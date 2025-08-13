Paso a paso, cómo será votar por primera vez con Boleta Única Papel en las elecciones nacionales del 26 de octubre

Maru Duffard, periodista del equipo de Infobae en Vivo, realizó un análisis a fondo sobre la implementación de la boleta única papel en las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre. Duffard planteó las distintas preocupaciones logísticas y conceptuales que enfrenta la ciudadanía ante esta innovación, pero destacó: “El curro de la impresión de boletas, con la boleta única, se termina”. Así, puso el foco en la transparencia y el ahorro que supondrá para las próximas elecciones la eliminación de viejas prácticas de fraude y manejo irregular de fondos.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta también con la conducción de Gonzalo Sánchez, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En este contexto, Duffard profundizó sobre la experiencia inédita a nivel nacional en la que, por primera vez, los argentinos votarán diputados y senadores mediante boleta única papel, un formato que podría marcar el futuro de los procesos electorales en el país, no solo por sus ventajas económicas, sino también por los desafíos que presenta para ciertos sectores.

A lo largo del análisis realizado en directo, Duffard remarcó la importancia de comprender que la elección del 26 de octubre se desarrolla bajo una dinámica completamente diferente a los comicios conocidas: “No tiene nada que ver con la elección del 7 de septiembre, ni con la del último domingo de agosto. En Corrientes esto es elección nacional”, señaló, estableciendo el alcance federal de la jornada y el carácter innovador del mecanismo que se implementa.

Duffard se encargó de mostrar la boleta única papel al público y brindó una explicación detallada sobre su funcionamiento y características generales: “Esta es la boleta que ustedes ven acá. No son los diseños definitivos, porque después cada partido tendrá los colores que haya elegido”. Subrayó el nuevo sistema de identificación visual, en el que cada partido político se diferencia por color y lista de candidatos, acomodados por categorías, ya sea senadores o diputados.

Video: cómo se votará con Boleta Única en las elecciones nacionales de octubre

Una de las observaciones más destacadas fue la referida a la visibilidad de los candidatos: “Si quiero saber quién es el sexto candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, no lo sé. Solo ves los primeros dos con fotos. En el caso de senadores es más sencillo, porque son tres y podés verlos a todos”. Esta situación, para Duffard, representa un punto a tener en cuenta no solo por electores sino también por partidos políticos que deberán definir cómo se presentan en la boleta y cómo llegan a los votantes con sus propuestas.

Durante el programa, la periodista también abordó una de las mayores preocupaciones para las personas con discapacidad visual y adultos mayores. Reconoció que la cantidad de información a interpretar en la boleta puede resultar abrumadora para quienes tengan dificultades visuales: “Si yo que no veo nada o para personas con dificultad visual, es una cantidad de información. Hay que tener paciencia, porque hasta que uno vea y lea todo eso para decidir dónde poner la cruz puede llevar tiempo”. Esta advertencia fue acompañada de sugerencias prácticas para aliviar el proceso y enfatizó que la organización de las categorías y colores buscan simplificar la opción, aunque no dejan de existir obstáculos.

En cuanto al procedimiento del día de la elección, Duffard fue enfática al señalar los cambios que introduce el nuevo formato: “Cuando lleguen a la mesa de votación el 26 de octubre, van a entregar su DNI como siempre. El presidente de Mesa tendrá un talonario con las boletas, que va cortando para que cada votante reciba la suya, firmada en el reverso”. Destacó que el único que debe tocar la boleta antes del sufragio es el presidente de mesa, “ya no la firman todos los fiscales para evitar problemas con lapiceras y boletas marcadas”.

En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, Duffard explicó que será posible utilizar una birome propia dentro del cuarto oscuro, despejando dudas sobre la provisión de útiles para marcar la boleta: “¿Puedo llevar mi propia pluma para votar? Sí, no hay problema alguno. Entra al cuarto oscuro con su boleta. Solo hay que acordarse de votar en ambas categorías cuando corresponda.”

La periodista repasó la importancia de prestar atención al voto tanto en la categoría de senadores como en la de diputados y aclaró cómo se deben marcar las opciones para evitar la nulidad del sufragio: “Lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es poner dos cruces en la misma categoría. Si se pone una cruz en diputados a un partido y en senadores a otro, es válido, pero si se ponen dos en el mismo cargo, el voto se anula”. También abordó las dudas sobre el uso de otros símbolos: “Solamente tendría que chequear si el reglamento exige una cruz o si admite un círculo, pero sugiero apegarse a las indicaciones para evitar inconvenientes”.

Respecto a la confidencialidad del voto, Duffard fue categórica: “Tranquilos, que no se trasluce. La boleta tiene un gramaje superior, es como un cartoncito, aunque se puede doblar. No es papel obra común, sino que es de mejor calidad para evitar que se vea qué se marcó”. La declaración buscó cerrar las versiones y temores sobre la posible exposición del voto y ratificó la preocupación del sistema por preservar el secreto.

Duffard subrayó que el nuevo sistema representa un cambio también en los costos, con la meta de mayor austeridad y control. Analizó las cifras: “Va a costar más o menos 395.000 millones de pesos hacerla, es caro, pero comparado con lo que costaron las últimas elecciones —donde se imprimieron boletas para tres comicios— termina resultando más barato. Ahora se gastarán unos 40.000 millones en impresión de boletas frente a los 72.000 millones de la última elección”.

En ese punto, la periodista de Infobae resaltó la dimensión anticorrupción de la medida: “Lo que te ahorrás es la trampa que hacían muchos partidos de inventar impresiones con gráficas amigas y se quedaban con la plata. Ese curro se termina porque ahora vos tenés boleta única”. Recordó que la impresión de boletas múltiples daba pie a facturaciones truchas, abuso de fondos y deslealtades, prácticas arraigadas que, con la boleta única, hallan un límite claro.

Por otra parte, Duffard explicó el operativo de conteo de votos: “El presidente de mesa es el único que toca las boletas. Al cerrar la jornada, se anotan manualmente los votos de cada partido para senadores y diputados. La planilla la completan los fiscales, y cada voto se anota uno por uno en su respectiva categoría”.

Sobre la celeridad del escrutinio, la periodista sostuvo que habrá que esperar para saber si el nuevo método agiliza el recuento: “No sé cómo será el conteo rápido con boleta única a nivel nacional. En Santa Fe la experiencia es distinta porque es una sola provincia. En este caso es todo el país, y dependerá de la organización en cada distrito”. Destacó que la transparencia y el control manual buscan evitar irregularidades, pero aclaró que, al menos en estas elecciones debut, el timing de los resultados podría extenderse más de lo esperado.

Entre los consejos para el votante, subrayó la importancia de informarse previamente: “Decidan antes de ir a votar. Es clave recordar votar ambas categorías y no apresurarse, especialmente en ciudades como Buenos Aires, Córdoba, y Mendoza, donde la boleta puede ser más extensa por el número de cargos”. Comentó que en otras provincias, la boleta será más acotada, permitiendo un proceso más ágil.

Duffard también se refirió a la opción de votar en blanco: “Si se decide dejar una categoría sin marcar, por enojo o por olvido, no hay problema, el voto para la otra categoría sigue siendo válido. Para votar en blanco, no se debe marcar ninguna opción ni hacer ningún dibujo. Solo se dobla la boleta y se introduce en la urna para garantizar el secreto”. Reafirmó, además, que quienes así lo deseen pueden llevar una lapicera propia, siempre y cuando se utilice una marca clara y visible en la categoría elegida.

Durante su intervención en Infobae en Vivo, Duffard insistió en el cambio conceptual que representará la boleta única papel tanto para autoridades de mesa como para los partidos políticos y la ciudadanía. Explicó que la fiscalización también será diferente: “Antes, cada fiscal de partido estaba atento a que su boleta siguiera estando en el cuarto oscuro. Con la boleta única, el control pasa a ser sobre el escrutinio y no sobre la reposición constante de papeles”.

Rosegos de error, dudas sobre cómo marcar, nervios frente a la novedad, todo fue parte del análisis de la periodista, que acompañó la explicación con recomendaciones didácticas y desdramatizó el proceso, animando a la participación: “Lo importante es ejercer el derecho como corresponde. Ante cualquier duda, consultar, informarse y tomarse el tiempo necesario para votar de manera consciente y responsable”.

Finalmente, Duffard expresó que el formato puede ser un punto de partida para mejorar los mecanismos de representación y fortalecer la democracia: “Por primera vez vamos a tener una elección nacional con boleta única papel. Si se logra implementar correctamente, puede ser un modelo para próximas elecciones”.

