciativa avanzó sin obstáculos, aunque el oficialismo ya anticipa que recurrirá al veto.

El proyecto establece que los gastos de funcionamiento de las universidades se actualizarán según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde mayo hasta diciembre de 2024, y fija incrementos bimestrales durante el año en curso. Además, obliga al Ejecutivo a recomponer los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023 y a garantizar paritarias trimestrales con ajustes mensuales que no estén por debajo de la inflación oficial.

Durante el debate, el senador peronista Fernando Salino advirtió que, en los primeros cinco meses de 2025, se transfirió un 22,5% menos a las universidades que en el mismo período de 2023. Estimó además un costo fiscal del 0,12% del PBI para la implementación de la ley. Desde la UCR, Maximiliano Abad cuestionó la falta de presupuesto aprobado por el Gobierno nacional: “Gobernar sin Presupuesto es como navegar sin GPS”, afirmó. En tanto, el senador libertario Ezequiel Atauche cerró el debate con críticas al sistema educativo y a las universidades, al considerar que fueron utilizadas como herramientas de “lavado de cerebro” durante décadas.

A continuación, el detalle completo del sentido de voto de cada senador, agrupado según su postura en la votación.

Quiénes votaron a favor

Abad, Maximiliano – UCR, Buenos Aires

Andrada, Guillermo – UP, Catamarca

Arce, Carlos Omar – FR, Misiones

Ávila, Beatriz Luisa – Por Tucumán, Tucumán

Bensusán, Daniel Pablo – UP, La Pampa

Blanco, Pablo Daniel – UCR, Tierra del Fuego

Carambia, José María – Por Santa Cruz, Santa Cruz

Cora, Stefania – UP, Entre Ríos

Corpacci, Lucia Benigna – UP, Catamarca

Crexell, Carmen Lucila – JxC, Neuquén

De Pedro, Eduardo – UP, Buenos Aires

Di Tullio, Juliana – UP, Buenos Aires

Doñate, Claudio Martín – UP, Río Negro

Duré, María Eugenia – UP, Tierra del Fuego

Espínola, Carlos Mauricio – UP, Corrientes

Fama, Flavio Sergio – UCR, Catamarca

Fernández Sagasti, Anabel – UP, Mendoza

Gadano, Natalia Elena – UP, CABA

Galaretto, Eduardo Daniel – UP, Entre Ríos

García Larraburu, Silvina – UP, Río Negro

Giménez Navarro, Mariana – UP, Formosa

Gimenez, Nora del Valle – UP, Salta

González, María Teresa – UP, Formosa

Juez, Luis Alfredo – PRO, Córdoba

Juri, Mariana – UCR, Mendoza

Kirchner, Alicia Margarita – UP, Santa Cruz

Kronenberger, Daniel – UCR, La Pampa

Ledesma, Claudia Alejandra – UP, Santiago del Estero

Lewandowski, Marcelo – UP, Santa Fe

Linares, Carlos Alberto – UP, Chubut

López, Cándida Cristina – UP, Corrientes

López, María Florencia – UP, La Rioja

Lousteau, Martín – UCR, CABA

Manzur, Juan Luis – UP, Tucumán

Mayans, José Miguel Ángel – UP, Formosa

Mendoza, Sandra – UP, Chaco

Moisés, María Carolina – UP, Jujuy

Montenegro, Germán – UP, Chaco

Neder, José Emilio – UP, Santiago del Estero

Olalla de Moreira, Stella Maris – UCR, Entre Ríos

Parrilli, Oscar Isidro – UP, Neuquén

Pilatti Vergara, María Inés – UP, Chaco

Recalde, Mariano – UP, CABA

Rejal, Jesús Fernando – UP, La Rioja

Rodas, Antonio – UP, Chaco

Rojas Decut, Sonia Margarita – UP, Misiones

Salino, Fernando Alberto – UP, San Luis

Sapag, Silvia Estela – UP, Neuquén

Silva, Mónica Esther – JSRN, Río Negro

Suárez, Rodolfo Alejandro – UCR, Mendoza

Tagliaferri, Guadalupe – PRO, CABA

Terenzi, Edith Elizabeth – UP, San Luis

Uñac, Sergio Mauricio – UP, San Juan

Valenzuela, Mercedes – UP, Santa Cruz

Vigo, Alejandra María – Córdoba Federal, Córdoba

Vischi, Eduardo Alejandro – UCR, Corrientes

Zimmermann, Victor – UCR, Chaco

Quiénes votaron en contra

Abdala, Bartolomé Abdala – LLA, San Luis

Álvarez Rivero, Carmen – PRO, Córdoba

Arrascaeta, Ivanna – LLA, San Juan

Atauche, Ezequiel – LLA, Jujuy

Bedia, Vilma Facunda – LLA, Jujuy

Goerling Lara, Enrique – LLA, Misiones

Losada, Carolina – PRO, Santa Fe

Olivera Lucero, Bruno – LLA, San Juan

Pagotto, Juan Carlos – LLA, La Rioja

Abstenciones y ausentes

Cristina, Andrea María – PRO, Santa Fe (abstención)

Huala, María Victoria – JSRN, Río Negro (abstención)

Romero, Juan Carlos – Provincias Unidas, Salta (abstención)

De Angeli, Alfredo – PRO, Entre Ríos ( ausente )

Paoltroni, Francisco – LLA, Formosa (ausente)

El futuro del proyecto aún está abierto. Con el anuncio de un posible veto por parte del Ejecutivo, la iniciativa deberá regresar al Congreso, donde la oposición deberá reunir nuevamente los dos tercios de ambas cámaras para insistir con su aprobación.