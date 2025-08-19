Milei retomará la campaña con dos actos clave en la Provincia y prepara un evento masivo para promover la fiscalización

Javier Milei habla durante un acto partidario de La Libertad Avanza

La formación de una ciclogénesis y el pronóstico de vientos fuertes fueron condición suficiente para que Casa Militar y el mismo presidente Javier Milei decidieran posponer un acto clave en Junín, que iba a inaugurar la campaña conjunta de La Libertad Avanza para las elecciones del 7 de septiembre y del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires.

Altas fuentes de la Presidencia confirmaron a Infobae que el evento se pasó para el lunes de la semana que viene, pero que será solamente eso: un cambio de fecha. Los condimentos generales que hacían a ese acto seguirán siendo los mismos. Milei planea hablar cerca de las 20 horas y será antecedido por su primer candidato a diputado nacional, José Luis Espert. Allí se sacarán una foto los primeros 20 candidatos bonaerenses que se postulan para el Congreso Nacional, que también servirá como postal para posicionar a referentes provinciales que están disputando cargos para la Legislatura y el Senado bonaerense.

La posibilidad de que suspendiera el acto de hoy ya estaba inmanente en varias conversaciones que se produjeron al comienzo del lunes. “Le tengo miedo al temporal que se viene. Va a ser un caos”, decía un candidato libertario, en referencia a que eso podría traer complicaciones al ingreso a Junín, pero, sobre todo, una merma en la cantidad de asistentes al Teatro San Carlos, con una capacidad para 2000 personas.

El evento encabezado por Sebastián Pareja y Cristian Ritondo con candidatos y armadores del PRO

Aquello resultó profético. En rigor, fueron cuestiones que conversaron Santiago Caputo junto a los armadores Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, así como el diputado nacional Diego Santilli. Esa reunión en el despacho del asesor presidencial viró a otra más amplia, la mesa política del partido libertario, el cual integran Caputo, Pareja, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem. Ahí es donde se ponen en común los aspectos más importantes en términos del discurso estratégico para la campaña y la fase más operativa, con la definición de dónde se realizarán los actos clave de acá a las próximas semanas.

Milei tendrá tres o cuatro eventos de relevancia. Además de Junín, se espera que el 27 de agosto encabece un acto en Lomas de Zamora, el cual se enmarcará con el inicio de la campaña electoral a nivel nacional. El cierre libertario rumbo al 7 de septiembre será en un club que queda en el límite entre la localidad de Moreno y la de General Rodríguez, en la Primera Sección Electoral, el bastión clave donde el Gobierno busca sacar el diferencial para disputarle los votos globales al peronismo-kirchnerista.

En medio de todo ese trajín, está muy avanzada la posibilidad de que haya un importante acto con fiscales de la Provincia (con posibilidad de extenderse a otros distritos) en el Live Arena de Tortuguitas, que tiene una capacidad para 13.500 personas. En rigor, desde la conducción de La Libertad Avanza buscan juntar algo más de 40.000 fiscales para reducir al mínimo la posibilidad de que la estructura peronista pueda “robar votos y boletas” al momento del sufragio y del escrutinio. A diferencia de octubre, en los comicios locales se va a seguir usando la boleta partidaria.

Javier y Karina Milei saludan a la militancia liberal (Foto: Gustavo Gavotti)

Los libertarios prevén que sea una elección reñida y quieren disputar voto por voto. En la Tercera ya se visualizan como eventuales perdedores, y en la Primera (la que más electorado aglomera) creen que ganarán por unos puntos de diferencia. En la Quinta, en la Sexta y en la Séptima creen que ese margen será aún mayor. Y en la Segunda, Cuarta y Octava hay cautela. Son perspectivas que se dieron ayer en una reunión de campaña con actores del PRO que fue encabezado por Ritondo y Pareja.

“Nos dijeron que las elecciones de septiembre son clave para pensar las de octubre”, afirmó un dirigente presente en esa reunión. En la Casa Rosada creen que dar una buena imagen de esos comicios de cara a las nacionales servirá para aplacar la ansiedad de los mercados, trayendo como correlato una cierta baja del Riesgo País y de la volatilidad financiera. “Si perdemos, y de una manera no muy honrosa, se va a poner complicada la cosa”, indicó un funcionario días atrás.

El objetivo central de la reunión, según relató ayer Infobae, fue “tener una posición muy clara de defensa al que quiere laburar y hacer las cosas bien” y “mostrar a qué se le tiene que poner un punto el 7 de septiembre”. La consigna compartida por los asistentes fue que la elección representa “una oportunidad histórica para la provincia”, que debe optar entre “continuar con el modelo de abandono y decadencia del kirchnerismo, o elegir el camino de la libertad, el orden y el progreso que representa este frente”.

Milei presenta a los candidatos de LLA en la provincia de Buenos Aires con un acto en La Plata (AG La Plata)

El diseño de la campaña quedó en manos de un equipo que combina experiencia política y consultoría estratégica. Tomás Vidal, socio de Caputo en la empresa Move Group y responsable de la estrategia de campaña, condujo el repaso de los ejes discursivos. Vidal, con antecedentes de trabajo junto a diversos dirigentes, se ha integrado plenamente a las filas de La Libertad Avanza. Su primo, Manuel Vidal, también colabora en el espacio y acompañó a Caputo en el viaje a Estados Unidos en febrero, cuando la comitiva argentina asistió a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Durante la jornada, se definieron las próximas acciones de campaña. Ritondo y Montenegro realizarán una recorrida en Mar de Ajó, mientras que Santilli visitará Pergamino junto a Natalia Blanco, quien encabeza la lista en esa región. Por su parte, el candidato a senador por la Primera Sección, Diego Valenzuela, pretende visitar San Martín, Moreno, Vicente López, San Fernando, José C. Paz y San Miguel por estos días.