Política

Pacto de Mayo: con eje en educación, el Gobierno retomó las reuniones con empresarios, legisladores y sindicalistas

El Consejo de Mayo tuvo un nuevo encuentro, que tuvo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos dirigiendo el cónclave. Alfabetización plena y recursos humanos, entre los focos destacados

El Consejo de Mayo avanzó hoy en un nuevo ecuentro para avanzar en los compromisos firmados en el Pacto de Mayo a fin de transformarlos en políticas públicas concretas. La convocatoria, encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, congregó a representantes del empresariado, el sindicalismo y el parlamento, con la educación como principal eje de discusión. El encuentro, celebrado en el Salón de los Escudos, se desarrolló con foco sobre el futuro de la alfabetización en todos los niveles educativos y la necesidad de fortalecer los recursos humanos como motor de desarrollo nacional.

Figuras centrales participaron en el intercambio: el ministro de Desarrollo y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; el presidente de la UIA, Martín Rappallini; el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y la secretaria Técnica del Consejo, María Cecilia Domínguez Diacoluca, según consignó NA.

La presencia de Torrendell permitió profundizar en el punto cuarto del Pacto de Mayo que apunta a construir “una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar”. Este objetivo se abordó a través de exposiciones, propuestas y la redacción preliminar de un documento conjunto, que se presentará ante la sociedad el 15 de diciembre.

Durante las tres horas de deliberación, la agenda no se limitó a la educación. El presidente de la UIA, Rappallini, remarcó que el Consejo de Mayo orienta sus debates a temas estructurales de mediano y largo plazo. En declaraciones realizadas en el Patio de Palmeras de la Casa Rosada, afirmó: “El Consejo de Mayo está orientado a tratar los temas estructurales de la Argentina, en algún momento, transversalmente, tocan los temas de coyuntura, pero en general tratamos de abordarlo de una mirada más de mediano y largo plazo”, según NA. Detalló que las discusiones futuras se mantendrán bajo confidencialidad hasta la presentación pública prevista.

Las preocupaciones económicas tampoco estuvieron ausentes. Rappallini expresó inquietud por el impacto del incremento de las tasas de interés sobre la actividad empresarial y la financiación cotidiana: “Aumenta muchísimo el costo del dinero que es lo que normalmente usan todas las empresas para poder manejarse todos los días, por eso estamos trabajando en el Consejo de Mayo para bajar el costo”. Este punto se debate en paralelo a los desafíos educativos, según el propio dirigente industrial.

Por parte del sindicalismo, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, puntualizó que la política educativa ocupa un “lugar central” y resaltó la importancia del diálogo plural para lograr consensos. Martínez eludió confrontar directamente con el gobierno nacional, pero dejó clara la oposición al avance de los vetos presidenciales en discusión parlamentaria, enfatizando la necesidad de respetar “la voz del Parlamento”, según reporta Noticias Argentinas. Sostuvo que la defensa de derechos colectivos y la autonomía sindical deben ser garantías irreductibles en el contexto actual.

Martínez también llamó a fortalecer la representatividad de la CGT, reclamando un directorio autónomo que defienda los intereses de los trabajadores, manteniendo capacidad de negociación ante cualquier circunstancia que considere lesiva para el ámbito laboral o los intereses nacionales.

La lista de asistentes, recortada respecto de anteriores ediciones, reflejó tanto debates coyunturales del Congreso como la continuidad de la mesa de diálogo entre actores clave del sector público, privado y sindical. El desarrollo de los debates se orientó a asegurar que las directrices acordadas desde la firma del Pacto de Mayo se plasmen en acciones concretas, especialmente en la modernización del sistema educativo y en la generación de oportunidades formativas que eviten la deserción y garanticen la plena alfabetización.

El Consejo de Mayo prevé seguir con este esquema de reuniones periódicas, con la expectativa de traducir los consensos en propuestas formales antes de fin de año. El documento final, que integrará las recomendaciones y propuestas de todos los sectores, se dará a conocer el 15 de diciembre, conforme a lo anunciado oficialmente por los participantes.

