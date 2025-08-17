Cierre de listas de las elecciones 2025: los candidatos confirmados y las provincias donde se estira la definición

El próximo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional y se espera que durante este domingo las principales fuerzas confirmen a todos sus candidatos que competirán en las urnas. En este caso, los ciudadanos argentinos deberán elegir a 127 diputados nacionales correspondientes a las provincias y Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán elegir a 24 senadores.
Para estas elecciones se producirá un hito, ya que por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio para la elección de cargos legislativos. Esta nueva modalidad, establecida por la Ley N.º 27.781, busca sumar mayor transparencia y simplicidad al proceso electoral.
A través de la BUP, todos los candidatos de los diferentes partidos y alianzas se presentan en una única hoja oficial, lo que reemplaza al tradicional sistema de boletas partidarias múltiples y busca reducir las dificultades asociadas a la manipulación y falta de boletas en los cuartos oscuros.
En una de las provincias donde La Libertad Avanza logró una alianza con el gobierno local, en este caso Leandro Zdero, se confirmó a primera hora de la tarde quiénes serán los candidatos para competir en Chaco a los cargos de diputados y senadores.
Para la Cámara Alta, irán en la lista Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, mientras que para la Cámara baja, la nómina la encabezará Mercedes del Rosario Goitía, seguida por Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori.
“Este equipo está preparado para defender la libertad, los intereses de nuestra provincia y la voz de cada chaqueño en la Nación”, señaló el comunicado que compartieron en redes sociales.
Después de conocerse que el ministro de Defensa, Luis Petri, será primer candidato a diputado nacional por Mendoza, el presidente Javier Gerardo Milei se mostró junto al funcionario libertario de origen radical en un almuerzo de camaradería organizado en el Regimiento de Granaderos a Caballo.
El espacio Provincias Unidas tendrá este domingo su primera presentación de listas para competir por las bancas en el Congreso el próximo 26 de octubre. El objetivo final de los gobernadores Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) es lograr un bloque que responda a las necesidades de sus territorios, sin convertirse en una oposición acérrima a Javier Milei. Por estas horas terminan de definir las nóminas y, por el momento, los nombres ya confirmados son los de Juan Schiaretti, Florencio Randazzo y Gisela Scaglia, según pudo saber Infobae.
Para el 2025, el calendario político argentino tiene como evento principal las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso. Como ocurre cada dos años, los ciudadanos elegirán representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.