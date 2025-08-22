La senadora Álvarez Rivero pidió disculpas por sus polémicos dichos sobre el Hospital Garrahan: “La frase fue muy desafortunada”

A pesar de que la senadora reconoció que los chicos necesitaban atención sanitaria de calidad, sostuvo que debería quedar bajo las obligaciones de la provincias

Luego de que la senadora Carmen Álvarez Rivero fuera criticada por decir que no creía que los niños argentinos tuvieran derecho a ser atendidos en el Hospital Garrahan, la integrante del bloque PRO pidió disculpas a las familias afectadas durante el debate por la Ley de Emergencia Pediátrica.

Previo a que el Senado aprobara la iniciativa presentada por la oposición, la legisladora cordobesa se refirió a la frase que lanzó el martes pasado durante el plenario de comisiones. “Si mi frase respecto al Garrahan ha sensibilizado a padres y a pacientes de ese hospital de excelencia, les pido mis más sinceras disculpas. No fue mi intención”, aseguró.

“Reconozco que la frase fue muy desafortunada”, se sinceró la política al señalar que estaba dispuesta a reunirse con las familias que lo requiriera, para poder darles una explicación sobre lo que quiso decir. El pedido de perdón surgió producto de las críticas que recibió, tras su intervención en la reunión entre las comisiones de Salud, Población y Presupuesto.

En esa oportunidad, la senadora manifestó: “Yo, como les digo, no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado“. Acto seguido, planteó que el sistema sanitario debería ser preocupación de los gobiernos provinciales.

La senadora se disculpó con las familias de los pacientes del Garrahan

De hecho, Álvarez Rivero no modificó su postura durante la votación, debido a que reafirmó que “la salud es responsabilidad provincial y está bien que así sea porque tiene que estar cerca de donde vive la gente, si no, no sirve“. En esa línea, señaló que, desde su punto de vista, el Estado Nacional debería encargarse solo de ”dar un marco regulatorio", para que funcionen diferentes centros de mediana y alta complejidad en todo el país.

Por este motivo, la senadora resaltó que, en la actualidad, existiría una superposición de los distintos niveles del Estado. “Eso es una alerta, que les digo que nos va a costar más plata a los contribuyentes y tendremos menos eficiencia del sistema“, advirtió.

“Coincidimos todos en este recinto que el Garrahan es un centro de avanzada en pediatría asistencial de investigación y docencia, y que es muy importante que mantenga estos estándares”, reconoció, pero advirtió que la iniciativa era una excusa para evitar dar “el debate en profundidad que merece este tema de la salud”.

“Todos los chicos de Argentina tiene derecho a una salud de calidad, el problema es que muy poquitos pueden ejercer ese derecho viajando a CABA”, expuso Álvarez Rivero.

En línea con esto, planteó que “la solución no es que un niño cordobés tenga que viajar a Buenos Aires, la solución es que sea atendido en Córdoba y que esa atención la financien los cordobeses con sus impuestos”. Asimismo, recriminó que en el país no debería tener un solo hospital de pediatría de excelencia, sino que deberían existir más de ellos en todo el territorio.

La medida fue aprobada con el apoyo de la gran mayoría de la Cámara Alta (Foto: Comunicación Senado)

Así, la integrante del PRO denunció que “el sistema de salud está en crisis después de años de corrupción, despilfarro y desorden en su gestión”, al hacer referencia al gobierno pasado. “No funciona bien y no la vamos a arreglar con parches”, apuntó.

“La discusión que debe darse expresamente en este Senado es qué corresponde al Estado Nacional y qué corresponde a las provincias”, remarcó la senadora al concluir que compartía el mismo compromiso que el presidente Javier Milei “para que el cambio nos lleve a una Argentina mejor”.

Después de que terminara el debate, el Senado aprobó la ley que declara la situación de emergencia en materia pediátrica por un año. A la hora de hacer el recuento de votos, hubo 62 votos afirmativos y 8 negativos, que fueron producto del bloque La Libertad Avanza (LLA) y la expresión de Álvarez Rivero.

Así, la normativa autorizó la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para asegurar el abastecimiento de bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial enfocado en la atención pediátrica en todo el país.

Además, ordenó la recomposición los salarios del personal de salud, tanto asistencial como no asistencial, que presta servicios a la población pediátrica, equiparando y reconociendo las funciones críticas. Esta medida abarca a los residentes nacionales de todas las especialidades que trabajen en centros de salud pediátricos y no pediátricos, y la recomposición salarial no podrá ser inferior a la que se percibía en términos reales en noviembre de 2023.

Por último, prevé la eximición del Impuesto a las Ganancias sobre las actividades críticas, horas extras y guardias realizadas por el personal de salud en efectores públicos y privados. Como parte simbólica del reclamo, también se declaró al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como hospital de referencia nacional para la atención pediátrica de alta complejidad.