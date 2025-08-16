Política

El peronismo cerró lista de unidad: Itai Hagman será primer candidato a diputado en CABA y Jorge Taiana en Provincia

El diputado del Frente Patria Grande y el ex ministro de Defensa encabezarán la oferta electoral de Fuerza Patria en ambos distritos. Hubo consenso entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Grabois

El peronismo alcanzó un acuerdo para presentar listas de unidad de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Itai Hagman encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales, mientras que en la provincia de Buenos Aires el primer lugar será para el exministro de Defensa, Jorge Taiana.

Según fuentes consultadas por Infobae, el entendimiento se selló con el respaldo de la expresidenta Cristina Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois.

En el caso de CABA, el consenso incluyó la participación de Juan Manuel Olmos, uno de los principales articuladores del peronismo porteño.

En la provincia de Buenos Aires, los nombres completos de los candidatos se darán a conocer y firmarán durante la jornada. Desde las 18, indicaron fuentes partidarias, en la sede del Partido Justicialista (PJ) ubicada en Matheu, se acercarán los candidatos a diputados nacionales de la agrupación Fuerza Patria para firmar sus candidaturas.

Juan Grabois y Máximo Kirchner
Juan Grabois y Máximo Kirchner

Otros nombres que sonaban con fuerza esta tarde para completar la lista porteña de diputados eran los de la exministra de Trabajo, Kelly Olmos, el ex legislador porteño Santiago Roberto, cercano a Víctor Santamaría, titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y Lucía Cámpora, dirigente de la homónima agrupación kirchnerista.

El Partido Justicialista (PJ) había llegado al fin de semana de cierre de listas ante las próximas elecciones nacionales con una frágil unidad, y advertencias de una posible ruptura de parte del sector de Juan Grabois. El abogado se postulaba él mismo para encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires, y aspiraba a quedarse con la principal candidatura porteña ante la Cámara baja para un referente del Frente Patria Grande. Finalmente, obtuvo el primer lugar para uno de los suyos en la lista porteña.

Por otro lado, la pulseada en el territorio bonarense continuó esta semana entre los otros máximos dirigentes de la coalición. En el kirchnerismo, se impulsó con fuerza el nombre del diputado Máximo Kirchner para renovar su mandato -que se vence recién en 2027-, mientras que había dudas sobre la estrategia que seguiría Sergio Massa ante el cierre; su nombre también resonó como una posibilidad.

La candidatura de Taiana habría sido una propuesta de Axel Kicillof. Pero no necesariamente el exministro puede ser contado como un “hombre del gobernador”. Taiana fue canciller del gobierno de Cristina Kirchner, y comparte ideas y vínculo con la exmandataria.

Noticia en desarrollo

