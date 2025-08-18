Política

Quiénes son los candidatos a diputados y senadores nacionales en CABA para las elecciones 2025

Este domingo terminó el plazo para presentar a los candidatos de cara a las elecciones de octubre y el mapa en la Ciudad quedó definido

Los principales candidatos a diputados
Los principales candidatos a diputados y senadores nacionales en CABA en las elecciones 2025

Este domingo se cumplió el plazo para presentar a los candidatos de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Los principales espacios develaron a sus representantes en cada una de las principales listas.

¿Qué se vota el 26 de octubre en CABA?

El calendario político tiene como evento principal las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso. Como ocurre cada dos años, los ciudadanos elegirán representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

La fecha designada para estos comicios es el domingo 26 de octubre, día en el que estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.

Un dato que marca un hito en estas elecciones nacionales de 2025 es la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio para la elección de cargos legislativos. Esta nueva modalidad, establecida por la Ley N.º 27.781, busca sumar mayor transparencia y simplicidad al proceso electoral.

Los candidatos a senadores de CABA en las elecciones 2025, frente por frente

La Libertad Avanza ya confirmó que Patricia Bullrich encabezará la boleta violeta en busca de un lugar en el Senado.

La ministra de Seguridad, que deberá dejar su lugar en el gabinete nacional, irá acompañada por el economista Agustín Monteverde, la actual legisladora Pilar Ramírez, armadora en CABA de Karina Milei, y Carlos Torrendell, actual secretario de Educación de la Nación.


La Libertad Avanza confirmó que Bullrich encabeza la boleta violeta en busca de un lugar en el Senado

Mariano Recalde, quien busca continuar con su mandato como senador, encabeza la lista del peronismo, que compite bajo el nombre de Fuerza Patria, una unidad entre todas sus corrientes internas. Irá junto a Ana Arías.


Mariano Recalde encabezará la lista de Fuerza Patria

A último momento se rompió el acuerdo entre Graciela Ocaña y Elisa Carrió. La “Hormiguita” se postulará al Senado por Ciudadanos Unidos, tras cerrar una negociación con los radicales de CABA.

El candidato a senador de Ciudadanos Unidos iba a ser el diputado nacional Facundo Manes, que a última hora quedó fuera del espacio y se presentara por GEN.

"Ni los de antes ni los de ahora. Para Adelante", publicó Facundo Manes para anunciar su candidatura para octubre (Video: Twitter @ManesF).

Marcela Campagnoli será la cabeza de lista de Coalición Cívica para la Cámara alta.

También competirán por un lugar en el Senado Esteban Paulón por Movimiento Ciudadano, Juan Martín Paleo en Potencia, Christian Castillo en la lista del Frente de Izquierda, Héctor Heberling para el Nuevo Más y Diego Guelar por UCEDE.

Sobre la hora, el Partido Movimiento Plural anotó su propuesta con Gustavo D’Elia como principal candidato a senador.

Las listas de candidatos a senadores en CABA

La Libertad Avanza

  • Patricia Bullrich
  • Agustín Monteverde

Fuerza Patria

  • Mariano Recalde
  • Ana Arias

Ciudadanos Unidos

  • Graciela Ocaña
  • Martín Ocampo

GEN

  • Facundo Manes

Potencia

  • Juan Martín Paleo
  • Ana Luisa Paulessu
  • Marcos Gómez Martín

Coalición Cívica

  • Marcela Campagnoli

Movimiento Ciudadano

  • Esteban Paulón
  • Daniela Soldano

Frente de Izquierda y de Trabajadores

  • Christian Castillo

Nuevo Movimiento al Socialismo

  • Héctor Heberling

UCEDE

  • Diego Guelar
  • Luciana Minassian

Partido Movimiento Plural

  • Gustavo D’Elia

Los candidatos a diputados de CABA en las elecciones 2025, frente por frente

El abogado Alejandro Fargosi ocupará la primera posición en la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza. Será escoltado por Patricia Holzman, directora ejecutiva de la Fundación Judaica, y los actuales diputados Nicolás Emma y Sabrina Ajmechet, referenciada por Bullrich.

Completan la nómina el macrista Fernando De Andreis, Antonela Giampieri, Andrés Leone, Valeria Rodrigues Trimarchi, Fernando Pedrosa, María Fernanda Araujo, Lautaro Saponaro, Paloma Linik, Juan Manuel Bensusan, Guadalupe Baulos, Roberto Andrés Campos, Daiana Bravo Ckacka, Héctor Francisco Aguirre, Cristina Liliana Ballesteros, Alberto Arco, María Vildoza y Arturo García Rams.


El abogado Alejandro Fargosi ocupará la primera posición en la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza

Después de meses de tortuosas negociaciones y amagues de ruptura, el peronismo alcanzó un acuerdo para presentar listas de unidad. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el economista Itai Hagman encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales.

Otros nombres que se confirmaron para completar la lista porteña de diputados son los de la exministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos; que reporta al NEP de Juan Manuel Olmos, el ex legislador porteño Santiago Roberto, cercano a Víctor Santa María, titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH); y Lucía Cámpora, dirigente de la homónima agrupación kirchnerista.


Itai Hagman encabezará la lista de Fuerza Patria

Otros que encabezan listas en estas elecciones son Martín Lousteau por Ciudadanos Libres, Hernán Reyes para la Coalición Cívica, Alejandro Katz en Movimiento Ciudadano, Ricardo López Murphy en Potencia, Myriam Bregman para el Frente de Izquierda, Federico Winokur en el Nuevo Más, Claudio “Turco” García por Partido Integrar y Claudio Lozano por Unidad Popular.

Por último, Marcelo Peretta irá primero en la lista del Movimiento Plural, y Jorge Porcel (hijo) tercero.

Las listas de candidatos a diputados en CABA

La Libertad Avanza

  • Alejandro Fargosi
  • Patricia Holzman
  • Nicolas Emma
  • Sabrina Ajmechet
  • Fernando de Andreis
  • Antonela Giampieri
  • Andres Leone
  • Valeria Rodrigues Trimarchi
  • Fernando Pedrosa
  • María Fernanda Araujo
  • Lautaro Saponaro
  • Paloma Linik
  • Juan Manuel Bensusan
  • Guadalupe Baulos
  • Roberto Andrés Campos
  • Daiana Bravo Ckacka
  • Hector Francisco Aguirre
  • Cristina Liliana Ballesteros
  • Alberto Arco
  • María Vildoza
  • Arturo García Rams

Fuerza Patria

  • Itai Hagman
  • Raquel ‘Kelly’ Olmos
  • Santiago Roberto
  • Lucía Cámpora

Ciudadanos Unidos

  • Martín Lousteau
  • Piera Fernández
  • Gustavo Marangoni
  • Yesica Barreto

Potencia

  • Ricardo López Murphy
  • Bernarda Fait
  • Leopoldo Sahores
  • Isabel Cospito
  • Carlos Rodríguez
  • Bianca Dell’Aquila
  • Miguel Angel Chamli
  • Valeria Victoria Jarmoliuk Videnkina
  • Luis Castillo
  • María Rosa Davagnino
  • Miguel Ángel Lacour
  • Solange Ledo
  • Jonathan Tolusano

Coalición Cívica

  • Hernán Reyes

Movimiento Ciudadano

  • Alejandro Katz
  • Diana Maffia
  • Gabriel Puricelli
  • María Rachid

Frente de Izquierda y de Trabajadores

  • Myriam Bregman
  • Gabriel Solano

Partido Unidad Popular

  • Claudio Lozano
  • Eva Koutsovitis
  • Jonatan Baldiviezo
  • Nina Brugo
  • Pablo Bergel

Nuevo Movimiento al Socialismo

  • Federico Winokur

UCEDE

  • Marcelo Portas Dalmau
  • María Barrera Echavarria

Partido Movimiento Plural

  • Marcelo Peretta
  • Jimena Castiñeira Arce
  • Jorge Porcel Jr
  • Elsa Aurora Nieto
  • Jorge Rosario Ferris

Partido Integrar

  • Claudio “Turco” García
  • Graciela Claudia Balestra
  • Víctor Daniel Amoroso
  • Nilda Ester Prieto
  • Gustavo Osman Massud
  • Florencia Lía Dellacasa
  • Germán Andrés Borrego
  • Ana del Carme Correa
  • Cristian Uriel Natero
  • Adriana Edith Merlo
  • Carlos Guillermo Montaldo
  • Aldana Paola Salazar
  • Adrián Marcos Giotti














