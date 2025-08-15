Política

Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

“Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo”, anunció la ministra de Seguridad en sus redes sociales

Tal como se especulaba, Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. A través de un posteo en sus redes sociales, la ministra de Seguridad dijo: “Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”.

“Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, agregó.

Y continuó: “Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza”.

Luego, lanzó duras críticas contra la oposición: “Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”.

Sobre el final, afirmó que “bajo el liderazgo de Javier Milei” será candidata a senadora “para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado“.

“Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso“, completó.

El Presidente respondió a la publicación de su ministra celebrando la postulación: “VAAAAAAAAMOOOOOO...!!! Grande, Patricia Bullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas...”.

Bullrich, agradeció por el mismo medio: “Vamos por las reformas que faltan y blindar lo que ya tenemos. VLLC, Presidente!”.

Ya a fines del mes pasado, en medio de rumores que había despertado días antes un tuit de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había revelado que Bullrich sería candidata a senadora.

Durante una entrevista con Luis Novaresio, emitida por A24, el funcionario fue consultado al respecto y confió: “Creo que sí, por varios motivos. Es una dirigente que ha sumado mucho prestigio como ministra de Seguridad, que es reconocida”.

Incluso fue más allá y consideró que una buena elección la posicionaría no solo para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tras destacar que a la dirigente “le gusta ir al frente”, ponderó una posible fórmula presidencial “Milei-Bullrich”, la cual indicó que podría ser poderosa a nivel electoral.

El 13 de julio, Javier Milei había publicado en sus redes sociales una foto de la ministra de Seguridad con un mensaje contundente: “Aquí, junto a Patricia Bullrich en pleno desayuno, conversando sobre lo que será el camino a octubre para defender los logros (que el Partido del Estado quiere romper) y trazando los nuevos objetivos de cara al futuro para la prosperidad de los argentinos de bien”.

Lo que al menos de momento parecería estar descartado, al menos según las palabras de la propia candidata, es que luego de los comicios del 26 de octubre decida no asumir su puesto en el Congreso de la Nación -en caso de ser electa- para quedarse en el Ministerio de Seguridad.

“No puede pasar que uno se vaya de un cargo, vaya a la elección y después vuelva al cargo. Irse de un ministerio o una intendencia para volver es un fraude electoral”, había respondido, tajante, al ser consultada sobre las candidaturas testimoniales hace menos de un mes.

Hace diez días, Bullrich ya había dejado entrever que se postularía para el Senado: “No sé si voy a ser candidata, la seguridad es una gran tarea. Pero si hay una batalla dura y difícil, seguro me mandan. No sé qué va a pasar, faltan unos días todavía. Cuando uno juega en equipo y te dicen ‘che, te necesitamos acá’, vas. No es por ambición o deseo. Si el director técnico te dice ‘jugá de cinco’, jugás de cinco. Punto”.

