El Gobierno se reunió con los candidatos del PRO en PBA para diseñar la campaña y profundizar la polarización con el kirchnerismo

Cristian Ritondo junto a Karina Milei (Jaime Olivos)

Luego del cierre de listas y la confirmación de los candidatos en todo el país, los representantes de La Libertad Avanza y del PRO comienzaron a profundizar el trabajo en conjunto para coordinar la estrategia de campaña, tanto en el plano comunicacional como en lo que respecta a los actos y recorridas que se van a llevar adelante.

Si bien estaba previsto un acto para este martes en el que el presidente Javier Milei se iba a mostrar con todos los integrantes de la boleta bonaerense, finalmente el evento se suspendió por las condiciones climáticas previstas para ese día.

No obstante, un ejemplo de esta sintonía se dio en la provincia de Buenos Aires, ya que antes de las elecciones nacionales de octubre, la alianza deberá enfrentar los comicios locales del 7 de septiembre.

Por la mañana, los armadores de cada partido, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, respectivamente, se reunieron en Casa Rosada con el asesor presidencial Santiago Caputo, a cargo de la dialéctica libertaria y la organización en las redes.

Posteriormente, el consultor político participó de la habitual mesa de trabajo en las oficinas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que también estuvieron la secretaria general, Karina Milei; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Pareja estuvo por la mañana en Casa Rosada (Juan Vargas)

Cerca de las 17:00, por invitación de Ritondo, Pareja se trasladó hasta la sede central del PRO, ubicada en Balcarce al 412, a tan solo unas cuadras de la Casa Rosada, para asistir a un encuentro con candidatos e intendentes del espacio fundado por Mauricio Macri.

En este lugar estuvieron los tres integrantes de esta fuerza que consiguieron un lugar en la boleta de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, Digo Santilli, Florencia de Sensi y Alejandro Finocchiaro.

También los mandatarios de General Pueyrredón (Mar del Plata), Guillermo Montenegro -que además competirá para ser senador provincial por la Quinta Sección Electoral-, y de Vicente López, Soledad Martínez, entre otros.

“Hablamos sobre qué es lo que estábamos haciendo y cómo estamos trabajando para terminar con el kirchnerismo, esa es la clave de lo que queremos todos, como bien planteó el Presidente varias veces”, explicó el primero de ellos al salir de la reunión.

En este sentido, el marplatense detalló que el objetivo que se planteó fue “tener una posición muy clara de defensa al que quiere laburar y hacer las cosas bien” y remarcó que “lo más importante es mostrar a qué se le tiene que poner un punto el 7 de septiembre”.

“Acá no se negoció (la alianza), solo se planteó cuál es el problema que tiene la provincia, que no tiene que ver con cuestiones de egos ni asuntos personales”, agregó.

Los únicos ausentes fueron los jefes comunales que no estuvieron de acuerdo con las negociaciones entre los partidos y decidieron abandonar el frente: Javier Martínez (9 de julio), Santiago Passaglia (San Nicolás), Diego Reyes (Puán) y Pablo Petrecca (Junín).

“Va a ser un encuentro para repasar los puntos de la campaña en la provincia de Buenos Aires, así que vamos todos los que estamos dentro de la alianza”, explicó uno de los mandatarios municipales que no rompió, explicó en la previa del cónclave.

Asimismo, asistieron los candidatos de este espacio que se presentaron para los comicios de septiembre, Marina Casaretto (1° sección electoral); Natalia Miriam Blanco, Alejandro Daniel Rabinovich, Miguel Amadeo y María Julia Marincovic (2° sección electoral); María de los Ángeles Sotolano, Leticia Bontempo, Gastón Corti, Sheila Irene Adano, Silvina Mabel Grinkievich y Luna Rocío Pérez (3° sección electoral), y Matías Fernando Ranzini y Julieta Arce (4° sección electoral).

Montenegro compite para senador bonaerense (Candela Teicheira)

También Gustavo Javier Coria, Matias Besada y Claudia Yañez (6° sección electoral); Ezequiel Galli (7° sección electoral) y Julieta Quintero Chasman y Nicolas Morzone (8° sección electoral).

Tal como anticipó este medio, en la conversación con Caputo, Ritondo y Pareja terminaron de definir las próximas acciones de campaña, como la recorrida que el primero de ellos realizará con Montenegro en Mar de Ajó.

En tanto, probablemente el viernes próximo, Santilli irá a Pergamino acompañando a Natalia Blanco, una dirigente de su entorno que fue elegida para encabezar la lista en esta región.

Por su parte, este marte, Milei iba a encabezar el acto en el Teatro San Carlos, ubicado en la ciudad de Junín, para mostrarse nuevamente con los candidatos libertarios, aunque también están invitados referentes del PRO.

Pasadas las 18:00, la Oficina del Presidente anunció que la actividad debió reprogramarse “por cuestiones de seguridad”, debido a " información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery".

“Esto se debe a la situación climática que se espera en esta zona del país, provocada por una ciclogénesis que generará lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a 55 km/h. Según el organismo de custodia del Presidente, el traslado tanto por vía aérea como terrestre resulta imposible bajo estas condiciones”, explicaron las autoridades nacionales en un comunicado.