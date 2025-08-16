Política

Elecciones 2025: qué se vota el 26 de octubre en todo el país

Se definirán la renovación de 127 diputados y 24 senadores en el Congreso, con la novedad de la Boleta Única de Papel y provincias que suman cargos locales al mismo proceso electoral

Por Faustino Cuomo

Las elecciones marcarán la renovación de 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado (Ramiro Perchesvky)

Para el 2025, el calendario político argentino tiene como evento principal las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso. Como ocurre cada dos años, los ciudadanos elegirán representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

La fecha designada para estos comicios es el domingo 26 de octubre, día en el que estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.

Los cargos que se eligen en total

En este proceso serán seleccionados diputados y senadores que asumirán funciones en representación de todas las provincias del país, de acuerdo a los cupos y modalidades establecidos por la legislación vigente. El recambio parlamentario que se producirá es una característica tradicional, diseñada para garantizar la renovación periódica de los integrantes de ambas cámaras y equilibrar así la representación política federal en el Congreso.

Un dato que marca un hito en estas elecciones nacionales de 2025 es la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio para la elección de cargos legislativos. Esta nueva modalidad, establecida por la Ley N.º 27.781, busca sumar mayor transparencia y simplicidad al proceso electoral.

A través de la BUP, todos los candidatos de los diferentes partidos y alianzas se presentan en una única hoja oficial, lo que reemplaza al tradicional sistema de boletas partidarias múltiples y busca reducir las dificultades asociadas a la manipulación y falta de boletas en los cuartos oscuros.

Ocho provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires renovarán sus senadores nacionales (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Qué provincias renuevan senadores nacionales

Todas las provincias argentinas participan de la renovación parcial de la Cámara de Diputados de la Nación. Este proceso establece que cada dos años, la totalidad de los distritos eligen la mitad de sus representantes nacionales, conforme al sistema proporcional dispuesto por la ley.

En total, se elegirán 24 senadores nacionales correspondientes a las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué provincias renuevan diputados nacionales

Para este caso, el esquema se basa en la asignación de bancas según el caudal poblacional de cada provincia. Así, los distritos más numerosos, como la provincia de Buenos Aires, afrontan la renovación de una cantidad mayor de diputados nacionales —por ejemplo, Buenos Aires elige 35 diputados—, mientras que las provincias con menor población, como Tierra del Fuego, renuevan solo 2 bancas.

El mecanismo de reparto utiliza el sistema D’Hondt, que distribuye los escaños en proporción a los votos que reciben las listas en cada jurisdicción. La cantidad de diputados por renovar en cada provincia está definida por el total de bancas asignadas, que se divide en dos mitades alternas en cada ciclo electoral legislativo.

Bancas en juego elecciones 2025 diputados y senadores

Qué provincias desdoblaron las elecciones locales

Diez jurisdicciones decidieron desdoblar sus procesos electorales provinciales respecto de los comicios nacionales. Esta estrategia ha sido adoptada con el objetivo de elegir cargos provinciales —como diputados, senadores, intendentes o concejales— en fechas distintas a la elección legislativa nacional fijada para el 26 de octubre.

El sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) fue utilizado en la Ciudad de Buenos Aires durante las elecciones del mes de mayo (Crédito: Noticias Argentinas)

Ocho de esos procesos ya se realizaron: Salta, Jujuy, Chaco y San Luis -realizados el 11 de mayo- mientras que la Ciudad de Buenos Aires eligió diputados porteños el 18 de mayo. Misiones hizo lo propio el 8 de junio. Santa Fe y Formosa desarrollaron sus jornadas electorales provinciales el 29 de junio.

Todavía quedan por celebrarse las elecciones locales en Corrientes (31 de agosto) y la provincia de Buenos Aires, que serán el próximo 7 de septiembre.

Las provincias que votan autoridades locales junto a las nacionales

Obviando a las provincias que decidieron desdoblar sus elecciones, el resto del país mantendrá la elección unificada. Así, además de los tradicionales cargos legislativos nacionales, en esos territorios se elegirá también a legisladores provinciales, intendentes, concejales o representantes municipales, según corresponda a la normativa vigente en cada provincia.

En consecuencia, las siguientes provincias no figuran como desdobladas en el calendario 2025 y, por tanto, renovarán autoridades locales en la misma fecha que las nacionales: Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.

Los documentos válidos para votar incluyen DNI, Libreta Cívica y Libreta de Enrolamiento (Crédito: Noticias Argentinas)

Quiénes podrán votar

El proceso electoral nacional previsto para el 26 de octubre está dirigido a todos los ciudadanos incluidos en el padrón electoral argentino. El cronograma electoral, aprobado por la Cámara Nacional Electoral mediante la Acordada Extraordinaria N.º 26, detalla los pasos iniciales del proceso vinculados directamente con la habilitación de los votantes: la publicación del padrón definitivo, un hito fundamental para que los ciudadanos verifiquen su lugar de votación, se dará a conocer el 16 de septiembre de 2025.

Por ende, son electores nacionales todos los ciudadanos nativos, por opción y naturalizados, de ambos sexos, que hayan cumplido los dieciocho años de edad.

Cuáles serán los documentos válidos para votar

  • Documento Nacional de Identidad (DNI)
  • Libreta Cívica
  • Libreta de Enrolamiento

Un aspecto crucial de la normativa es que el elector no podrá votar si presenta un documento cívico anterior al que figura en el padrón, o si presenta una libreta de enrolamiento o libreta cívica cuando en el padrón figura con un DNI.

